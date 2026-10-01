S&P 500 giảm điểm sau báo cáo PCE, giá dầu tăng vì đàm phán hòa bình lại bế tắc

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Giá dầu thô tăng hơn 1% vì có tin nỗ lực đàm phán để mở cửa eo biển Hormuz lại rơi vào ngưng trệ.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall - giảm 0,25%, còn 7.651,54 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 443,87 điểm, tương đương giảm 0,86%,còn 50.906,05 điểm.

Riêng chỉ số Nasdaq chốt phiên trong trạng thái tăng, với mức tăng 0,24%, đạt 26.861,06 điểm.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones, các nhà phân tích dự báo mức tăng tương ứng 0,3% và 3,7%.

PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các con số dự báo tương ứng là 0,3% và 3,3%.

PCE là thước đo lạm phát được Fed chú trọng nhất trong quá trình hoạch định chính sách. Bởi vậy, số liệu PCE yếu hơn dự báo khiến thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 38% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ xác suất 50% trước khi báo cáo được công bố - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 cũng giảm về mức khoảng 87%, từ mức trên 90% của ngày hôm trước.

Xác suất Fed tăng lãi suất giảm xuống đã giải tỏa bớt áp lực mất giá đối với cổ phiếu ở Phố Wall. Tuy nhiên, mối lo về sự dai dẳng của lạm phát trên mức mục tiêu của Fed khi giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu sức ép đáng kể vào cuối phiên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,298%, cách không xa mức cao nhất kể từ năm 2007 thiết lập trong tuần này. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng gần 4 điểm cơ bản, đạt 5,632%, cao nhất từ năm 2002.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise Financial nhận định thị trường chứng khoán Phố Wall vẫn đang được hỗ trợ bởi xu hướng tăng trưởng bền bỉ của nền kinh tế Mỹ và lợi nhuận doanh nghiệp mạnh. “Nhưng nếu lãi suất duy trì cao hơn lâu hơn, và danh mục đầu tư trái phiếu sẽ bắt đầu chịu tổn thất và mức độ sẵn có của vốn tín dụng cũng giảm xuống. Khi đó, nhà đầu tư sẽ cảm nhận sức ép đối với tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, và thị trường sẽ nhanh chóng có phản ứng tiêu cực”, ông Saglimbene nói.

Báo cáo việc làm tư nhân tháng 9 từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân ở Mỹ tăng 90.000 công việc, cao hơn so với dự báo là tăng 70.000 công việc.

“Dù báo cáo lạm phát ngày hôm nay tốt hơn kỳ vọng, số liệu việc làm mạnh hơn dự báo sẽ giúp duy trì kỳ vọng về việc Fed có thêm một đợt tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Từ nay đến giữa năm sau, khả năng Fed có 3 lần tăng lãi suất vẫn là 75%”, nhà quản lý danh mục Adam Hetts của công ty Janus Henderson Investors nhận xét trong một báo cáo.

Ngày thứ Sáu, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 - một điểm dữ liệu quan trọng khác có thể tác động tới kỳ vọng lãi suất Fed và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo dự báo hiện tại, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 84.000 công việc mới trong tháng vừa qua.

Tính cả tháng 9, S&P 500 giảm 0,5% và Dow Jones giảm 4,3%, trong khi Nasdaq tăng 1,9%. Cả quý 3, S&P 500 tăng 2%, Nasdaq tăng 2,5%, còn Dow Jones mất 2,7%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng khoảng 1%, đóng cửa ở mức 103,53 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1%, chốt ở mức 90,42 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 14% trong tháng 9, còn giá dầu WTI ghi nhận mức tăng hơn 5%.

Phiên này, dầu tăng giá sau khi có dấu hiệu đàm phán hòa bình Mỹ - Iran lại “dậm chân tại chỗ”. Tình trạng thắt chặt trên thị trường nhiên liệu ở Mỹ cũng là một yếu tố đẩy giá dầu đi lên.

Hôm thứ Ba, Qatar cho biết nước này hy vọng nỗ lực ngoại giao con thoi giữa Tehran và Washington có thể dẫn đến một bước đột phá trong đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin từ các hãng tin Axios và CNN nói rằng ông sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran để đổi lấy những bước đi "cụ thể" của Tehran đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sachs ước tính xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đã phục hồi lên mức 23,3 triệu thùng/ngày trong tuần qua, tương đương mức trung bình của năm 2025, nhờ khối lượng xuất khẩu tăng gấp đôi trong tháng 9. Còn theo ước tính của ngân hàng JPMorgan, trong 5 ngày qua, mức trung bình động 10 ngày của tổng lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh vẫn duy trì ở mức 20,5 triệu thùng/ngày, tương đương 89% so với mức của năm 2025.

"Việc dòng chảy dầu thô phục hồi sẽ giúp giảm bớt áp lực giá cả do yếu tố nguồn cung, mặc dù tình trạng thiếu hụt sản phẩm dầu tinh chế kéo dài và chi phí vận chuyển cao vẫn có thể khiến thị trường năng lượng nói chung duy trì trạng thái thắt chặt”, các nhà phân tích tại ngân hàng MUFG nhận định.

Tình trạng sụt giảm kho dự trữ nhiên liệu tại Mỹ đã hỗ trợ giá dầu, bất chấp việc kho dự trữ dầu thô gia tăng.

Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích tại công ty Kpler, cho biết: "Hoạt động lọc dầu giảm tốc đã dẫn đến sự sụt giảm lượng tồn trữ các sản phẩm chưng cất và xăng. Theo dự báo, hoạt động lọc dầu sẽ dần tăng trở lại trong thời gian tới, giúp ngăn chặn tình trạng tồn trữ sản phẩm tinh chế giảm xuống mức thấp hơn nữa”.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày thứ Tư cho thấy trong tuần qua, tồn trữ xăng của Mỹ đã giảm 1,7 triệu thùng xuống còn 204,4 triệu thùng, trong khi tồn trữ sản phẩm chưng cất - bao gồm dầu diesel và dầu sưởi - giảm 2,3 triệu thùng xuống còn 105,2 triệu thùng. Trái lại, dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 922.000 thùng lên mức 427,3 triệu thùng.