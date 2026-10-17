S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6/2026

Giao dịch viên làm việc tài sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết hợp với giá dầu thô tăng mạnh trở lại, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã ghi nhận tuần giảm điểm tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2026, mặc dù chỉ số Dow Jones vẫn giữ được sắc xanh nhờ đà xoay vòng của dòng tiền.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 175,28 điểm (tương đương 0,34%) xuống 52.002,41 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 84,62 điểm (1,09%) lùi về 7.659,44 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lao dốc 572,99 điểm (2,15%) xuống còn 26.140,03 điểm.

Tính chung cả tuần qua, diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Chỉ số Nasdaq sụt giảm tới 4,48%, chấm dứt chuỗi một tháng tăng điểm liên tiếp trước đó. Chỉ số S&P 500 mất 1,95% trong tuần, trong khi Dow Jones lội ngược dòng thành công với mức tăng 0,67%.

Các yếu tố chi phối thị trường

Tâm điểm lo ngại của thị trường trong tuần qua bắt nguồn từ rủi ro tài chính của các doanh nghiệp chuyên về hạ tầng AI.

Đặc biệt, cổ phiếu của công ty hạ tầng điện toán đám mây CoreWeave đã giảm 12% trong phiên 16/10, nâng tổng mức giảm trong 5 phiên gần nhất lên khoảng 25%. Lợi suất trái phiếu của doanh nghiệp này đã vọt lên trên 15% do giới đầu tư lo ngại về khả năng hoàn vốn và chi phí đi vay gia tăng. Tâm lý thận trọng này kéo theo sự sụt giảm của các cổ phiếu cùng ngành như Nebius (giảm 12%) và Broadcom (giảm 4,5%).

Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) cũng ghi nhận phiên giảm điểm thứ tám liên tiếp, đánh dấu chuỗi ngày mất điểm dài nhất kể từ năm 2008 với mức giảm 3,8% trong ngày 16/10. Tính từ đầu tháng 10/2026 đến nay, chỉ số này sụt khoảng 12%.

Dựa trên các diễn biến đó, các nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank và công ty dịch vụ tài chính RBC Capital Markets mới đây đã rút lại các khuyến nghị tích cực đối với nhóm công nghệ. Họ nhận định đà tăng trước đó của nhóm là quá mức và tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dự phóng không còn hấp dẫn trong ngắn hạn.

Trước áp lực bán tháo cổ phiếu ngày một lớn, dòng tiền trên Phố Wall đã có sự chuyển dịch rõ nét sang các nhóm ngành phòng thủ và hưởng lợi từ giá năng lượng. Trong phiên 16/10, có 6 trên 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là nhóm năng lượng (tăng 2,47%) và tiện ích công (tăng 1,4%). Sự bứt phá của nhóm năng lượng diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô WTI và Brent cùng tăng hơn 3% do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, các báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) nóng hơn dự báo trong tuần qua đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Phát biểu tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok (Thái Lan), Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhận định AI là sự thay đổi mang tính quyết định nhất đối với kinh tế toàn cầu, nhưng cảnh báo con đường phía trước sẽ "rất gập ghềnh".

Thị trường hiện nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 10/2026. Ngân hàng Barclays dự báo Fed sẽ có hai đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và tháng 1/2027.

Triển vọng tuần tới

Sang tuần giao dịch mới từ ngày 19/10, mùa báo cáo lợi nhuận quý III/2026 sẽ bước vào giai đoạn cao điểm với kết quả từ các tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa khổng lồ. Những báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp câu trả lời về tính bền vững của các khoản đầu tư AI.

Tâm điểm của thị trường sẽ đổ dồn vào báo cáo tài chính của Meta Platforms. Là một trong năm "ông lớn" công nghệ được Goldman Sachs dự báo sẽ nâng tổng chi tiêu vốn lên khoảng 1.200 tỷ USD trong năm tới, kết quả của Meta sẽ là phép thử quan trọng để xem liệu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể bắt kịp đà tăng của chi tiêu đầu tư hay không.

Ở nhóm bán dẫn, các báo cáo từ Lam Research và Texas Instruments vào ngày 21/10 (giờ địa phương) cũng sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về nhu cầu chip toàn cầu. Cổ phiếu Lam Research đã tăng 54% tính từ đầu năm 2026 tới nay, còn cổ phiếu Texas Instruments cũng tăng 59% trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát sao kết quả kinh doanh từ hai doanh nghiệp do tỷ phú Elon Musk điều hành là Tesla và SpaceX - công ty vũ trụ vừa mới lên sàn chứng khoán. Các tên tuổi lớn khác như nền tảng dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix, tập đoàn hàng tiêu dùng Procter & Gamble và công ty chuyên sản xuất động cơ máy bay GE Aerospace cũng nằm trong lịch công bố báo cáo tuần sau.

Theo cơ sở dữ liệu thuộc tập đoàn tài chính LSEG, lợi nhuận quý III/2026 của các doanh nghiệp thuộc nhóm S&P 500 được dự báo sẽ tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm công nghệ. Bộ phận quản lý tài sản thuộc ngân hàng tư nhân UBS nhận định, một mùa báo cáo tài chính tiếp tục vượt kỳ vọng sẽ là "bệ đỡ" giúp thị trường chứng khoán đứng vững trước áp lực từ mặt bằng lãi suất và lợi suất trái phiếu nhích cao.