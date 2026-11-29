Eugene đã đăng tải một video lên mạng xã hội kèm theo thông điệp: "Chúc mừng kỷ niệm 29 năm ra mắt, S.E.S.! Gửi đến những người bạn luôn sát cánh bên chúng tôi… Cảm ơn các bạn, và tôi yêu tất cả các bạn!". Đoạn video được công bố cho thấy, Bada, Eugene và Shoo đang tụ họp cùng nhau. Cả ba tạo dáng một cách tự nhiên, đầu nghiêng về phía nhau, với nụ cười rạng rỡ.

Đoạn phim này đặc biệt đáng chú ý vì có sự xuất hiện chung của Bada và Shoo, trong bối cảnh từng rộ lên tin đồn về sự rạn nứt giữa hai người.

Trước đó, Shoo từng bị kết án sáu tháng tù treo (thời gian thử thách hai năm) với cáo buộc đánh bạc thường xuyên ở nước ngoài, bao gồm cả tại Macau trong khoảng thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2018, với số tiền lên tới khoảng 790 triệu won (khoảng hơn 15 tỷ đồng).

Sau đó, khi Shoo trở lại thông qua hình thức phát trực tuyến (livestream), Bada đã đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn về trang phục của cô, dẫn đến việc mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt.

Trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội vào năm 2023, Bada đã bày tỏ cảm xúc của mình: "Sooyoung à, chị xin lỗi vì đã không làm tốt hơn. Chị sẽ luôn chờ đợi em". Tuy nhiên, đến năm 2024, người ta phát hiện ra rằng cả hai thậm chí đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Với việc S.E.S. tái hợp để kỷ niệm 29 năm thành lập, người hâm mộ đang rất mong chờ những hoạt động có thể diễn ra vào năm tới để kỷ niệm cột mốc 30 năm của nhóm.