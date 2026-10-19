S-400 và S-500 của Nga khác nhau thế nào, tổ hợp nào đánh chặn tên lửa tốt hơn?

Hệ thống S-500 và S-400 có nhiều điểm khác biệt. Ảnh: Getty.

S-400 và S-500 đều là các hệ thống phòng không cơ động đặt trên mặt đất của Nga, được thiết kế để đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, hai tổ hợp đảm nhiệm những vai trò khác nhau trong mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Moscow.

S-400 là hệ thống đã được đưa vào biên chế từ lâu, chủ yếu nhằm đối phó máy bay, tên lửa hành trình và một số mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, S-500 là tổ hợp mới hơn, được phát triển để mở rộng năng lực phòng thủ, đặc biệt trước các tên lửa đạn đạo tiên tiến và những mục tiêu có thể hoạt động ở khu vực rìa không gian.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai hệ thống không chỉ nằm ở tầm bắn. Yếu tố quan trọng hơn là loại mục tiêu mà mỗi tổ hợp được thiết kế để đánh chặn, hệ thống radar và tên lửa đánh chặn được sử dụng, cũng như mức độ mà những năng lực được Nga công bố có thể được kiểm chứng độc lập.

S-400: Lá chắn phòng không tầm xa đã được kiểm chứng qua thời gian

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: TASS.

S-400 Triumf, được NATO định danh là SA-21 Growler, bắt đầu được đưa vào sử dụng năm 2007. Tổ hợp được thiết kế để đối phó nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình, đồng thời có năng lực nhất định trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Thay vì sử dụng một loại tên lửa cho mọi tình huống, S-400 có thể triển khai nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau tùy theo mục tiêu và yêu cầu tác chiến.

Tầm đánh chặn tối đa được công bố của S-400 phụ thuộc vào loại tên lửa sử dụng. Dòng tên lửa 40N6 thường được gắn với tầm bắn lên tới 400 km, tương đương khoảng 249 dặm. Những loại tên lửa đánh chặn khác có tầm hoạt động ngắn hơn và phạm vi tác chiến khác nhau.

Tuy nhiên, con số 400 km không đồng nghĩa S-400 có thể phát hiện và đánh chặn mọi mục tiêu ở khoảng cách đó một cách đáng tin cậy. Khả năng thực tế còn phụ thuộc vào vùng bao phủ của radar, độ cao của mục tiêu và đặc điểm của từng loại mục tiêu.

Vì vậy, vai trò chủ yếu của S-400 là phòng không trên diện rộng. Hệ thống có thể đe dọa máy bay và nhiều mục tiêu trên không trong một khu vực lớn, đồng thời cung cấp thêm một lớp bảo vệ nhất định trước tên lửa đạn đạo.

Dù vậy, S-400 không phải phương án thay thế hoàn toàn cho mọi hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược chuyên dụng. Những nhiệm vụ đánh chặn đặc biệt phức tạp vẫn có thể đòi hỏi các tổ hợp được thiết kế riêng cho từng nhóm mối đe dọa.

S-500: Lớp phòng thủ cao hơn trước tên lửa đạn đạo

Phương tiện phóng tên lửa đất đối không thuộc hệ thống phòng không S-500. Ảnh: MW.

S-500 Prometheus được thiết kế để bổ sung một lớp phòng thủ chuyên biệt hơn vào mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga.

Theo các năng lực mà Moscow công bố, tổ hợp này hướng tới khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, một số vũ khí siêu vượt âm và những mục tiêu hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

S-500 được cho là sử dụng dòng tên lửa đánh chặn 77N6 cho nhiệm vụ phòng thủ trước tên lửa đạn đạo, cùng tên lửa 40N6M để đối phó máy bay và tên lửa hành trình. Việc sử dụng 40N6M cũng cho thấy S-500 có một phần năng lực giao thoa với S-400, thay vì sở hữu một tập hợp khả năng hoàn toàn tách biệt.

Các ước tính dựa trên nguồn thông tin mở cho rằng tên lửa đánh chặn của S-500 có tầm hoạt động tối đa khoảng 500-600 km, tương đương 310-373 dặm. Tuy nhiên, những con số này không đồng nghĩa với tầm đánh chặn đã được xác minh đối với mọi loại mục tiêu.

Hệ thống radar của S-500 cũng được thiết kế để kết hợp giám sát không phận thông thường với khả năng theo dõi và hỗ trợ đánh chặn chuyên biệt đối với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Đặc biệt, những tuyên bố về khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm hoặc vệ tinh của S-500 cần được xem xét thận trọng. Thông tin công khai hiện chưa đủ để xác minh độc lập toàn bộ hiệu năng của các năng lực này. Chi tiết về những loại tên lửa đánh chặn chuyên dụng nhất của tổ hợp cũng còn hạn chế.

Hai hệ thống khác nhau thế nào khi tác chiến thực tế?

S-400 là tổ hợp đã được triển khai rộng rãi và có vai trò tương đối rõ ràng trong mạng lưới phòng không tầm xa của Nga. Trong khi đó, S-500 là hệ thống chuyên biệt hơn, được phát triển nhằm tăng cường khả năng đối phó những mối đe dọa tên lửa đạn đạo phức tạp và có thể cả các mục tiêu hoạt động ở độ cao gần không gian.

Hai hệ thống có những nhiệm vụ giao thoa, nhưng S-500 không đơn giản là S-400 được trang bị tên lửa có tầm bắn xa hơn. Tổ hợp mới sử dụng sự kết hợp khác biệt giữa radar và tên lửa đánh chặn để xử lý những mục tiêu đòi hỏi năng lực theo dõi, tính toán quỹ đạo và đánh chặn chuyên sâu hơn.

Về nguyên tắc, hai hệ thống có thể bổ trợ cho nhau. S-400 đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ phòng không trước nhiều loại mục tiêu trên không, trong khi S-500 bổ sung một lớp phòng thủ tên lửa ở cấp độ cao hơn.

Tháng 12/2025, Nga thông báo trung đoàn đầu tiên được trang bị S-500 đã bắt đầu trực chiến. Tuy nhiên, giới chức nước này không công bố nhiều chi tiết về hoạt động thực tế của đơn vị.

Thông tin công khai về số lượng S-500 đã được triển khai, cấu hình bố trí lực lượng và hiệu quả tác chiến đã được chứng minh của hệ thống vẫn còn hạn chế. Do đó, việc đánh giá đầy đủ năng lực của S-500 cần phân biệt rõ giữa thông số được công bố, ước tính từ nguồn mở và những khả năng đã được kiểm chứng độc lập.

Theo IE