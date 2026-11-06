Ryeowook (Super Junior) kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại Hà Nội

Tối 5/11, đêm nhạc SM classics live in Hanoi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với sự tham gia của ca sĩ Ryeowook (SUPER JUNIOR), nghệ sĩ violin Jung Hyunjun và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO).

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Yuwon, các nghệ sĩ mang đến những bản phối giao hưởng từ các ca khúc K-pop quen thuộc của SM Entertainment. Chương trình có quy mô khoảng 700 chỗ ngồi và bán hết vé ngay trong ngày mở bán 25/9.

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự kết hợp giữa giọng hát của Ryeowook, tiếng violin của nghệ sĩ Jung Hyunjun và phần trình diễn của VNSO. Những ca khúc K-pop vốn quen thuộc với khán giả qua các sân khấu hiện đại được làm mới bằng cách hòa âm, phối khí dành cho dàn nhạc giao hưởng.

Đáng chú ý, ca khúc MAMA của EXO-K được chuyển soạn thành bản concerto dành cho violin và dàn nhạc, mang đến cách thể hiện khác biệt so với phiên bản gốc.

Bên cạnh các bản hit K-pop, chương trình còn giới thiệu những làn điệu dân ca truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam qua hình thức phối khí giao hưởng.

Những giai điệu mang bản sắc văn hóa của hai quốc gia được đặt cạnh nhau trong cùng chương trình, tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và cách thể hiện của dàn nhạc hiện đại.

Trước đêm diễn chính, ban tổ chức triển khai hai hoạt động giao lưu chuyên môn dành cho những người quan tâm đến sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Chương trình “When K-pop meets classical music in conversation” giới thiệu quá trình chuyển soạn các ca khúc K-pop sang phiên bản giao hưởng. Các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm phối khí và những câu chuyện phía sau quá trình sản xuất âm nhạc.

Tiếp đó, ngày 3/11, chương trình K-pop orchestration masterclass mang đến cơ hội học hỏi chuyên sâu, với phần nhận xét và góp ý trực tiếp theo hình thức 1:1 của nhà soạn nhạc Kim Yeong Sang dành cho các học viên.

SM Classics Live in Hanoi nằm trong khuôn khổ Korea Season 2026, chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì, Viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong năm 2026, Korea Season được triển khai tại Việt Nam và Thái Lan, với nhiều hoạt động nghệ thuật thuộc các loại hình khác nhau. Tại Việt Nam, chuỗi chương trình còn có vở ballet đương đại GAT, K-live festival [Band] và triển lãm nghệ thuật truyền thông Muôn loài quanh ta tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, mở cửa đến ngày 29/11.