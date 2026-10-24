Ryan Gosling tái xuất âm nhạc sau 17 năm

Ngày 22/10, Dead Man's Bones thông báo sẽ phát hành nhạc mới vào ngày 27/10, đánh dấu sự trở lại sau 17 năm kể từ album đầu tay cùng tên. Để công bố thông tin, bộ đôi Ryan Gosling và Zach Shields đăng tải một video mang không khí kỳ bí trên Instagram, phù hợp với phong cách đặc trưng của ban nhạc.

Trong đoạn video, giọng nói đầy ám ảnh vang lên với những lời nhắc đến xương cốt người chết, bóng tối và các linh hồn trở về từ thế giới bên kia. Thông điệp kết thúc bằng lời hẹn về ngày 27/10, khi những linh hồn sẽ trở lại để cùng khiêu vũ vào lúc hoàng hôn. Cách công bố đậm chất kinh dị khiến màn tái xuất của nhóm trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong mùa Halloween năm nay.

Trước khi thông tin chính thức được xác nhận, Eva Mendes đã nhiều lần khiến người hâm mộ tò mò về kế hoạch âm nhạc của bạn trai. Trên Instagram cá nhân, cô chia sẻ rằng mình đang cố gắng khơi nguồn cảm hứng cho những ca khúc mới của Dead Man's Bones. Trong một bài đăng khác, nữ diễn viên nhấn mạnh Halloween sẽ không trọn vẹn nếu thiếu âm nhạc của nhóm, đồng thời bày tỏ mong muốn họ sớm phát hành sản phẩm mới.

Khi một người hâm mộ hỏi liệu cô có biết điều gì mà công chúng chưa biết hay không, Eva Mendes hóm hỉnh đáp: "Có lẽ tôi biết...". Sau khi thông báo được công bố, cô tiếp tục chia sẻ: "Anh ấy đã giữ lời hứa với tôi". Những động thái này càng khiến người hâm mộ chú ý đến sự trở lại của Ryan Gosling trong vai trò âm nhạc, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất vốn đã đưa anh trở thành ngôi sao Hollywood.

Được thành lập năm 2009 bởi Ryan Gosling và người bạn Zach Shields, Dead Man's Bones theo đuổi phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp những âm hưởng kỳ quái với các chủ đề về quái vật, ma quỷ và thế giới siêu nhiên. Album đầu tay cùng tên của nhóm có sự tham gia của dàn hợp xướng thiếu nhi Silverlake Conservatory, tạo nên màu sắc khác biệt so với những sản phẩm âm nhạc đại chúng.

Niềm yêu thích những câu chuyện ma quái cũng là một trong những điểm kết nối giữa hai thành viên. Trong cuộc phỏng vấn với NME đầu năm nay, Ryan Gosling kể rằng anh và Zach Shields trở nên thân thiết nhờ cùng yêu thích trò chơi Haunted Mansion tại Disneyland.

Nam diễn viên cho biết trải nghiệm tại khu nhà ma từ năm 12 tuổi đã giúp anh nhìn nhận cái chết theo cách bớt đáng sợ hơn. Anh cũng dành sự yêu thích cho cách Disney khai thác những chủ đề rùng rợn thông qua các tác phẩm như Vũ điệu bộ xương và Cối xay gió cũ.

Khi bắt tay thực hiện album đầu tay, cả hai từng đặt mục tiêu tự chơi tất cả các nhạc cụ. Tuy nhiên, Ryan thừa nhận họ vẫn cần sự hỗ trợ từ những người khác để hoàn thiện sản phẩm. Anh cho rằng phương pháp này mang lại chất riêng mà bộ đôi muốn theo đuổi.

Đáng chú ý, Dead Man's Bones chưa biểu diễn trực tiếp kể từ năm 2010. Vì vậy, thông báo phát hành nhạc mới không chỉ đánh dấu sự trở lại của nhóm sau thời gian dài im ắng mà còn khơi dậy sự tò mò về hướng đi âm nhạc của Ryan Gosling. Với màu sắc ma mị vốn có và thời điểm ra mắt sát Halloween, sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy bản sắc khác biệt đã làm nên tên tuổi của bộ đôi.