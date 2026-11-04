Rút thông tin công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đối với một công ty

Sở Y tế Khánh Hòa vừa ban hành văn bản rút thông tin công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động đối với Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường lao động Khánh Hòa (số 24 Bạch Đằng, Phường Nha Trang) do đơn vị không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Trước đó, ngày 15-10, Đoàn giám sát của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế Khánh Hòa tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động tại Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường lao động Khánh Hòa. Qua giám sát, đoàn ghi nhận công ty chưa bảo đảm điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động theo một số quy định, nghị định của Chính phủ.

Cụ thể, người thực hiện quan trắc môi trường lao động của đơn vị đã có thay đổi so với hồ sơ công bố, tuy nhiên đơn vị chưa có văn bản gửi Sở Y tế theo quy định; nhân lực thực hiện quan trắc môi trường lao động tại thời điểm giám sát chưa bảo đảm theo quy định. Về cơ sở vật chất, thiết bị, công ty có 7/12 thiết bị quan trắc, phân tích tại hiện trường đã hết hạn hiệu chuẩn; chưa có thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm. Về năng lực chuyên môn công ty chỉ thực hiện được 13/34 yếu tố có hại (đạt khoảng 38%), thấp hơn mức tối thiểu 70% theo quy định.

Căn cứ kết quả giám sát và kiến nghị của Đoàn giám sát Cục Phòng bệnh, Sở Y tế Khánh Hòa rút thông tin công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động đối với Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường lao động Khánh Hoà. Đồng thời, yêu cầu công ty chấm dứt cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động kể từ ngày 2-11-2026.