Rút sà lan và khung đỡ nghìn tấn sau khi hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Clip: Hạ trục dầm biên nâng đỡ nhịp chính cầu đi bộ để chuẩn bị dời sà lan lai dắt ra khỏi khu vực.

Chiều 21/10, các đơn vị bắt đầu triển khai công tác tháo dỡ hệ thống trụ dầm biên, giải phóng các liên kết của hệ giàn phân tải để chuẩn bị đưa sà lan ra khỏi khu vực thi công.

Trước đó, hệ thống máy móc cơ giới hạng nặng phục vụ nâng, giữ vòm thép của nhịp chính cầu đi bộ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vận hành. Công tác tháo dỡ được thực hiện theo sự phối hợp giữa đội ngũ vận hành thiết bị nâng và nhân sự phụ trách kết cấu thép.

Đầu giờ chiều cùng ngày, trụ thuộc hệ thống dầm biên đầu tiên ở phía thượng nguồn, hướng cầu Ba Son được hạ xuống. Các bộ phận tiếp tục phối hợp tháo dỡ hệ thống đỡ, bảo đảm kết cấu cầu ổn định trong quá trình chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Theo đại diện nhà đầu tư NutiFood, sau 8 giờ thi công liên tục, từ 5h đến 13h ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công. Việc nối liền các phần kết cấu chính hoàn thành một trong những công đoạn quan trọng của dự án.

Sau khi hợp long, việc hạ dầm biên, tháo các liên kết và rút sà lan cùng hệ khung đỡ là những công việc tiếp theo tại công trường. Các hạng mục này được triển khai theo trình tự nhằm giải phóng khu vực thi công phục vụ các bước hoàn thiện cầu.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác đưa sà lan lai dắt khỏi vị trí lắp đặt cầu vẫn đang được thực hiện.

Các đơn vị triển khai hạ dầm biên, tháo dỡ hệ khung đỡ sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long thành công vào đầu giờ chiều 21/10.

Tàu lai dắt phối hợp cùng các đơn vị thi công đưa siêu sà lan chở hệ khung đỡ 2.000 tấn rời vị trí sau khi hợp long cầu đi bộ.

Đội ngũ công nhân phối hợp thực hiện công tác tháo dỡ hệ thống trụ dầm biên, giải phóng các liên kết của hệ giàn phân tải để chuẩn bị đưa sà lan ra khỏi khu vực thi công.

Hệ thống trụ dầm biên nâng đỡ kết cấu vòm thép được hạ xuống vào chiều 21/10.