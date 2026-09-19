Rút phích cắm máy giặt sau mỗi lần dùng có thực sự tiết kiệm điện? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Máy giặt là một trong những thiết bị được sử dụng thường xuyên trong gia đình. Có nhà cắm điện quanh năm, chỉ tắt máy sau khi giặt; ngược lại, có người cẩn thận đến mức vừa lấy quần áo ra là lập tức rút phích cắm.

Hai cách sử dụng này khiến nhiều người băn khoăn liệu để máy giặt cắm điện liên tục có gây tốn điện hoặc ảnh hưởng đến độ an toàn của thiết bị hay không.

Thực tế, việc có cần rút điện hay không còn phụ thuộc vào tần suất sử dụng, vị trí đặt máy và tình trạng nguồn điện trong gia đình.

Dùng máy giặt thường xuyên, không nhất thiết lần nào cũng rút điện

Nếu gia đình sử dụng máy giặt hằng ngày, thậm chí một đến hai lần/ngày, không nhất thiết phải rút phích cắm sau mỗi chu trình.

Máy giặt hiện đại thường có chế độ chờ và lượng điện tiêu thụ khi không hoạt động tương đối thấp. Nếu máy được lắp đặt đúng hướng dẫn, đặt ở nơi phù hợp, ổ cắm và dây nguồn ở tình trạng tốt, người dùng có thể để thiết bị kết nối với nguồn điện giữa các lần sử dụng.

Vì vậy, xét riêng về tiền điện, việc liên tục cắm rồi rút máy giặt sau mỗi lần sử dụng thường không tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể. Phần lớn điện năng của máy được sử dụng trong quá trình vận hành như giặt, vắt hoặc làm nóng nước ở những dòng máy có chức năng này.

Muốn tiết kiệm điện hiệu quả hơn, nên lựa chọn chương trình phù hợp với lượng quần áo, tránh giặt quá ít hoặc nhồi quá nhiều đồ trong một lần và vệ sinh máy định kỳ để thiết bị hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, để nguyên phích cắm không có nghĩa là có thể bỏ qua tình trạng của hệ thống điện. Phích cắm lỏng, dây nguồn hư hỏng hay ổ điện có dấu hiệu bất thường đều cần được xử lý sớm.

Có những lúc nên chủ động rút phích cắm

Nếu gia đình đi du lịch, về quê hoặc không sử dụng máy giặt trong nhiều ngày, việc rút phích cắm là lựa chọn hợp lý. Khi đó, để thiết bị tiếp tục kết nối với nguồn điện không mang lại nhiều lợi ích.

Tương tự, nếu khu vực đang có mưa giông, sấm sét hoặc nguồn điện chập chờn, người dùng có thể chủ động ngắt nguồn khi không sử dụng máy. Máy giặt hiện nay chứa nhiều linh kiện và mạch điện tử nên những bất thường của nguồn điện có thể ảnh hưởng đến thiết bị.

Đặc biệt, nếu phát hiện ổ cắm hoặc phích cắm nóng bất thường, có mùi khét, tia lửa, tiếng lẹt xẹt, dây điện nứt hoặc hở, cần ngừng sử dụng và ngắt nguồn điện an toàn để kiểm tra.

Máy thường xuyên làm nhảy aptomat, có dấu hiệu rò điện hoặc hoạt động bất thường cũng không nên tiếp tục sử dụng cho đến khi nguyên nhân được xác định và xử lý bởi người có chuyên môn.

Khi cần rút điện, không nên kéo mạnh dây nguồn. Hãy cầm vào phần phích cắm để rút và chỉ thao tác khi tay khô ráo.

Máy giặt thường được đặt ở ban công, phòng giặt hoặc những khu vực có khả năng tiếp xúc với độ ẩm. Vì vậy, giữ ổ cắm, phích cắm và dây nguồn khô ráo, ở tình trạng tốt quan trọng hơn nhiều so với việc máy có được rút điện sau từng lần giặt hay không.

Tóm lại, gia đình sử dụng máy giặt thường xuyên không nhất thiết phải rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, khi đi vắng dài ngày, thời tiết có giông sét, nguồn điện bất ổn hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường, chủ động ngắt nguồn là lựa chọn an toàn hơn.