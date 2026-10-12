Rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp còn 1 - 2 ngày

Ngày 12/10/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài. Hồ sơ, trình tự và thủ tục giải thể được quy định tại các Điều 208, 209, 210 Luật Doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục liên quan còn được quy định tại Điều 64, 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026. Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của cơ quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cũng chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn này.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Công văn căn cứ khoản 6 Điều 64 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP. Thời hạn 180 ngày được tính kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, hoặc kể từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn đó, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”, đồng thời chuyển tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang “Đã chấm dứt hoạt động”. Việc chuyển tình trạng được thực hiện trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp. Cơ quan thuế bảo đảm phản hồi trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin; cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ trong thời hạn theo quy định.