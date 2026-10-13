Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp còn 1 - 2 ngày

Theo Công văn số 16148 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục giải thể, giảm thời gian chờ đợi và chi phí hành chính.

Ngày 12/10, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, khẩn trương rà soát và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể theo quy định.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý hồ sơ và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể đến cơ quan thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Sau khi nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Đáng chú ý, trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được ý kiến phản hồi của cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan này cũng thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn trên.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, thời hạn 180 ngày được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hết thời hạn 180 ngày mà không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể, hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”. Việc cập nhật được thực hiện trong 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, trong trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cần chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp để bảo đảm tiến độ xử lý.

Trong đó, cơ quan thuế có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin; cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể được kỳ vọng góp phần giảm thời gian chờ đợi, hạn chế vướng mắc hành chính cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.