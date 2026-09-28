Rút ngắn thời gian xử lý đăng ký giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước

NNHN vừa ban hành Thông tư số 48/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Thông tư số 48/2026/TT-NHNN gồm 12 điều. Trong đó, từ Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN; Điều 10 quy định việc bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản và phụ lục; Điều 11 quy định điều khoản thi hành và Điều 12 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Theo NHNN, việc ban hành Thông tư nhằm bảo đảm tính đồng bộ với Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP ngày 3/6/2026.

Quy định mới về giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Ảnh minh họa

Theo các quy định này, chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối đã được chuyển giao sang Cục Quản lý ngoại hối. Việc sửa đổi Thông tư 26/2021/TT-NHNN vì vậy nhằm cập nhật lại chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một nội dung đáng chú ý khác là các quy định mới được điều chỉnh theo định hướng tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại hối.

Cụ thể, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 4 ngày. Việc rút ngắn thời gian này đã được quy định tại Thông tư số 17/2026/TT-NHNN ngày 19/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực quản lý ngoại hối liên quan đến phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc cập nhật chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN, Thông tư số 48/2026/TT-NHNN còn điều chỉnh, hoàn thiện một số quy định trực tiếp liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối để phù hợp hơn với thực tiễn triển khai.

Các nội dung được sửa đổi, hoàn thiện gồm quy định về phạt thanh toán chậm và các trường hợp được miễn trừ phạt thanh toán chậm; trường hợp tạm ngừng giao dịch ngoại tệ với NHNN; hướng dẫn thanh toán chuẩn trong giao dịch ngoại tệ.

Thông tư cũng điều chỉnh các quy định liên quan đến thẩm quyền ký duyệt đơn đề nghị giao dịch ngoại tệ và thẩm quyền ký xác nhận giao dịch với NHNN.

Như vậy, cùng với việc cập nhật lại đầu mối thực hiện sau quá trình sắp xếp chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN, Thông tư 48/2026/TT-NHNN tiếp tục hoàn thiện quy trình giao dịch ngoại tệ giữa cơ quan quản lý và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, đồng thời rút ngắn một số khâu xử lý thủ tục hành chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/11/2026.