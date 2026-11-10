Rút ngắn thời gian tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất vay

Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. (ẢNH: HÀ LINH)

Nhiều hình thức hỗ trợ doanh nghiệp

Trong hai ngày 9 và 10/11, tại tỉnh Ninh Bình và Hà Tĩnh, đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh đã được truyền thông, trao đổi về chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia (NATIF). Đây là chính sách mới triển khai từ cuối tháng 8/2026, nhằm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị định số 77/2026/NĐ-CP, Nghị định số 265/2025/NĐ-CP.

Theo đó, đối tượng được xem xét hỗ trợ là các doanh nghiệp thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo và có vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Mức hỗ trợ lãi suất vay bằng 50% mức lãi suất đã ký kết trong hợp đồng tín dụng , nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm.

Một điều quan trọng mà ông Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia nhấn mạnh là thời gian qua, Quỹ đã cung cấp thông tin qua nhiều kênh, nhưng mức độ quan tâm và tiếp cận của doanh nghiệp còn hạn chế, trong khi thời gian tiếp nhận hỗ trợ của đợt 2 còn rất ngắn. Vì vậy, các cán bộ Quỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các sở, ban, ngành, ngân hàng. Cùng với đó là tổ chức các buổi giới thiệu, hướng dẫn trực tuyến. Riêng tại trụ sở Quỹ, thứ 6 hằng tuần đều mở cửa đón các doanh nghiệp đến tìm hiểu, hướng dẫn thủ tục.

Ông Nguyễn Thế Ích khẳng định, chính sách hỗ trợ lãi suất vay có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất và hội nhập, chính vì thế, các cán bộ của Quỹ sẵn sàng bố trí thời gian hỗ trợ trực tuyến, trực tiếp, và tiếp tục hỗ trợ sau các buổi giới thiệu, với mục tiêu có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn 300 tỷ đồng năm 2026 cho mục đích đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia phổ biến điều kiện, thủ tục vay đối với doanh nghiệp tại Hà Tĩnh. ẢNH: THU NGÀ)

“Khi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp cũng không cần gặp trực tiếp cán bộ xử lý, mà chỉ cần tạo tài khoản, nộp các tài liệu trên hệ thống online của Quỹ. Quan điểm của Ban Giám đốc Quỹ là xây dựng Quỹ hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế”, Nguyễn Thế Ích lưu ý các doanh nghiệp.

Từ góc độ quản lý hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình cho biết, doanh nghiệp rất cần vốn hỗ trợ các hoạt động như: chuyển giao công nghệ; đầu tư hoặc thuê mua thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ thử nghiệm; thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo... Tuy nhiên việc tiếp cận tín dụng ngân hàng còn khó khăn, trong khi chi phí lãi vay tạo áp lực lớn. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn này có ý nghĩa thiết thực, nhưng doanh nghiệp quan tâm nhất là làm thế nào để tiếp cận được trên thực tế.

Vì thế, ông Nguyễn Tất Nhiên đề nghị các doanh nghiệp đã vay hoặc đang có nhu cầu vay ngân hàng để đổi mới công nghệ cần nêu cụ thể dự định đầu tư đổi mới như thế nào, đang gặp khó khăn ở đâu, chưa rõ thủ tục gì, để từ đó các bên có thể trao đổi khả năng tiếp cận vốn.

Ông Nguyễn Tất Nhiên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình (ngoài cùng bên phải) đề nghị doanh nghiệp nêu cụ thể nhu cầu hỗ trợ lãi suất vay. ( ẢNH: HÀ LINH)

Ông Bùi Phong An, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cũng chia sẻ, có hơn 40 tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã đến tham dự buổi truyền thông chính sách, thể hiện nhu cầu tiếp cận nguồn vốn rất lớn. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay giúp huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư cho chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp.

Nghiên cứu điều chỉnh phương thức hỗ trợ

Qua trao đổi, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Ninh Bình, Hà Tĩnh bày tỏ sự quan tâm đến chính sách hỗ trợ lãi suất của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, kỳ vọng giảm chi phí vốn để đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng sản xuất, đồng thời mong muốn được hướng dẫn thủ tục vay vốn một cách chi tiết, dễ hiểu nhất.

Công ty TNHH Cường Tân (Ninh Bình) chia sẻ nhu cầu hỗ trợ tổng thể, kết hợp vốn với công nghệ và đào tạo nhân lực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất giống lúa, cũng như xuất khẩu gạo đi thị trường châu Âu. Công ty dự kiến xây dựng phương án vay Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia khoảng 50 tỷ đồng, đồng thời mong Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình hướng dẫn làm rõ các tiêu chí khoa học và công nghệ mà dự án đáp ứng để hoàn thiện hồ sơ.

Một số doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đề nghị làm rõ quy trình, điều kiện hưởng lãi suất vay đối với dự án đầu tư dây chuyền công nghệ; chính sách vay vốn đầu tư cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đổi mới dây chuyền công nghệ….

Hiện nay, ngân hàng hợp tác triển khai Chương trình hỗ trợ lãi suất vay gồm có ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VP Bank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường sự tham gia của các ngân hàng thương mại, bởi doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng khác nhau. Nếu việc phối hợp chỉ giới hạn ở một số ngân hàng như hiện nay thì khả năng tiếp cận chính sách sẽ bị hạn chế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông, trao đổi chính sách hỗ trợ lãi suất vay do Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia tổ chức tại Hà Tĩnh. ( ẢNH: THU NGÀ)

Cùng với đó, cần đơn giản hóa hồ sơ và hướng dẫn cụ thể cách xác định phần vốn vay phục vụ đổi mới công nghệ trong tổng thể dự án đầu tư. Doanh nghiệp đã phải đáp ứng các yêu cầu thẩm định khi vay ngân hàng, vì vậy, quy trình xem xét hỗ trợ cần có sự phối hợp, chia sẻ thông tin để thuận tiện hơn cho doanh nghiệp.

Thực tế qua các buổi trao đổi, tiếp xúc cho thấy, nhu cầu vay vốn để ứng dụng công nghệ mới, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường của các tổ hợp tác, hợp tác xã và hội viên Hội nông dân là rất lớn, nhưng các hộ nông dân chưa biết mình có thuộc đối tượng hỗ trợ hay không và cần đáp ứng những điều kiện gì. Về nội dung này, đại diện Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị cần làm rõ điều kiện tiếp cận của hợp tác xã, hộ nông dân và có đầu mối tư vấn, giúp các đối tượng hiểu đúng chính sách, chuẩn bị hồ sơ phù hợp.

Có thể nói, những kiến nghị, góp ý cụ thể trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay rất cần thiết để Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia tập trung hướng dẫn, tháo gỡ, và hoàn thiện cơ chế, để chính sách của Nhà nước thật sự hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Trước mắt, để tháo gỡ vướng mắc trong phối hợp, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cho biết đang nghiên cứu điều chỉnh cách thực hiện theo hướng đơn giản hơn, giảm sự phụ thuộc của việc hỗ trợ vào quy trình phối hợp với ngân hàng bằng hình thức hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.