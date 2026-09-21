Rút ngắn thời gian thành lập, cấp phép hoạt động cơ sở giáo dục

Rút ngắn thời gian, giảm thành phần hồ sơ

Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo quy định mới, thời gian tiếp nhận và gửi thông báo yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định giảm từ 5 xuống còn 2 ngày làm việc.

Nghị định mới đơn giản hóa thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa

Đối với hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, thời gian thực hiện thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục giảm xuống còn 12 ngày làm việc đối với trường mầm non; 10 ngày làm việc đối với trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THCS.

Thời gian giải quyết đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là THPT còn 15 ngày làm việc.

Nghị định bỏ điều kiện phải có đề án thành lập, cho phép thành lập phù hợp với các quy hoạch có liên quan của địa phương; đồng thời bỏ thành phần hồ sơ là đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể cơ sở giáo dục.

Những nội dung cần thiết được tích hợp vào văn bản đề nghị tương ứng, qua đó giảm số lượng tài liệu phải chuẩn bị nhưng vẫn bảo đảm thông tin phục vụ việc xem xét, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện và thành phần hồ sơ về quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cũng được cắt giảm. Cơ sở giáo dục vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về thành lập, địa điểm, cơ sở vật chất và hoạt động theo quy định.

Đối với việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục, yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo, người học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục được tích hợp vào văn bản đề nghị, thay vì quy định thành những điều kiện riêng.

Nghị định cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu số trong giải quyết thủ tục. Tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.

Phân cấp gắn với kiểm tra, hậu kiểm

Nghị định sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ, giải thể và các thủ tục liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giám đốc Sở GD&ĐT được phân cấp thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng có thẩm quyền quyết định thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể các trung tâm công lập, gồm trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cấp phép hoạt động giáo dục đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thuộc bộ, ngành.

Đối với lớp dành cho người khuyết tật, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định thành lập lớp trong cơ sở giáo dục. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập lớp ngoài cơ sở giáo dục.

Nghị định bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với trường mầm non, trường THPT thuộc Bộ Quốc phòng và thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đối với trường THPT thuộc Bộ Công an.

Các thẩm quyền gồm quyết định thành lập, thu hồi quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên và thay đổi địa điểm hoạt động giáo dục.

Cùng với phân cấp, Nghị định tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm; hạn chế thẩm định lặp lại những nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét hoặc không có thay đổi.

Các quy định về đình chỉ tuyển sinh, đình chỉ hoạt động giáo dục, thu hồi quyết định thành lập và quyết định cấp phép hoạt động cũng được hoàn thiện nhằm bảo đảm trách nhiệm quản lý nhà nước.

Đối với cơ sở giáo dục hoạt động trở lại sau thời gian bị đình chỉ, thủ tục được đơn giản hóa nhưng cơ sở phải báo cáo kết quả khắc phục nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và gửi tài liệu chứng minh, nếu có, đến cấp có thẩm quyền.

Nghị định đồng thời quy định thống nhất điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi điều chỉnh.

Trong đó có trường mầm non, trường phổ thông do nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; trung tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên do nhà đầu tư nước ngoài thành lập.

Nghị định cũng bổ sung quy định về trường phổ thông nội trú; trường mầm non, trường phổ thông trực thuộc cơ sở giáo dục đại học hoặc trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp; lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường và lớp dành cho trẻ khuyết tật.