Rút ngắn thời gian phát hiện ung thư phổi nhờ trí tuệ nhân tạo

Tiền thân là Đơn nguyên Phục hồi chức năng - Tâm bệnh thuộc Khoa Hô hấp - Thần kinh (Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình), Khoa Phục hồi chức năng - Tâm bệnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2026. Chỉ trong thời gian ngắn, Khoa đã đón tiếp và điều trị cho nhiều bệnh nhi cần can thiệp về nhận thức, ngôn ngữ, vận động và các rối loạn về thần kinh, phục hồi chức năng phụ nữ sau sinh...