Rút ngắn thời gian phát hiện ung thư phổi nhờ trí tuệ nhân tạo
Một tổn thương nhỏ tại phổi cũng có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư nguy hiểm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, việc ứng dụng đồng bộ trí tuệ nhân tạo (AI) trong chụp cắt lớp vi tính, nội soi phế quản và giải phẫu bệnh đang giúp các bác sĩ phát hiện sớm bất thường, hạn chế bỏ sót và rút ngắn đáng kể hành trình chẩn đoán cho bệnh nhân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/rut-ngan-thoi-gian-phat-hien-ung-thu-phoi-nho-tri-tue-nhan-tao-24626110318462047.htm