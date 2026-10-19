Rút ngắn thời gian kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam

Dịch vụ được phát triển trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm đáp ứng nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài ngày càng đề cao tính nhanh chóng, thuận tiện và chủ động trong giao dịch tài chính. So với hình thức nhận tiền mặt truyền thống tại điểm giao dịch, dịch vụ APN Realtime giúp rút ngắn đáng kể hành trình của một khoản kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam. Toàn bộ quá trình đều được xử lý trên nền tảng số theo thời gian thực, cho phép tài khoản người nhận có thể nhận tiền gần như ngay lập tức sau khi người gửi hoàn tất giao dịch mà không cần đến quầy hay phụ thuộc vào giờ làm việc của ngân hàng. Đặc biệt, dịch vụ vận hành liên tục 24/7, bao gồm cả cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, đáp ứng nhu cầu nhận tiền ở bất kỳ thời điểm nào. Người nhận không phải trả bất kỳ khoản phí nào và không bị giới hạn số lần nhận kiều hối. Việc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cũng gia tăng tính liền mạch trong trải nghiệm tài chính, giúp khách hàng chủ động thanh toán, chi tiêu hoặc tiếp tục quản lý dòng tiền trên nền tảng ngân hàng số mà không cần chuyển đổi qua tiền mặt.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ảnh: SAO MAI

Đại diện VPBank chia sẻ: “Mỗi giao dịch kiều hối đều gắn với những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống và các kế hoạch tài chính. Vì vậy, người nhận không chỉ quan tâm khoản tiền có đến nơi hay không mà còn kỳ vọng quá trình tiếp nhận phải nhanh chóng và an toàn. Việc triển khai dịch vụ APN Realtime giúp nhận kiều hối thông qua Western Union là cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu đó. Đồng thời góp phần đưa dịch vụ nhận kiều hối tại Việt Nam đến gần hơn với các tiêu chuẩn giao dịch quốc tế”.

Với sự kết hợp giữa mạng lưới chuyển tiền toàn cầu tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ của Western Union cùng năng lực công nghệ, hạ tầng ngân hàng số vượt trội của VPBank, thông điệp “Cách nửa vòng trái đất-chỉ một chạm kết nối” vì thế trở thành hình dung rõ nét cho trải nghiệm mà hai bên hướng tới: Khoảng cách địa lý không còn là rào cản khi công nghệ giúp dòng tiền từ người gửi ở nước ngoài được chuyển đến người thân một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Dịch vụ nhận tiền kiều hối APN Realtime cũng là một bước cụ thể trong quá trình VPBank hiện thực hóa tầm nhìn “Kiến tạo tương lai kiều hối số”. Thông qua việc ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian xử lý và đơn giản hóa hành trình nhận tiền, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong số hóa dịch vụ tài chính. Từ đó góp phần mang đến những trải nghiệm ngân hàng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện và liền mạch hơn cho khách hàng.