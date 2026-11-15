Rút ngắn thời gian kết nối từ trung tâm Thủ Đô đến sân bay Gia Bình

Khẩn trương thi công tuyến đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

Liên quan đến phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với trung tâm Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho hay, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Đối với quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt 50 triệu hành khách/năm và định hướng đến năm 2050 đạt 100 triệu hành khách/năm. Theo định hướng này, đến năm 2029 - 2030, Nội Bài sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay quốc nội và một phần chuyến bay quốc tế. Đối với cảng hàng không thứ hai của Hà Nội, việc đầu tư sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với định hướng quy hoạch dài hạn.

Về mạng lưới giao thông kết nối các cảng hàng không, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh cần chú trọng cả đường bộ và đường sắt đô thị. Theo quy định của pháp luật về đường sắt, các tuyến đường sắt đô thị kết nối với sân bay phải bố trí nhà ga trong khu vực sân bay, tạo thuận lợi cho hành khách kết nối giữa các phương thức vận tải.

Như vậy, để quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp với hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Gia Bình, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị nghiên cứu hướng tuyến từ Gia Bình qua ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội; đồng thời xác định rõ ga trung tâm đường sắt đô thị của thành phố và vị trí các nhà ga trong quy hoạch.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần làm rõ vai trò của ga Gia Lâm là ga đường sắt quốc gia, đầu mối kết nối đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương, đường sắt chuyên dùng và đường sắt đô thị. Mục tiêu là lựa chọn phương án có cự ly và thời gian di chuyển ngắn nhất, phấn đấu từ trung tâm Hà Nội đến các cảng hàng không trong khoảng 30 - 45 phút. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức các đoàn tàu chạy thẳng đến sân bay, hạn chế dừng tại các ga trung gian để rút ngắn thời gian di chuyển, tương tự mô hình khai thác tại một số nước.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng đề nghị nghiên cứu phương án kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội theo hướng tuyến ngắn nhất, qua khu vực ga Gia Lâm; xem xét bổ sung tuyến nhánh kết nối với các ga trung tâm. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức tuyến kết nối từ khu vực trung tâm theo hướng phía Nam lên sân bay Nội Bài, bảo đảm liên thông giữa các đầu mối đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt chuyên dùng.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các sở khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án; trong đó, cần cụ thể hóa từng hướng tuyến, vị trí nhà ga; xác định ga trung tâm, lựa chọn hướng tuyến ngắn nhất và phương án có thời gian di chuyển nhanh nhất từ trung tâm Hà Nội đến hai cảng hàng không quốc tế. Các tuyến phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố Hà Nội.

"Đây là bài toán kỹ thuật cần các cơ quan chuyên môn phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án tổng thể, bảo đảm hiệu quả kết nối giao thông giữa trung tâm Thủ đô với các cảng hàng không", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng lưu ý.

Thông tin thêm về sân bay Gia Bình, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam đang xây dựng đề án chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình. Dự kiến trong 1-2 tháng tới, đề án sẽ được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành liên quan trước khi hoàn thiện.

“Cần phân biệt rõ đề án chuẩn bị khai thác với đề án khai thác sân bay chính thức”, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nói và cho biết thêm đây là hai nội dung khác nhau, có lộ trình và yêu cầu riêng.

Đề án chuẩn bị khai thác sân bay Gia Bình tập trung vào các công việc chuẩn bị, tạo cơ sở để sân bay từng bước đáp ứng những điều kiện cần thiết trước khi đưa vào hoạt động. Theo đó, hoạt động bay kỹ thuật sẽ được thực hiện vào cuối năm 2026; là bước quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của sân bay.

Đối với phương án khai thác thương mại, hiện chưa thể xác định cụ thể các đường bay, hãng hàng không tham gia hay phương án chuyển dịch hoạt động khai thác từ các sân bay khác. Những nội dung này cần được nghiên cứu dựa trên điều kiện thực tế, diễn biến thị trường và năng lực phát triển của các hãng hàng không.

Theo chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.884ha, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế hàng không hiện đại, gắn với logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp công nghệ cao và phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Thủ đô.

Đến năm 2030, sân bay dự kiến đạt công suất 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa; đến năm 2050 nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa. Hiện một số hạng mục trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới phục vụ APEC 2027.