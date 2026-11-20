Sinh viên Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hành đo đạc. (Ảnh: MỸ AN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã thực hiện đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, việc thực hiện một số quy định về đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân không phải nộp lại văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nếu các giấy tờ này đã có trong cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp được kết nối, chia sẻ.

Đáng chú ý, thời gian thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức được giảm xuống còn 5 ngày; thời hạn thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ giảm xuống còn 7 ngày.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, một nhiệm vụ đã được phân quyền từ Trung ương xuống địa phương là thẩm định các dự án, nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản do ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện, trừ nội dung về phạm vi và giải pháp kỹ thuật, công nghệ.

Việc phân cấp này góp phần làm rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời phát huy tính chủ động, tự chủ của chính quyền địa phương.

Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giúp tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuận lợi hơn trong kinh doanh.