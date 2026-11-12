Rút ngắn thời gian đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc

Ngày 12-11, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin về quy định mới của Trung Quốc đối với đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm.

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý ở nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc. Các đơn vị thuộc đối tượng điều chỉnh phải đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của thông tin đã cung cấp.

Đáng chú ý, thủ tục đăng ký được đơn giản hóa. Doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài kê khai theo mẫu. Số mục thông tin trong mẫu đăng ký giảm từ 20 xuống còn 10 mục.

Về thời hạn giải quyết, Hải quan Trung Quốc hoàn thành thủ tục đăng ký trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ có đầy đủ biểu mẫu kê khai và tài liệu kèm theo. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan hải quan thông báo một lần cho người nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin hoặc hủy đăng ký thông qua Cổng thông tin một cửa thương mại quốc tế hoặc Cổng dịch vụ công của Hải quan Trung Quốc. Thông tin đăng ký được công bố trên trang web chính thức tại địa chỉ http://credit.customs.gov.cn/.

Quy định mới cũng nêu rõ trách nhiệm cập nhật thông tin. Khi có thay đổi về nội dung đăng ký, doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh với cơ quan hải quan có thẩm quyền trong vòng 60 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Đối với việc hủy đăng ký, cơ quan hải quan Trung Quốc thực hiện thủ tục này khi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc đại lý ở nước ngoài giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật; bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ đăng ký, thu hồi giấy phép kinh doanh; chủ động đề nghị hủy đăng ký và các trường hợp khác theo quy định.