Rút ngắn rào cản, nâng tầm nguồn nhân lực hàng hải Việt Nam

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Nhằm tháo gỡ các vướng mắc thủ tục và đáp ứng thực tiễn phát triển của ngành hàng hải, Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định số 348/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên.

Văn bản mới sẽ sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định đã bất cập tại Nghị định số 29/2017/NĐ-CP, nhằm tạo bước đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo từ ngày 1/11/2026.

Bên cạnh đó, Nghị định mới sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Cùng với đó, bảo đảm các chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải được cập nhật thường xuyên, kịp thời, phù hợp nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên có trách nhiệm duy trì.

Nghị định cũng tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động đào tạo, huấn luyện, tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của quốc gia có biển.

Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; trình tự, thủ tục để cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; đánh giá, tạm dừng hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải tại Việt Nam.

Nội dung của Nghị định số 348/2026/NĐ-CP được xây dựng nhằm triển khai các nội dung của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; Bộ luật lao động năm 2019; Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên trên tàu biển năm 1978 và các sửa đổi mà Việt Nam là thành viên; và các quy định có liên quan của pháp luật.

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành gồm: Bộ Luật lao động 2019, Luật Tổ chức Chính phủ 2025.

Tại Nghị định đã chuẩn hóa lại các tên cơ quan, chủ thể sau khi sáp nhập, như Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, các Chi cục Hàng hải và Đường thủy.

Nghị định cũng bổ sung, cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính phân định rõ ràng đối với các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, bổ sung quy định kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng bản điện tử, trừ trường hợp công dân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy. Nghị định cũng nêu rõ hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy, phù hợp quy định pháp luật về giao dịch điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

Nghị định cắt giảm thời gian và thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Quyết định số 1757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, cắt giảm 2 thủ tục hành chính, bao gồm: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và cấp lại Giấy xác nhận tổ chức đủ điều kiện cung ứng thuyền viên hàng hải, theo tinh thần của Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.