Rút ngắn quy trình triển khai các dự án đường sắt

Đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh minh họa: TTXVN

Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định chi tiết về thiết kế kỹ thuật tổng thể và cơ chế đặc thù cho một số dự án đường sắt và Nghị định số 67/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành về thiết kế kỹ thuật tổng thể của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt quốc gia, tuyến đường sắt địa phương.

Theo đó, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định. Hồ sơ được gửi trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản của Bộ Xây dựng hoặc gửi trực tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính.

Hồ sơ trình thẩm định gồm tờ trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi của tư vấn thẩm tra, văn bản chấp thuận của người quyết định đầu tư về Báo cáo giữa kỳ, nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án và các tài liệu liên quan khác nếu có.

Hội đồng thẩm định ban hành thông báo kết quả thẩm định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi hoàn thiện tổng mức đầu tư theo yêu cầu tại thông báo kết quả thẩm định, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Kiểm toán nhà nước để thực hiện kiểm toán làm cơ sở phê duyệt dự án. Kiểm toán nhà nước có kết quả kiểm toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị kiểm toán.

Trên cơ sở kết quả thẩm định và kiểm toán, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án, trình cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp để trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Theo Bộ Xây dựng, các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đã được phê duyệt trước ngày Nghị định số 352/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì không phải phê duyệt lại; các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của nghị định này.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đã trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh trước ngày Nghị định số 352/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đủ điều kiện thẩm định nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định thì tiếp tục thẩm định, phê duyệt theo quy định của Nghị định số 123/2025/NĐ-CP, Nghị định số 67/2026/NĐ-CP; các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Trường hợp không đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định là chưa đủ điều kiện để tổng hợp, trình phê duyệt thì việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của nghị định này.