Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Y tế chất lượng cao đã gần dân hơn

Dẫn chúng tôi trực tiếp đến nhiều khoa, phòng nhất là những “điểm nóng” như cấp cứu, chống độc, chẩn đoán hình ảnh… Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đánh giá: điều đáng nói nhất sau ba tháng không chỉ nằm ở những con số, mà là niềm tin của người dân đối với một cơ sở y tế mới đã hình thành rất nhanh.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động từ ngày 26/6/2026 với cơ cấu 37 khoa, đơn vị chuyên môn, 76 phòng khám, 1.029 giường bệnh thực kê với 1.302 cán bộ, nhân viên, trong đó có 323 bác sĩ và 657 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sau hơn ba tháng đi vào hoạt động các bác sĩ đã thực hiện 151.518 lượt khám ngoại trú, 12.869 lượt khám cấp cứu và điều trị nội trú cho 17.428 lượt người bệnh. Công suất sử dụng giường bệnh gần nhất đạt khoảng 112%. Bệnh viện thực hiện 4.768 ca phẫu thuật, 32.532 lượt thủ thuật cùng khối lượng lớn về chẩn đoán hình ảnh, nội soi và xét nghiệm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh cho người dân tại cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Kết quả ba tháng đầu tiên cho thấy một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã bắt đầu được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể đối với người dân. Trước đây, một người bệnh nặng ở Ninh Bình hay các tỉnh lân cận muốn tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu thường đi Hà Nội, phải di chuyển xa hơn, gia đình phải đi theo, phát sinh chi phí ăn ở, thời gian và nhiều áp lực khác. Bây giờ, nhiều dịch vụ chuyên môn có thể được thực hiện ngay tại Ninh Bình. Y tế chất lượng cao đã gần dân hơn. Đó là hiệu quả xã hội quan trọng nhất.

Những kết quả ấy cũng cho thấy người dân đã lựa chọn Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và nhu cầu tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại khu vực rất lớn. Y tế chất lượng cao đã gần dân hơn. Đó là hiệu quả xã hội quan trọng nhất.

Chúng tôi đang đưa năng lực chuyên môn của Bạch Mai về đây. Những kỹ thuật chuyên sâu như: can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua ống thông… đã được triển khai. Có những trường hợp đặc biệt nguy kịch như vỡ tim đã được cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật thành công ngay tại cơ sở.

Không chỉ người dân Ninh Bình. Người bệnh từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Phú Thọ, một phần địa bàn Hà Nội và Hải Phòng… đã chọn Bạch Mai Ninh Bình. Đối với người bệnh nặng, đôi khi khoảng cách không được tính bằng ki-lô-mét. Nó được tính bằng phút. Đưa được năng lực cấp cứu, hồi sức và kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân chính là tạo thêm cơ hội sống cho người bệnh trong thời gian vàng.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa được triển khai thường quy tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Với việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động cũng tạo thêm một trung tâm chuyên môn ở khu vực, giúp phân bổ hợp lý nhu cầu khám, chữa bệnh giữa hai cơ sở của Bạch Mai; đồng thời từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực Nhà nước đã đầu tư. Trong hơn 17 nghìn lượt người bệnh điều trị nội trú, có hơn 16 nghìn lượt người bệnh được bảo hiểm y tế chi trả. Vì vậy, giá trị của cơ sở hướng tới khả năng tiếp cận rộng rãi của nhân dân, trong đó có những người cần được hỗ trợ nhiều nhất về chi phí điều trị.

Với người thầy thuốc, hiệu quả ấy thể hiện ở cơ hội cứu chữa. Với người quản lý, đó còn là trách nhiệm sử dụng nguồn lực công để phục vụ người dân, bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng khâu vận hành.

Khoảng cách được rút ngắn

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ một nút thắt lớn đang từng bước được tháo gỡ là khoảng cách giữa nơi có năng lực y tế chuyên sâu và nơi người dân đang sinh sống. Hiện, ngành y tế có những bệnh viện tuyến cuối rất mạnh, nhưng nếu nhiều người bệnh nặng đều phải tập trung về Hà Nội thì sẽ tạo áp lực lên bệnh viện trung ương, trong khi người bệnh và gia đình phải chịu thêm chi phí xã hội.

Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện cách tiếp cận đưa chuyên gia, công nghệ, quy trình và năng lực chuyên môn đến gần người bệnh. Việc đưa cơ sở vào hoạt động cũng từng bước chuyển nguồn lực đã đầu tư thành năng lực phục vụ thực tế.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện ca cấy máy tạo nhịp tim. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Nhưng Bạch Mai về Ninh Bình không phải để thay thế y tế Ninh Bình, càng không lấy việc thu hút người bệnh từ các bệnh viện địa phương làm mục tiêu phát triển. Nếu Bạch Mai phát triển mạnh mà y tế địa phương không mạnh lên thì mới hoàn thành một phần nhiệm vụ. Mục tiêu dài hạn là hình thành một hệ thống phối hợp trong đó y tế cơ sở làm tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh mạn tính; bệnh viện địa phương phát triển kỹ thuật phù hợp với năng lực và phạm vi chuyên môn; Bạch Mai đảm nhiệm vai trò chuyên sâu, tuyến cuối, đồng thời đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn.

Mỗi tuyến làm đúng việc. Khi đó, người bệnh nhẹ được chăm sóc phù hợp ngay tại cơ sở; người bệnh nặng được chuyển đúng nơi, đúng thời điểm; và những kỹ thuật có thể chuyển giao thì phải từng bước giúp địa phương tự thực hiện được. Đó là cách nâng năng lực của cả hệ thống và sử dụng hiệu quả nguồn lực y tế.

Một định hướng quan trọng được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đưa ra và thực hiện đó là một Bạch Mai, hai cơ sở, một chất lượng. Người bệnh đến Bạch Mai tại Hà Nội hay Ninh Bình đều phải được phục vụ trên cùng tinh thần trách nhiệm, cùng chuẩn mực chuyên môn và cùng yêu cầu về an toàn người bệnh.

Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ từng bước mở rộng số giường phù hợp với nhu cầu thực tế; đồng bộ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư; tiếp tục phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường luân phiên chuyên gia, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật.

Các bác sĩ thực hiện ca khoan phá mảng xơ vữa Rotablation và siêu âm trong lòng mạch. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Nhưng tầm nhìn của chúng tôi không dừng ở việc mở rộng một cơ sở khám, chữa bệnh. Chúng tôi mong muốn Bạch Mai Ninh Bình trở thành một hạt nhân chuyên môn của vùng, kết nối với hệ thống y tế địa phương và các tỉnh lân cận, đồng thời phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học ngay trên nền tảng thực hành lâm sàng.

Nhưng muốn đi xa, phải có đội ngũ. Vì vậy, định hướng chiến lược đang được thúc đẩy thành lập Trường đại học Y Dược Bạch Mai trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, để gắn chặt đào tạo nguồn nhân lực y tế với khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Chúng tôi hướng tới đào tạo những cán bộ có kiến thức vững, năng lực thực hành tốt, tư duy khoa học và trách nhiệm với người bệnh, với cộng đồng.

Tại Ninh Bình đã có cơ sở của hai bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức và định hướng tới đây có thêm Bệnh viện Lão khoa Trung ương sẽ tạo nền tảng thực hành lâm sàng rất thuận lợi. Cụm các bệnh viện chuyên sâu sẽ mở ra điều kiện đặc biệt thuận lợi để đào tạo nhân lực y tế trên nhiều lĩnh vực, từ nội khoa, ngoại khoa, cấp cứu, hồi sức đến chăm sóc người cao tuổi và các bệnh lý phức tạp. Lợi thế ấy phải được chuyển thành sự phối hợp thực chất. Định hướng của bệnh viện là kết nối đội ngũ giảng viên và chuyên gia, xây dựng chương trình đào tạo gắn với năng lực thực hành, phối hợp tổ chức thực tập lâm sàng, phát triển nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào chăm sóc người bệnh. Khi triển khai, các hoạt động cần đáp ứng đầy đủ điều kiện đào tạo và bảo đảm an toàn, quyền lợi của người bệnh.

Đây cũng là cơ hội đào tạo và bồi dưỡng nhân lực cho Ninh Bình và các tỉnh trong khu vực. Người học được tiếp cận môi trường chuyên môn sâu; cán bộ địa phương có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và trở về phục vụ tốt hơn tại đơn vị của mình. Giá trị của cụm bệnh viện vì thế được lan tỏa qua cả hoạt động chữa bệnh lẫn năng lực của đội ngũ y tế trong vùng.

“Đối với chúng tôi, khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu phải hỗ trợ lẫn nhau. Thực tiễn lâm sàng đặt ra câu hỏi cho nghiên cứu; nghiên cứu giúp cải thiện chẩn đoán, điều trị; đào tạo đưa tri thức và kỹ năng ấy đến với thế hệ cán bộ tiếp theo… Đó là nền tảng để chất lượng được duy trì và phát triển lâu dài”- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ khẳng định.