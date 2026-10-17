Rút ngắn khoảng cách, mở rộng không gian trải nghiệm du lịch miền Trung

Hành khách xếp hàng lên máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Việc đưa vào khai thác đường bay thẳng Cam Ranh-Đồng Hới không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương mà còn mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch, kết nối các điểm đến di sản, lịch sử và nghỉ dưỡng biển của khu vực miền Trung.

Từ những chuyến bay đầu tiên, ngành du lịch Quảng Trị và Khánh Hòa đang hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút du khách và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương.

Rút ngắn khoảng cách, mở rộng cơ hội

Sau hơn một giờ bay từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, chuyến bay chở hành khách từ tỉnh Khánh Hòa hạ cánh xuống Cảng hàng không Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Với nhiều hành khách, đường bay thẳng không chỉ mang đến sự thuận tiện trong đi lại mà còn mở ra cơ hội khám phá những điểm đến mới trên dải đất miền Trung.

Trước đây, để di chuyển giữa hai địa phương bằng đường bộ, hành khách phải mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc lựa chọn hành trình, nhất là đối với những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc kết hợp công tác. Việc kết nối trực tiếp bằng đường hàng không đã góp phần tháo gỡ trở ngại về khoảng cách địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

Là một trong những hành khách trải nghiệm đường bay Cam Ranh-Đồng Hới, chị Nguyễn Thị Ngọc Tú, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự hài lòng khi thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể. Theo chị Tú, có đường bay thẳng giúp hành trình thuận tiện, tiết kiệm thời gian và giảm mệt mỏi so với việc phải di chuyển bằng các phương tiện khác.

Cùng chung cảm nhận, anh Đạo Anh Bài, đến từ tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đây, anh từng di chuyển bằng ô tô giữa hai địa phương mất khoảng 17-19 giờ (ô tô khách). Tuy nhiên, khi lựa chọn đường hàng không, thời gian bay chỉ khoảng 1 giờ 15 phút.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đường bay Cam Ranh - Đồng Hới còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư giữa Quảng Trị với Khánh Hòa cũng như các địa phương lân cận.

Khánh Hòa có thế mạnh về du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch phát triển, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.

Trong khi đó, Quảng Trị sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hệ thống hang động kỳ vĩ, nhiều di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng cùng những bãi biển đẹp.

Du khách chụp ảnh check-in tại các điểm du lịch thân thiện môi trường Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) . (Ảnh: TTXVN phát)

Sự kết nối giữa hai địa phương tạo điều kiện để hình thành các hành trình du lịch kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm văn hóa. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những chương trình du lịch mới, phù hợp nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho rằng, đường bay Đồng Hới-Cam Ranh góp phần kết nối các điểm đến trên con đường di sản miền Trung, mở ra cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương và các tỉnh trong khu vực.

Theo bà Bùi Thị Thanh Thúy, việc kết nối bằng đường hàng không không chỉ giúp hành khách thuận tiện trong di chuyển mà còn tạo điều kiện xây dựng các chương trình du lịch liên kết, mang đến những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn hơn. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch.

Liên kết điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch

Việc mở đường bay mới được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Trị và Khánh Hòa. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế này, các địa phương cần chú trọng xây dựng sản phẩm đặc trưng, tăng cường quảng bá và hình thành những chương trình du lịch có sức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Với lợi thế là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của cả nước, Khánh Hòa có điều kiện kết nối nguồn khách quốc tế đến Quảng Trị thông qua đường bay thẳng. Ngược lại, những sản phẩm du lịch khám phá hang động, tìm hiểu di sản và lịch sử của Quảng Trị có thể bổ sung trải nghiệm mới cho du khách đang nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa nhận định, việc kết nối đường bay Cam Ranh-Đồng Hới phù hợp với định hướng phát triển du lịch theo chiến lược "một hành trình - đa trải nghiệm" mà địa phương đang hướng tới.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, việc mở được đường bay mới là tín hiệu tích cực song vấn đề quan trọng hơn là duy trì hoạt động ổn định, khai thác hiệu quả và từng bước đưa đường bay trở thành một phần trong chuỗi sản phẩm du lịch liên kết giữa hai địa phương.

"Chúng tôi mong muốn khi đã có đường bay phải tìm giải pháp duy trì đường bay, biến lợi thế kết nối này thành sản phẩm du lịch cụ thể. Quan trọng nhất là hai địa phương cần có thêm nhiều sản phẩm du lịch hỗ trợ, bổ sung cho nhau", bà Thái Thị Lệ Hằng nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc phát triển du lịch liên vùng không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng giao thông mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hàng không, cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành. Những chương trình du lịch kết nối cần được xây dựng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh.

Đối với Quảng Trị, mở rộng kết nối hàng không còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng gắn với thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và nghỉ dưỡng biển.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khá. Toàn tỉnh đón khoảng hơn 9,3 triệu lượt khách, tăng 11,67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 8,97 triệu lượt, khách quốc tế đạt 425.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.808 tỷ đồng, tăng 11,67% so với cùng kỳ.

Nhân viên hàng không làm thủ tục cho hành khách tại quầy làm thủ tục chuyến bay chặng Đồng Hới-Cam Ranh ở Cảng hàng không Đồng Hới, Quảng Trị. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Quảng Trị, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách. Trong đó, phát triển các tuyến hàng không kết nối trực tiếp với những trung tâm du lịch lớn được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến.

Bên cạnh khai thác thị trường khách nội địa, đường bay Cam Ranh-Đồng Hới còn mở ra khả năng tiếp cận nguồn khách quốc tế đến Khánh Hòa, đặc biệt là nhóm du khách có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá thiên nhiên, văn hóa và lịch sử.

Để hiện thực hóa cơ hội này, hai địa phương cần tăng cường phối hợp xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và xây dựng các chương trình du lịch liên vùng phù hợp. Việc duy trì đường bay ổn định, bảo đảm lượng khách và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác lâu dài.

Từ những chuyến bay kết nối Cam Ranh với Đồng Hới, một không gian hợp tác du lịch mới đang từng bước được hình thành. Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, các điểm đến có thêm điều kiện bổ trợ cho nhau, tạo nên những hành trình đa dạng, hấp dẫn. Đây được kỳ vọng là động lực để Quảng Trị tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch miền Trung./.