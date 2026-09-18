Rút ngắn khoảng cách, mở rộng cơ hội việc làm

Đưa việc làm đến gần người lao động

Hiện toàn tỉnh có gần 40 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng khoảng 900 nghìn lao động; trong đó khu công nghiệp có khoảng 640 nghìn người. Thu nhập bình quân của người lao động tại doanh nghiệp đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với làn sóng thu hút đầu tư, nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng tăng; giai đoạn 2026-2030, bình quân mỗi năm sẽ cần từ 72-110 nghìn lao động. Dự báo đến năm 2030, quy mô lao động của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đạt từ 900 nghìn đến hơn 1 triệu lao động. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng nguồn nhân lực ổn định, chất lượng, phù hợp nhu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ phận tuyển dụng của Goertek Việt Nam tư vấn thông tin cho người lao động.

Theo đánh giá của ngành Nội vụ, nguồn cung lao động của tỉnh và các địa phương lân cận khá dồi dào. Tuy nhiên, không phải cứ có người tìm việc là doanh nghiệp có ngay nhân lực phù hợp. Khoảng cách về kỹ năng nghề, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tác phong công nghiệp khiến cung - cầu lao động ở một số thời điểm, một số ngành nghề chưa gặp nhau. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cao đối với công tác thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm. Không chỉ chờ người lao động đến trung tâm, cán bộ dịch vụ việc làm chủ động đưa thông tin tuyển dụng đến cơ sở, nhất là những địa bàn xa trung tâm, nơi người dân còn hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin việc làm.

Các phiên giao dịch việc làm lưu động là một trong những cách làm như vậy. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh tổ chức 52 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 12 phiên lưu động, tập trung ở địa bàn các xã: Sơn Động, Tân Sơn, Lạng Giang và phường Chũ. Các phiên lưu động thu hút hơn 100 lượt doanh nghiệp tham gia, cung cấp hàng chục nghìn vị trí việc làm; gần 5 nghìn lượt lao động được tiếp cận thông tin, trong đó gần 700 người được kết nối việc làm thành công và hơn 400 học sinh, sinh viên được hướng nghiệp, kết nối việc làm sau tốt nghiệp.

Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, một phiên giao dịch việc làm ngay tại địa phương có ý nghĩa không chỉ ở số người được tuyển dụng. Quan trọng hơn, người lao động được trực tiếp gặp doanh nghiệp, trao đổi về công việc, mức thu nhập, điều kiện làm việc, chế độ chính sách và yêu cầu tuyển dụng. Những thông tin vốn trước đây có thể phải qua nhiều khâu mới tiếp cận được nay được đưa đến nơi người lao động sinh sống.

Với lao động ở vùng xa, vùng khó khăn, thanh niên mới rời ghế nhà trường hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm tìm việc, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ tư vấn có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách thông tin. Như trường hợp chị Nông Thị Lũy (sinh năm 2003), một lao động trẻ ở thôn Mòng B, xã Tân Sơn, việc doanh nghiệp về tận địa phương tuyển dụng giúp chị có thêm một lựa chọn phù hợp sau khi tốt nghiệp phổ thông. Gia đình khó khăn, chị muốn đi làm sớm để có thu nhập phụ giúp bố mẹ. Sau buổi tư vấn, chị được Công ty trách nhiệm hữu hạn Jufeng New Materials Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu) tuyển dụng với mức lương thỏa thuận ban đầu 7 triệu đồng/tháng; nếu ký hợp đồng chính thức, thu nhập có thể đạt khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Cân bằng cung - cầu, hướng tới thị trường lao động hiện đại

8 tháng năm nay, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 35,7 nghìn lao động, đạt 71,2% kế hoạch năm; trong đó hơn 32,7 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong nước, còn lại là đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Trong bối cảnh công nghiệp tiếp tục phát triển, theo dự báo của Sở Nội vụ, từ nay đến cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 100 nghìn lao động; tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông thuộc lĩnh vực điện tử và may mặc. Khi nhiều doanh nghiệp cùng lúc phát sinh nhu cầu nhân lực lớn thì việc cân bằng cung - cầu lao động càng gặp khó khăn.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, phát triển thị trường lao động, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống dưới 1,8%; bảo đảm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 42% trở lên; hằng năm, giải quyết việc làm cho khoảng 35 nghìn lao động thông qua các hoạt động sàn giao dịch việc làm, nhất là lao động kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao (ưu tiên các ngành bán dẫn, vi mạch, công nghệ số và công nghiệp mũi nhọn).

Theo ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, giải pháp quan trọng, căn cơ là xây dựng thị trường lao động hiện đại, trong đó bắt đầu từ dữ liệu. Tỉnh xác định thu thập, cập nhật, lưu trữ và phân tích thông tin về doanh nghiệp, người lao động, nhu cầu tuyển dụng là nhiệm vụ xuyên suốt. Từ đó, từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, tăng khả năng dự báo theo ngành, nghề trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan sẽ giúp cơ quan quản lý có thêm căn cứ điều tiết cung - cầu; cơ sở đào tạo biết thị trường cần gì và người lao động có thêm thông tin để lựa chọn nghề phù hợp.

“Từ nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục, Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh đổi mới các phiên giao dịch việc làm theo hướng kết hợp trực tiếp với trực tuyến, kết nối liên tỉnh và tổ chức theo ngành nghề, nhóm đối tượng. Sau mỗi phiên, tiếp tục theo dõi số lao động được tuyển, nhận việc và nguyên nhân chưa kết nối thành công để có giải pháp khắc phục”, ông Hà nhấn mạnh.

Cùng đó, việc Sàn giao dịch việc làm Quốc gia “vieclam.gov.vn” đưa vào hoạt động đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng, người lao động đăng ký hồ sơ, tìm kiếm và ứng tuyển việc làm trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Bắc Ninh hiện đứng thứ 4 toàn quốc về số lượng thông tin tuyển dụng được đăng tải trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Bắc Ninh hiện có khoảng 70 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (cho thuê lại lao động). Đánh giá của ngành chức năng, các doanh nghiệp này đang trở thành cầu nối chuyên nghiệp giữa doanh nghiệp và người lao động, từ tìm kiếm, sàng lọc nguồn nhân lực đến cung cấp thông tin thị trường, tổ chức tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ người lao động tiếp cận những vị trí phù hợp.

Thực tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (ở hai khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung) cho thấy hiệu quả của cách làm này. Doanh nghiệp đang tạo việc làm cho khoảng 60 nghìn lao động; từ nay đến cuối năm có nhu cầu tuyển thêm khoảng 30 nghìn người để hoàn thiện quy mô sản xuất và đáp ứng đơn hàng. Bà Hoàng Thị Thúy, Trưởng Phòng Tuyển dụng Công ty cho biết: "Thay vì chỉ tuyển dụng tại chỗ, doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh và 12 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm uy tín, được cấp phép trên địa bàn để hỗ trợ tuyển người. Thông qua phiên giao dịch trực tuyến, ngày hội việc làm, có kết nối thường xuyên với các tỉnh, thành phố lân cận, phạm vi tìm kiếm lao động được mở rộng, phù hợp hơn với yêu cầu sản xuất".

Theo định hướng đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ phát triển hệ thống khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, thông minh và xanh; ưu tiên các ngành điện tử, bán dẫn, công nghiệp số và công nghệ cao. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong định hướng phát triển là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Do vậy, để phát huy tiềm năng, đón bắt cơ hội này, cùng với các giải pháp xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, kết nối cung - cầu hiệu quả, tỉnh đang tập trung vào việc xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao. Đồng thời, tăng cường hợp tác giữa các tổ chức, đơn vị đào tạo, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu để xây dựng môi trường đào tạo tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu của thị trường và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới.