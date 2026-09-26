Rút ngắn khoảng cách, bứt phá liên kết khu vực miền Trung

Sáng 26/9, tại TP. Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 – Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền: Phiên bàn tròn khu vực miền Trung.

Phiên bàn tròn là nơi hội tụ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực Trung Bộ, tập trung nhận diện những điểm nghẽn chung, khai thác cơ hội liên kết vùng và đề xuất giải pháp để khu vực kinh tế tư nhân trong khu vực bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 – Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền: Phiên bàn tròn khu vực miền Trung.

Rút ngắn các khoảng cách để chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về thực trạng kinh tế tư nhân khu vực.

Theo đó, qua 9 vòng đối thoại địa phương miền Trung, Ban tổ chức VPSF 2026 đã tổng hợp 404 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến từ doanh nghiệp. Đã có 43,1% nội dung được giải quyết hoặc định hướng xử lý ngay tại chỗ và 42,6% được địa phương tiếp thu. Các nội dung trao đổi cho thấy những vấn đề lặp lại ở hầu hết địa phương liên quan đến thể chế và thực thi; hạ tầng và logistics; thị trường và chuỗi cung ứng; công nghệ và dữ liệu; chuyển đổi xanh; vốn; nhân lực và quản trị.

Ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chỉ rõ 3 khoảng cách lớn đang cản trở đà phát triển của khu vực: Khoảng cách từ chủ trương đến thực thi; khoảng cách từ hạ tầng đến hành lang kinh tế; khoảng cách từ tăng trưởng của địa phương đến năng lực lớn lên của doanh nghiệp.

Để dần rút ngắn những khoảng cách này, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, liên kết vùng phải chuyển từ kết nối giao lưu đơn thuần sang kết nối dòng hàng, dòng vốn, dữ liệu và thị trường, hướng tới đơn hàng và hợp đồng thực tế; được hiện thực hóa bằng việc giải 5 bài toán hành động cụ thể, gồm:

Tăng tính tương thích về dữ liệu, đầu mối hỗ trợ và cơ chế theo dõi kiến nghị giữa các địa phương; lựa chọn một số hành lang logistics và chuỗi hàng hóa Đông - Tây thực sự có tiềm năng, phân tích đến từng mắt xích từ vùng nguyên liệu, chế biến, kho bãi đến cảng biển, cửa khẩu và thị trường; nghiên cứu một chương trình phát triển nhà cung ứng miền Trung, kết nối dữ liệu doanh nghiệp với nhu cầu mua hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đầu chuỗi; chuyển cách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ từ những chương trình riêng lẻ sang một gói nâng cấp năng lực đồng bộ, đặt công nghệ, AI, dữ liệu, chuyển đổi xanh, tiêu chuẩn, vốn và quản trị trong cùng một bài toán; tổ chức lại liên kết về nguồn nhân lực và kỹ năng theo nhu cầu của từng chuỗi ngành.

“Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra một yêu cầu rất rõ: Chúng ta không thể chỉ làm nhiều hơn theo cách cũ. Tăng trưởng cao và bền vững phải đến từ việc sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, năng suất cao hơn, doanh nghiệp nội địa mạnh hơn và các địa phương liên kết với nhau thực chất hơn”, ông Đặng Hồng Anh nói.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Chuyển từ kết nối sang liên kết thực chất theo chuỗi giá trị

Ở góc độ địa phương, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, kinh tế tư nhân đóng vai trò trụ cột trong đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, cần xây dựng môi trường hợp tác cởi mở, cơ chế đối thoại thực chất và những mối liên kết đủ sâu giữa chính quyền, doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Theo lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, đối với miền Trung, yêu cầu liên kết vùng càng có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi địa phương có những lợi thế riêng, nhưng quy mô thị trường còn phân tán; kết nối hạ tầng, nguồn hàng và chuỗi cung ứng chưa đồng đều; sự bổ trợ giữa các địa phương và doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát huy. Vì vậy, phát triển miền Trung không thể chỉ là tổng hợp những nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương.

“Chúng ta cần tư duy phát triển theo không gian kinh tế vùng; cùng kết nối hạ tầng, thị trường, nguồn hàng, nguồn nhân lực, công nghệ và dữ liệu; cùng hình thành những chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Khi thế mạnh của địa phương này trở thành đầu vào, thị trường hoặc động lực cho địa phương khác, nội lực của cả khu vực sẽ được nhân lên”, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Chuyên gia kinh tế, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Đánh giá tổng quan về bức tranh kinh tế vùng, PGS.TS Trần Đình Thiên, Chuyên gia kinh tế, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, miền Trung không thiếu lợi thế, mà thiếu cách liên kết để cộng hưởng lợi thế. Hạ tầng vùng còn dàn trải theo kỳ vọng từng địa phương, chưa có trục ngang cao tốc hoàn chỉnh nối duyên hải với Tây Nguyên, nền doanh nghiệp còn mỏng. Các cực tăng trưởng hiện mới là “những hòn đảo công nghiệp”, chưa phải “một quần đảo có cầu nối”.

PGS.TS Trần Đình Thiên đề xuất chuyển từ liên kết theo địa giới sang liên kết theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp làm chủ thể và Đà Nẵng là điểm hội tụ dịch vụ của vùng. Trong đó, có 3 việc cần làm ngay đó là: Thiết lập cơ chế phối hợp và điều phối vùng, liên vùng; định rõ vị trí, phân rõ vai trò hệ thống cảng biển, logistics; hình thành thiết chế thường trực của doanh nghiệp miền Trung đặt tại Đà Nẵng.

Tọa đàm bàn tròn với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư” đã tập trung đối thoại sâu về việc chuyển từ “kết nối” sang “liên kết thực chất”.

Phát biểu tổng kết, bế mạc chương trình, ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, Trưởng Phiên bàn tròn khu vực miền Trung nhấn mạnh, liên kết vùng và hợp lực công - tư phải trở thành cơ chế phối hợp thực chất, tạo động lực phát triển mới cho kinh tế khu vực nói chung, kinh tế tư nhân khu vực nói riêng.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng Mai Minh Vương khẳng định: “Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, chủ động mở đường cho những cơ hội hợp tác, hợp đồng B2B và dòng vốn mới, biến các giải pháp trên bàn tròn thành kết quả tăng trưởng thực tế cho doanh nghiệp miền Trung”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được lắng nghe đại diện Hội doanh nhân trẻ các địa phương miền Trung - Tây Nguyên đề xuất, kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân khu vực, như: đề xuất xây dựng dữ liệu hồ sơ năng lực doanh nghiệp dùng chung và phát triển nhà cung ứng từ nhu cầu chuỗi; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực thi chính sách và thúc đẩy hợp lực công – tư; sự chủ động của doanh nghiệp trong chuyển đổi tư duy về kế toán - thuế, minh bạch dữ liệu.