Giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Kiểm sát, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời phát hiện, khắc phục những vi phạm trong hoạt động tư pháp.

Theo Thông báo số 3639/TB-VKS-TTra ngày 19/11/2026 của VKSND tỉnh Đồng Tháp, qua kiểm tra, nhiều đơn vị đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với các cơ quan tư pháp và kịp thời ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được chấn chỉnh, nhất là trong việc xác định thời hiệu khiếu nại, tư cách người đại diện và thẩm quyền giải quyết.

Hoạt động tiếp công dân và hướng dẫn, xử lý đơn của VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý, có trường hợp đơn khiếu nại đã hết thời hiệu, không có căn cứ xác định sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nhưng đơn vị vẫn thụ lý, sau đó ban hành quyết định bác khiếu nại. Đây là cách xử lý chưa phù hợp, bởi không thụ lý do không đủ điều kiện và bác khiếu nại sau khi xem xét nội dung là hai vấn đề pháp lý khác nhau.

Theo Điều 6 Quy trình ban hành kèm Quyết định số 50/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra điều kiện thụ lý, trong đó có thời hiệu. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tình huống này cho thấy, việc được ủy quyền tham gia tố tụng không đồng nghĩa với việc đương nhiên có quyền thực hiện mọi thủ tục khiếu nại. Do đó, trước khi thụ lý, cần kiểm tra kỹ nội dung, phạm vi và hiệu lực của văn bản ủy quyền, bảo đảm người thực hiện quyền khiếu nại có đầy đủ tư cách theo quy định pháp luật.

Thông báo rút kinh nghiệm. (Ảnh: AI)

Thông báo rút kinh nghiệm cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tiếp công dân, sử dụng biểu mẫu và thực hiện chế độ báo cáo. Theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 19/3/2026, Viện trưởng VKSND các cấp phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ ít nhất mỗi tháng một ngày và thực hiện tiếp công dân đột xuất theo quy định.

Từ những hạn chế nêu trên, VKSND hai cấp tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, phân loại và kiểm tra điều kiện thụ lý đơn; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra hồ sơ, nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên và người đứng đầu đơn vị.

Thực tiễn tại Đồng Tháp cho thấy, chất lượng công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ được đánh giá qua số lượng đơn thư được xử lý mà quan trọng hơn là tính đúng đắn, hợp pháp của từng quyết định. Việc nhận diện và khắc phục những thiếu sót ngay từ đầu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.