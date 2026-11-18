Đồng chí đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các tập thể và các cá nhân - Ảnh: X.D

Tại hội nghị, đại diện Hải đội Dân quân thường trực đã báo cáo kết quả tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026 do Quân chủng Hải quân tổ chức từ ngày 5-17/10, tại 4 khu vực, với sự tham gia của các hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ CHQS các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, An Giang và TP. Hồ Chí Minh, thuộc các Quân khu 4, 5, 7 và 9.

Hội thi, hội thao năm nay có nhiều nội dung quan trọng, tập trung đánh giá toàn diện các mặt công tác như: Sẵn sàng chiến đấu, tham mưu huấn luyện, chiến thuật, điều lệnh tàu, đội ngũ dân quân tự vệ, hàng hải, vũ khí, nhận thức chính trị, khí tài-điện tử, cơ điện, hậu cần và bơi 100m. Đặc biệt, năm nay bổ sung nội dung thi phòng thủ dân sự, đồng thời thống nhất các nội dung về tín hiệu, khẩu lệnh, báo cáo và bảng bố trí công tác trên từng dạng tàu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, chấp hành nghiêm quy chế, kế hoạch và lịch điều hành của Ban Tổ chức; bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung thi. Kết quả, đơn vị đạt 12 giải, trong đó có 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích ở nội dung tập thể; 3 giải Nhất và 3 giải Nhì ở các giải chuyên ngành. Đặc biệt, đơn vị có tổng điểm các môn thi cao nhất trong số 6 đội tham gia hội thi, hội thao năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Hải đội Dân quân thường trực đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, hội thi, hội thao không chỉ là dịp kiểm tra, sát hạch toàn diện mà còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đồng thời đề nghị Hải đội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; duy trì nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và trình độ độc lập đi biển cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, đồng chí đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen của Bộ CHQS tỉnh cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu Hải đội Dân quân thường trực đạt giải cao năm 2026.