Rút kinh nghiệm diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận Nguyễn Hồng Pháp phát biểu tại hội nghị.

Phường Bình Thuận là Cụm trưởng Cụm 3 gồm các phường: Bình Thuận, Hàm Thắng, Mũi Né và các xã Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn vừa hoàn thành diễn tập thực binh tác chiến trong KVPT năm 2026.

Với vai trò là cụm trưởng, phường đã chỉ huy, thiết lập và vận hành Trung tâm điều hành chỉ huy tập trung kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến đa điểm cầu. Toàn bộ tín hiệu hình ảnh, âm thanh từ các điểm cầu khu căn cứ chiến đấu mô phỏng và các xã, phường thành phần được kết nối thông suốt về trung tâm, phục vụ cho Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu xem video báo cáo kết quả diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026.

Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất đánh giá: các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang phường đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch diễn tập; làm tốt vai trò là trung tâm điều hành, vừa bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến đa điểm cầu thông suốt và thực hành vận hành cơ chế theo đúng chương trình, nội dung; vừa thể hiện xuất sắc vai trò dẫn dắt, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thành viên. Sự điều phối linh hoạt này đã tạo nên một tổng thể diễn tập hoàn chỉnh, thống nhất và an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu xem video báo cáo kết quả diễn tập.

Quá trình diễn tập hành động của các lực lượng thể hiện rõ nét, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, báo cáo và các ý kiến thảo luận đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong quá trình diễn tập để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

Một tình huống trong tập diễn tập tác chiến của phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận Nguyễn Hồng Pháp - Trưởng ban Tổ chức “DT-26” phường biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thống nhất của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần thắng lợi cuộc diễn tập. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các lực lượng tham gia diễn tập nghiêm túc nghiên cứu, chấn chỉnh và khắc phục ngay các mặt hạn chế.

Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung trong xây dựng KVPT của phường. Làm cơ sở để phường tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Giải quyết tốt tình huống bất ngờ về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen.

Hội nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026.