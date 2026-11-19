Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị, thực hành diễn tập; chỉ ra những kết quả cần phát huy, những hạn chế phải khắc phục và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Đại tá Mai Xuân Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Các cấp, ngành quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, phương pháp tổ chức diễn tập cấp xã phù hợp với chính quyền hai cấp; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng cho các cơ quan quân sự cấp xã và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí cũng đề nghị: Lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp nắm tình hình, quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và xử lý các tình huống phát sinh. Các xã, phường, lực lượng có liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch về quốc phòng, phòng thủ dân sự phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng với đó, căn cứ kết quả rút kinh nghiệm, các xã, phường, lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng hạn chế, thiếu sót, xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm tổ chức thực hiện.