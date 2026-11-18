Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện - chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong huấn luyện, diễn tập; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm vững tính năng, tác dụng, cấu tạo và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, đạn dược, khí tài có trong biên chế.

Nổi bật trong năm, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng: Bình Nghi, Thanh Lòa, Chi Lăng, Bắc Xa trực tiếp tham gia cùng các lực lượng thực binh thực hiện nhiệm vụ A2 trong diễn tập tác chiến cấp xã thuộc khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026; Đồn Biên phòng Ba Sơn và Đồn Biên phòng Thanh Lòa tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi cấp đồn. Các cuộc diễn tập, tham gia diễn tập và kiểm tra bắn đạn thật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị.

Đại diện Đồn Biên phòng Tân Thanh tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm kết quả, rút kinh nghiệm đối với hạn chế, thống nhất giải pháp đảm bảo an toàn huấn luyện, diễn tập trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an toàn huấn luyện, diễn tập năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên và cùng cấp về công tác huấn luyện, diễn tập. Trong đó, đặc biệt lưu ý tăng cường công tác chỉ huy gắn với kiểm tra, đôn đốc sát sao trước mỗi buổi bắn đạn thật, diễn tập hay thực binh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.