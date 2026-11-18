Được rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại

Theo Điều 4 Thông tư 172/2026/TT-BCA, người khiếu nại được rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại. Việc rút có thể thực hiện tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Quy định về rút khiếu nại trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 (Ảnh minh họa).

Thông tư quy định hai hình thức thực hiện. Đó là đơn rút khiếu nại hoặc biên bản ghi nhận ý kiến rút khiếu nại.

Biên bản được lập khi người khiếu nại làm việc với người giải quyết khiếu nại hoặc người xác minh nội dung khiếu nại. Đơn hoặc biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

Văn bản này phải được gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại hoặc người xác minh có trách nhiệm xác định chữ ký hoặc điểm chỉ đó là của người khiếu nại.

Rút toàn bộ nội dung khiếu nại sẽ bị đình chỉ giải quyết

Điểm a khoản 2 Điều 4 quy định rõ trường hợp rút toàn bộ nội dung khiếu nại. Khi đó, người giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Việc ban hành và thông báo quyết định đình chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 28b Nghị định 124/2020/NĐ-CP. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 155/2026/NĐ-CP.

Như vậy, việc rút toàn bộ nội dung khiếu nại dẫn đến đình chỉ giải quyết. Đây là nội dung khác với trường hợp chỉ rút một phần. Người khiếu nại cần xác định rõ phạm vi nội dung muốn rút. Việc phân biệt này được quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 4.

Rút một phần, nội dung còn lại vẫn được giải quyết

Nếu người khiếu nại chỉ rút một phần nội dung, phần còn lại vẫn tiếp tục được giải quyết. Cách xử lý đối với nội dung đã rút phụ thuộc tình trạng thụ lý.

Thông tư phân biệt hai trường hợp cụ thể. Đó là trường hợp chưa có và đã có thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại.

Nếu chưa có thông báo thụ lý, người giải quyết khiếu nại không xem xét nội dung đã rút. Nếu đã có thông báo thụ lý, người giải quyết khiếu nại dừng giải quyết phần đã rút.

Người xác minh khi nhận đơn hoặc biên bản rút khiếu nại phải báo cáo bằng văn bản. Báo cáo được gửi người giải quyết khiếu nại để dừng giải quyết phần nội dung đó.

Nhiều người cùng khiếu nại thì xử lý thế nào?

Thông tư cũng quy định trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung. Nếu một hoặc một số người rút khiếu nại, việc giải quyết vẫn tiếp tục với những người còn lại.

Việc xử lý nội dung rút thực hiện theo quy định về rút một phần. Người đã rút không được tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại theo Điều 12 Luật Khiếu nại.

Nếu toàn bộ người cùng khiếu nại đều rút, người giải quyết khiếu nại phải đình chỉ giải quyết. Quy định này được nêu tại điểm d khoản 2 Điều 4.

Như vậy, việc một người rút không làm chấm dứt việc giải quyết đối với những người còn lại. Chỉ khi toàn bộ người cùng khiếu nại rút, quyết định đình chỉ mới được ban hành theo trường hợp này.

Khi nào nội dung đã rút được xem xét, giải quyết lại?

Khoản 3 Điều 4 đặt ra nguyên tắc: nội dung khiếu nại đã rút sẽ không được xem xét, giải quyết lại. Thông tư quy định một ngoại lệ đối với nguyên tắc này. Đó là trường hợp có căn cứ xác định người khiếu nại rút khiếu nại do bị ép buộc, đe dọa. Đây là điều kiện được nêu trực tiếp trong văn bản.

Như vậy, việc đã rút khiếu nại không đồng nghĩa người khiếu nại luôn có thể yêu cầu giải quyết lại. Trường hợp ngoại lệ phải có căn cứ xác định việc rút khiếu nại do bị ép buộc hoặc đe dọa.

Thông tư không quy định rằng cứ đề nghị là nội dung đã rút được giải quyết lại. Vì vậy, cần phân biệt rõ việc rút khiếu nại với trường hợp rút do bị ép buộc, đe dọa.

Những khiếu nại nào thuộc phạm vi Thông tư?

Thông tư 172/2026/TT-BCA điều chỉnh việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính và quyết định kỷ luật. Các quyết định, hành vi này phải thuộc cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong Công an nhân dân. Đây là phạm vi được quy định tại khoản 1 Điều 1. Không phải mọi khiếu nại có liên quan đến Công an đều thuộc phạm vi văn bản này.

Khoản 2 Điều 1 quy định riêng một số lĩnh vực. Khiếu nại trong tố tụng hình sự thực hiện theo pháp luật về tố tụng hình sự. Khiếu nại trong thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam cũng áp dụng pháp luật tương ứng. Quy định này còn đề cập việc cấm đi khỏi nơi cư trú và đặc xá.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/11/2026. Khiếu nại đã được thụ lý trước ngày này tiếp tục thực hiện theo Thông tư 23/2022/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 78/2025/TT-BCA. Đây là quy định chuyển tiếp tại Điều 28. Người khiếu nại cần lưu ý mốc thời gian thụ lý để xác định văn bản áp dụng.