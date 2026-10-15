Rút điện tủ đông để sạc điện thoại tại cửa hàng, người phụ nữ gây ra hậu quả nghiêm trọng

Một người phụ nữ tại Hàn Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi bị camera giám sát ghi lại cảnh rút phích cắm tủ đông tại một cửa hàng kem tự phục vụ để sạc điện thoại. Sự việc được cho là khiến toàn bộ kem trong cửa hàng tan chảy, buộc chủ cơ sở phải vứt bỏ hàng hóa và cân nhắc tiến hành các thủ tục pháp lý.

Theo thông tin được tờ The Sun đăng tải ngày 12/10/2026, sự việc xảy ra tại một cửa hàng kem tự phục vụ ở Hàn Quốc. Những hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy một người phụ nữ mặc áo phông trắng, quần đen đang sử dụng điện thoại tại khu vực quầy bán hàng.

Điều khiến nhiều người chú ý là hành động được cho là của người phụ nữ sau đó. Cô bị cáo buộc đã rút phích cắm điện của tủ đông để lấy nguồn điện sạc điện thoại, nhưng không cắm lại sau khi sử dụng. Sự việc được cho là khiến hệ thống làm lạnh ngừng hoạt động, dẫn đến toàn bộ kem trong cửa hàng bị tan chảy.

Một bài đăng được cho là của chủ cửa hàng đã chia sẻ hình ảnh từ camera giám sát kèm lời giải thích về những thiệt hại phải gánh chịu. Người này cho biết toàn bộ số kem trong cửa hàng đã tan chảy và không còn cách nào khác ngoài việc vứt bỏ số hàng hóa bị ảnh hưởng. "Hiện đang tiến hành các thủ tục pháp lý vì hành vi cản trở kinh doanh", thông báo được chia sẻ cùng những hình ảnh liên quan nêu rõ.

Nếu thông tin trên được xác nhận, đây không chỉ là sự cố gây lãng phí thực phẩm mà còn có thể khiến hoạt động kinh doanh của cửa hàng chịu thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về danh tính người phụ nữ, tổng giá trị hàng hóa bị hư hỏng và tiến trình xử lý vụ việc chưa được công bố trong nội dung nguồn.

Sau khi những hình ảnh được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tức giận trước hành động bị cáo buộc của người phụ nữ. Không ít ý kiến cho rằng việc rút phích cắm thiết bị làm lạnh chỉ để sạc điện thoại là hành động thiếu ý thức, đặc biệt khi người thực hiện không cắm lại dây điện sau đó.

Một người bình luận: "Sao người ta lại có thể nghĩ đến chuyện rút phích cắm của tủ đông chứ?". Người khác cho rằng hành động này có thể gây ra những rắc rối lớn cho người khác, đồng thời chỉ trích sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm của người bị nghi ngờ.

Dù vậy, bên cạnh những ý kiến lên án người phụ nữ, một số người cũng đặt câu hỏi về cách quản lý cửa hàng. Họ cho rằng nếu tủ đông ngừng hoạt động trong thời gian đủ dài để toàn bộ kem tan chảy mà không được phát hiện, chủ cơ sở cũng cần xem xét lại quy trình giám sát và kiểm tra thiết bị.

Những ý kiến trái chiều cho thấy vụ việc không chỉ xoay quanh hành động bị cáo buộc của một khách hàng, mà còn làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các bên trong mô hình kinh doanh tự phục vụ.

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp đầu tiên tại Hàn Quốc liên quan đến việc rút phích cắm tủ đông ở cửa hàng kem tự phục vụ.

Theo thông tin được The Sun dẫn lại, vào năm 2022, một phụ nữ ngoài 60 tuổi từng bị cáo buộc rút phích cắm tủ đông tại một cửa hàng kem tự phục vụ ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Sự cố khiến số kem trị giá khoảng 280 bảng Anh bị tan chảy. Người phụ nữ này sau đó bị tuyên án bốn tháng tù treo, theo nội dung bài báo. Vụ việc từng thu hút sự chú ý bởi thiệt hại kinh tế phát sinh từ một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh các cửa hàng tự phục vụ ngày càng phổ biến, những sự cố như vậy cũng đặt ra câu hỏi về ý thức của khách hàng khi sử dụng không gian và thiết bị chung. Việc không có nhân viên túc trực thường xuyên không đồng nghĩa với việc khách hàng có thể tùy ý sử dụng hoặc can thiệp vào các thiết bị của cửa hàng.

Từ một hành động được cho là nhằm giải quyết nhu cầu cá nhân, sự việc lần này có nguy cơ trở thành bài học đắt giá về trách nhiệm và ý thức nơi công cộng. Trong khi cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận, những thông tin cụ thể về thiệt hại cũng như hướng xử lý vụ việc vẫn là điều được quan tâm.