Russell Brand 'hoảng loạn trong tù'

Theo Variety, sau phiên tòa diễn ra ngày 5/11, Russell Brand đã bị cảnh sát tạm giam để chờ tuyên án vào đầu tuần tới.

Nguồn tin từ The Sun tiết lộ ngôi sao 51 tuổi đang rơi vào trạng thái "hoảng sợ tột độ". Sau khi thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh và lột đồ soát người, Brand được phát một nhu yếu phẩm cơ bản (gồm bàn chải, kem đánh răng, ngũ cốc, trà) cùng một suất ăn hâm nóng bằng lò vi sóng nhưng ông từ chối vì "không thể nuốt nổi". Nam diễn viên cũng chỉ được phép gọi một cuộc điện thoại kéo dài 3 phút.

Để đảm bảo an toàn và tránh va chạm với các tù nhân khác, quản giáo đã cách ly Brand tại khu vực riêng và giám sát 24/24.

Russell Brand bị kết tội tấn công tình dục. Ảnh: Reuters.

Sau quá trình xét xử, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết đồng thuận kết án Russell Brand đối với các tội danh hiếp dâm một phụ nữ 21 tuổi (xảy ra năm 2009 sau buổi biểu diễn tại Hammersmith Apollo) và tấn công tình dục 3 người khác. Nạn nhân của nam diễn viên gồm một nhân viên MTV, một phụ nữ tại phòng thu Choice FM và một nhân viên Channel 4. Các hành vi vi phạm này diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2009.

Dù vậy, Brand được trắng án đối với 3 cáo buộc khác, bao gồm nghi án hiếp dâm tại Bournemouth năm 1999 và tấn công tình dục tại Soho.

Thẩm phán Bennathan đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng Brand phải đối mặt với "một bản án tù nghiêm trọng". Do lo ngại diễn viên bỏ trốn, tòa quyết định tạm giam ngay lập tức và không cho phép ông nói lời tạm biệt các con trước phiên tuyên án diễn ra vào tuần tới. Trước quyết định này, Brand chỉ đáp ngắn gọn: "Vâng, thưa Thẩm phán".

Khi nghe phán quyết, Brand nhắm mắt im lặng, trước đó chỉ kịp nhắn với vợ: "Laura, anh yêu em" và nói nhỏ "Tôi ổn" với đội ngũ pháp lý.

Thượng tá Andy Furphy, người đứng đầu cuộc điều tra, nhận định Russell Brand vẫn là mối đe dọa đối với phụ nữ nhờ sức ảnh hưởng và lượng người theo dõi lớn. Cảnh sát xác nhận vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng và kêu gọi thêm các nạn nhân lên tiếng. Hiện cơ quan công tố cũng cân nhắc khởi tố thêm các cáo buộc từ 2 phụ nữ khác, trong đó có một người mới 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Russell Brand sinh năm 1975, là diễn viên, danh hài và người dẫn chương trình nổi tiếng người Anh. Ông từng ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Forgetting Sarah Marshall (2008), Get Him to the Greek (2010) và từng dẫn nhiều chương trình trên MTV, BBC.

Ông từng kết hôn với Katy Perry trong giai đoạn 2010-2012. Tới 2017, nam diễn viên kết hôn lần 2 với Laura Gallacher.