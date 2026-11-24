Mới đây, thông tin Rush Hour 4 chính thức được xúc tiến sản xuất khiến người hâm mộ điện ảnh Hollywood đặc biệt chú ý. Theo nhà sản xuất Arthur Sarkissian, Thành Long đã đạt thỏa thuận trở lại với vai thanh tra Lee, trong khi Chris Tucker đang tiến gần đến việc hoàn tất hợp đồng để tiếp tục đảm nhận nhân vật thám tử James Carter.

Đáng chú ý, dự án đang hướng đến kế hoạch khởi quay vào mùa xuân năm 2027 và dự kiến ra rạp trong năm 2028. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, đây sẽ là màn tái hợp của bộ đôi cảnh sát nổi tiếng sau gần 20 năm kể từ khi Rush Hour 3 công chiếu vào năm 2007.

Thành Long và Chris Tucker được kỳ vọng tái hợp trong Rush Hour 4 sau gần hai thập kỷ.

Ở tuổi 72, Thành Long vẫn cho thấy sức hút đáng kể với các thương hiệu điện ảnh từng làm nên tên tuổi. Việc nam tài tử trở lại Rush Hour 4 càng mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là một trong những loạt phim giúp ông khẳng định vị thế tại Hollywood, đồng thời đưa phong cách võ thuật hài đặc trưng của điện ảnh Hong Kong đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Ra mắt năm 1998, Rush Hour nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ sự kết hợp ăn ý giữa Thành Long và Chris Tucker. Trong phim, Thành Long đảm nhận vai thanh tra Lee đến từ Hong Kong, sở hữu kỹ năng võ thuật xuất sắc nhưng ít nói, nghiêm túc. Trái ngược hoàn toàn, thám tử Carter do Chris Tucker thủ vai lại hoạt ngôn, hài hước và thường xuyên gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Sự kết hợp ăn ý giữa Thành Long và Chris Tucker trở thành yếu tố làm nên thành công của thương hiệu Rush Hour.

Chính sự đối lập về tính cách đã trở thành linh hồn của thương hiệu. Những màn rượt đuổi nghẹt thở, các pha hành động mang dấu ấn Thành Long kết hợp với lối tung hứng duyên dáng của Chris Tucker giúp Rush Hour trở thành một trong những loạt phim hài hành động được yêu thích nhất Hollywood.

Sau thành công của phần đầu, Rush Hour 2 ra mắt năm 2001 và Rush Hour 3 tiếp tục trình làng năm 2007. Cả ba tác phẩm mang về tổng doanh thu khoảng 850 triệu USD trên toàn cầu, đưa bộ đôi Lee và Carter trở thành biểu tượng của dòng phim cảnh sát đồng đội.

Dù vậy, hành trình thực hiện phần 4 không hề thuận lợi. Trong nhiều năm, dự án liên tục xuất hiện những thông tin về kế hoạch sản xuất nhưng chưa thể triển khai. Một trong những trở ngại đáng chú ý là quá trình thương lượng thù lao với hai diễn viên chính.

Đạo diễn Brett Ratner được kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu Rush Hour ở phần phim thứ tư.

Theo truyền thông quốc tế, Thành Long và Chris Tucker từng được đề nghị mức cát xê khoảng 8 triệu USD mỗi người, thấp hơn đáng kể so với khoản thù lao được cho là khoảng 20 triệu USD mà họ nhận khi tham gia phần phim thứ ba. Những bất đồng trong đàm phán khiến kế hoạch sản xuất tiếp tục bị trì hoãn.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy Rush Hour 4 đang tiến gần hơn đến ngày bấm máy. Dự án được cho là có kinh phí khoảng 120 triệu USD, với kế hoạch ghi hình tại nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Italy, Saudi Arabia và một số địa điểm ở châu Phi.

Đạo diễn Brett Ratner, người đứng sau cả ba phần phim trước, cũng được kỳ vọng tiếp tục cầm trịch tác phẩm. Sự trở lại của ông gây chú ý bởi nhà làm phim từng vướng những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục vào năm 2017, điều mà ông đã phủ nhận.

Trước đó, Thành Long từng hài hước thúc giục các nhà sản xuất sớm thực hiện phần phim tiếp theo. Tại buổi ra mắt Karate Kid: Legends năm 2025, nam diễn viên đùa rằng nếu tiếp tục chờ đợi, ông và Chris Tucker có thể đã 100 tuổi trước khi bộ phim được hoàn thành.

Ở tuổi 72, Thành Long đứng trước cơ hội tái xuất cùng Chris Tucker trong thương hiệu hài hành động đình đám một thời.

Sau gần hai thập kỷ, sự trở lại của Rush Hour không chỉ đánh dấu màn tái xuất của một thương hiệu ăn khách mà còn khơi lại ký ức về thời hoàng kim của dòng phim hài hành động Hollywood. Dù ngày phát hành chính thức chưa được Paramount công bố, triển vọng Thành Long và Chris Tucker tiếp tục sát cánh trên màn ảnh rộng đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.