Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia, 3 đối tượng Tương, Quân, Wêt đã gây ra vụ án mạng tại đồi thông xã Đak Đoa vào chiều 25-10. Ảnh: Văn Ngọc

Điển hình, chiều 25-10, tại khu vực đồi thông thuộc thôn Tuơh Ktu (xã Đak Đoa), 3 đối tượng gồm Tương (SN 2009), Quân (SN 2007), cùng trú thôn Tuơh Ktu và Wêt (SN 2009, trú tại thôn Dôr 1, xã Đak Đoa) đã dùng dao đâm chết bạn nhậu là Thum (SN 2000, trú xã Đak Đoa). Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi Quân cho rằng Thum nói xấu mình. Sau khi sử dụng rượu, bia, mâu thuẫn ngày càng bị đẩy lên cao, dẫn đến việc các đối tượng dùng hung khí tước đoạt mạng sống của người khác.

Mới đây, chiều 2-11, sau cuộc nhậu, Nguyễn Thế Vũ (SN 1979, trú phường Diên Hồng) đến một quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng ngồi chơi. Tại đây, Vũ gặp ông N.V.B. (SN 1976, trú cùng phường), người cũng có biểu hiện say xỉn. Sau đó, hai người rủ nhau chơi lô tô và xảy ra cãi vã. Vũ chửi ông B. rằng “Say thôi chứ chơi cái gì”. Ông B. chửi lại rồi dùng tay đánh Vũ. Dù được mọi người can ngăn, Vũ vẫn bực tức, chạy vào quán lấy dao đâm một nhát trúng ngực ông B. khiến nạn nhân tử vong do vết thương thấu tim.

Hệ lụy nghiêm trọng từ việc lạm dụng rượu, bia không phải là vấn đề mới, nhưng vẫn là bài toán khó trong công tác phòng ngừa. Theo bác sĩ CK II Đồng Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh (phường Pleiku), việc lạm dụng rượu, bia có thể gây rối loạn tâm thần, dẫn đến hoang tưởng, kích động và mất khả năng kiểm soát hành vi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến những mâu thuẫn nhỏ nhặt có thể trở thành khởi nguồn của các vụ án mạng nghiêm trọng.

Tại xã Đak Đoa, Trung tá Nguyễn Quang Phổ - Trưởng Công an xã - cho biết: Để phòng ngừa các vụ cố ý gây thương tích, giết người liên quan đến việc sử dụng rượu, bia, Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho hay: Qua rà soát các vụ cố ý gây thương tích và giết người trên địa bàn tỉnh thời gian qua, hầu hết đều bắt nguồn từ rượu, bia. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa của lực lượng Công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Đặc biệt, khi đã sử dụng rượu, bia, mỗi người cần biết kiềm chế, giữ bình tĩnh trước những va chạm, xung đột phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.