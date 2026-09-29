Rượu, bia gây ảnh hưởng đến nhận thức và kiểm soát hành vi

Có thể, mỗi chúng ta đều nghĩ rằng, uống một chút rượu, bia trong những buổi tiệc vui sẽ không gây ảnh hưởng gì. Nhưng thực tế, ngay cả lượng rượu nhỏ cũng có thể làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc, ảnh hưởng đến trí nhớ và chất lượng cuộc sống của chính mình như: Suy giảm khả năng kiểm soát hành vi: Rượu, bia khi sử dụng dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến vùng não khi điều khiển hành vi, làm giảm khả năng kiềm chế cảm xúc. Người uống dễ có những quyết định thiếu cân nhắc, hành động không kiểm soát được dễ gây bốc đồng.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, việc sử dụng rượu, bia làm ảnh hưởng đến trí nhớ và sự tập trung: Rượu làm suy giảm trí nhớ, giảm khả năng tập trung và ra quyết định đúng đắn, uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến rối loạn nhận thức. Rượu, bia còn tác động đến hành vi và xã hội: Sau cảm giác thư giãn ban đầu, rượu, bia khi uống vào dễ làm cho người uống có cảm giác cáu gắt, lo lắng hay nhạy cảm hơn. Gia tăng nguy cơ trở thành người nóng tính, mất kiểm soát cảm xúc, kể cả trong lời nói khi giao tiếp hoặc bất đồng trong công việc.

Bên cạnh đó, sử dụng rượu, bia còn gây rối loạn giấc ngủ và sức khỏe tinh thần: Rượu, bia làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ, gây mất ngủ kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi và giảm khả năng tập trung trong công việc, tình trạng mất ngủ kéo dài cũng dễ dẫn đến ảnh hưởng về các yếu tố tâm sinh lý, căng thẳng và trầm cảm.

Đồng thời, khi người sử dụng rượu, bia phản ứng sẽ chậm hơn, xử lý tình huống kém chính xác và khó đưa ra những quyết định phù hợp, biểu hiện hoa mắt, choáng váng. Đây cũng là lý do người đã uống rượu, bia không nên lái xe hoặc thực hiện những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và chính xác cao. Không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức, rượu, bia còn có thể làm giảm khả năng tự kiểm soát. Một số người sau khi uống trở nên nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra tranh cãi.

Trong trạng thái say, khả năng nhận biết nguy hiểm và cân nhắc hậu quả của hành động cũng có thể giảm đi đáng kể. Những ảnh hưởng này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người uống mà còn có thể tác động đến gia đình và cộng đồng. Các hành vi thiếu kiểm soát do sử dụng rượu, bia có thể dẫn đến tai nạn giao thông, xung đột, bạo lực, tổn thương các mối quan hệ hoặc những quyết định đáng tiếc.

Vì vậy, sử dụng rượu, bia một cách có trách nhiệm là điều rất quan trọng. Mỗi người cần nhận thức rõ rằng rượu, bia không chỉ làm thay đổi trạng thái cơ thể, mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng suy nghĩ, nhận định và kiểm soát hành vi. Đặc biệt, quy định “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” cần được thực hiện nghiêm túc. Biết chủ động từ chối khi không cần thiết và lựa chọn một lối sống lành mạnh chính là cách bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của bản thân và những người xung quanh.