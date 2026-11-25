U17 Việt Nam có trận hòa vô cùng quả cảm trước U17 New Zealand. Ảnh: ESPN

Tinh thần không bỏ cuộc

Với quyết tâm nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều nhập cuộc với nhịp độ cao. Nhưng đại diện châu Đại Dương tận dụng tốt hơn cơ hội đầu tiên. Phút 19, Matias Nunez bứt tốc bên cánh trái, rồi căng ngang để Jack Clegg đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Bàn thua không khiến các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland đánh mất thế trận. U17 New Zealand chủ động lùi sâu, tạo điều kiện để U17 Việt Nam đẩy cao đội hình. Đại Nhân có cơ hội đối mặt rất thuận lợi, nhưng sút vọt xà ở phút 31 trước khi Nguyễn Lực có cú dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc.

Đầu hiệp 2, cú dứt điểm của John Woldegiorgis đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U17 Việt Nam. Thoát thua trong gang tấc, các cầu thủ trẻ trở nên tự tin hơn và có được bàn gỡ hòa bằng cú đá phạt trực tiếp từ bên trái của Nguyễn Lực ở phút 49. Bóng đi hiểm hóc và khiến thủ môn Joseph Chalabi không thể cứu thua.

Tuy nhiên, niềm vui chỉ kéo dài khoảng 4 phút. James Wenceslao thoát xuống bên cánh phải, rồi tạt bóng để Woldegiorgis đánh đầu cận thành, tái lập thế dẫn bàn cho U17 New Zealand ở phút 53.

U17 Việt Nam cũng chỉ cần 5 phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 58, Nguyễn Lực chọc khe cho Đại Nhân băng xuống dứt điểm tung lưới đối phương. Trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi U17 Việt Nam yêu cầu xem lại qua hệ thống FVS, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng.

Đến phút 66, U17 New Zealand lại vượt lên. Từ quả phạt góc, đội trưởng Ethan Dyer bật cao đánh đầu, đưa đại diện châu Đại Dương vượt lên 3-2. Khi thất bại thứ hai tưởng như đã cận kề, U17 Việt Nam tìm được bàn gỡ ở phút 90+2. Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam đột phá bên cánh phải rồi dứt điểm, buộc thủ môn Chalabi đẩy bóng ra. Trương Nguyễn Duy Khang lao vào đánh đầu ấn định tỷ số 3-3. Kịch tính trận đấu chưa dừng lại ở đó. Cú sút xa của Joe McIntyre suýt chút nữa đã khiến U17 Việt Nam trắng tay khi đưa bóng trúng cột dọc khung thành

Điểm đáng ghi nhận nhất về mặt chiến thuật là cách U17 Việt Nam duy trì ý đồ chơi bóng sau mỗi lần bị dẫn trước. Các cầu thủ vẫn cố gắng phối hợp, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ U17 New Zealand thay vì vội vàng sử dụng các đường bóng dài.

Nguyễn Lực tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất trong đội hình của thầy Cristiano Roland. Tiền vệ số 10 ghi bàn từ tình huống đá phạt, sau đó kiến tạo để Đại Nhân gỡ hòa 2-2. Với 2 pha lập công sau 2 trận, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn trong một kỳ World Cup ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh Nguyễn Lực, Đại Nhân cũng gây ấn tượng bởi tốc độ bứt phá, còn thủ môn Xuân Hòa đóng góp những pha cứu thua quan trọng.

Hy vọng vẫn còn

Màn trình diễn đầy cảm xúc trước U17 New Zealand không thể che lấp những vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự của U17 Việt Nam. Cả 3 bàn thua đều xuất phát từ những tình huống bóng đưa vào khu vực cấm địa, trong đó, 2 bàn thua đến từ không chiến.

Dù đã có cải thiện đáng kể về mặt thể hình và thể lực, các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi đối thủ khai thác chiều cao, sức mạnh và những pha va đập trực diện. Huấn luyện viên Cristiano Roland cũng thừa nhận việc chuẩn bị phương án đối phó với những tình huống tranh chấp trong vòng cấm chưa đem đến hiệu quả cao. Các thành viên của hàng phòng ngự cần phải tập trung, quyết liệt và khôn ngoan hơn nữa trong việc chọn vị trí.

Đó là bài học quan trọng trước U17 Mali. Sau 2 lượt trận, đội bóng châu Phi đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm (thắng U17 New Zealand 3-0, rồi lội ngược dòng hạ U17 Bỉ 2-1). U17 Bỉ có 3 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang đứng trên đối thủ châu Đại Dương nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16. Nếu như U17 Việt Nam đánh bại U17 Mali để có được 4 điểm thì ngay cả khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3, số điểm này cũng tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành một trong 8 suất dành cho các đội hạng 3.

Trong trường hợp hòa hoặc thua U17 Mali, U17 Việt Nam không thể tự định đoạt tấm vé đi tiếp. U17 Việt Nam phải chờ kết quả trận U17 New Zealand với U17 Bỉ và so sánh thành tích với các đội đứng thứ 3 ở những bảng còn lại. Như vậy, trận hòa U17 New Zealand giữ lại hy vọng cho U17 Việt Nam, nhưng chỉ có chiến thắng ở lượt cuối mới giúp U17 Việt Nam nắm quyền tự quyết.

U17 Mali chắc chắn không phải là đối thủ dễ chơi. Thậm chí ở lứa tuổi U17, họ còn là một thế lực rất được nể trọng. Đội bóng Tây Phi từng vào chung kết U17 World Cup năm 2015, xếp thứ 4 năm 2017 và giành hạng 3 năm 2023. Ở cấp độ châu lục, U17 Mali cũng 2 lần vô địch U17 châu Phi vào các năm 2015 và 2017.

Hai chiến thắng liên tiếp trước U17 Bỉ và U17 New Zealand đã giúp U17 Mali sớm giành quyền vào vòng knock-out và đã chắc chắn có ngôi đầu bảng. Đội bóng châu Phi có thể sẽ tiến hành một số thay đổi nhân sự, xoay vòng lực lượng trong trận đấu với U17 Việt Nam để giữ sức cho các trụ cột hướng tới các trận đấu tiếp theo. Đây sẽ là lợi thế cho U17 Việt Nam, dù phải khẳng định rằng, đội hình U17 Mali rất có chiều sâu và các cầu thủ ít ra sân của họ không hề ở trình độ thấp hơn hẳn đội hình chính.

Một yếu tố khác giúp U17 Việt Nam có thể hy vọng là tinh thần của các cầu thủ sau trận hòa nghẹt thở với U17 New Zealand. Dù chưa phải là màn trình diễn hoàn hảo, Nguyễn Lực và các đồng đội đã giành được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ bởi những nỗ lực rất đáng ghi nhận. Thay vì bị đè nặng bởi tâm lý buộc phải thắng ở lượt cuối, có lẽ chính sự tự tin, thoải mái mới là trạng thái để các cầu thủ trẻ phát huy hết năng lực trước khi mơ về một kết thúc kỳ diệu.

Bóng đá Việt Nam có một sự trùng hợp đáng chú ý trong hành trình ghi dấu ấn tại các kỳ World Cup, khi New Zealand đều là đối thủ trong những trận đấu mang về điểm số lịch sử. Năm 2017, ở lần đầu góp mặt tại U20 World Cup, U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand 0-0, trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành điểm tại sân chơi này. Tại U17 World Cup 2026 ở Qatar, lịch sử một lần nữa gọi tên New Zealand. 3 ngày sau khi Sỹ Bách ghi bàn thắng đầu tiên của bóng đá nam Việt Nam tại một kỳ World Cup trong trận thua U17 Bỉ 2-3, U17 Việt Nam tiếp tục tạo dấu mốc với trận hòa 3-3 trước chính đại diện châu Đại Dương, qua đó trở thành đội tuyển thứ 2 của bóng đá Việt Nam giành điểm ở sân chơi World Cup.