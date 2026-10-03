Rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, Stade Brestois 29 chia điểm kịch tính cùng Monza

📊 Xem thống kê chi tiết trận Stade Brestois 29 2-2 Monza: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Stade Brestois 292 - 2MonzaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Stade Brestois 29 tiếp đón Monza.

27'Monza vươn lên dẫn trước từ sớm

Phút 27, Monza đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc để mở tỷ số trận đấu. Pha lập công này giúp đội bóng nước Ý dẫn trước 0-1, qua đó nắm giữ lợi thế lớn về mặt tâm lý trước Stade Brestois 29.

39'Cầu thủ Monza nhận thẻ vàng ở phút 39

Phút 39, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo một cầu thủ bên phía Monza sau pha phạm lỗi. Đại diện nước Ý vẫn đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 trước Stade Brestois 29 khi hiệp một dần trôi về những phút cuối.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Stade Brestois 29 nhanh chóng gỡ hòa 1-1

Ngay ở phút 46, Stade Brestois 29 đã tìm được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Pha lập công chớp nhoáng đầu hiệp hai giúp đại diện nước Pháp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Monza dẫn trước.

54'Monza nhận thêm thẻ vàng ở hiệp hai

Phút 54, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Monza sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1.

57'Stade Brestois 29 ngược dòng dẫn trước 2-1

Phút 57, Stade Brestois 29 tiếp tục tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Bị dẫn trước trong hiệp một nhưng đội bóng đã chơi bùng nổ sau giờ nghỉ để lật ngược tình thế trước Monza.

89'Monza bất ngờ gỡ hòa 2-2 ở phút 89

Vào phút 89, các cầu thủ Monza đã có bàn thắng quý giá để quân bình tỷ số 2-2. Pha lập công xuất hiện ở những phút cuối trận giúp đại diện nước Ý giật lại thế cân bằng nghẹt thở trước Stade Brestois 29.

90+2'Thẻ vàng cho Stade Brestois 29 cuối trận

Phút 90+2, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía Stade Brestois 29. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ căng thẳng khi tỷ số giữa hai đội đang là 2-2.

90+3'Stade Brestois 29 nhận thêm thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3', một cầu thủ bên phía Stade Brestois 29 đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Những phút bù giờ cuối trận đang diễn ra đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn là 2-2.

KTKết thúc: Stade Brestois 29 2-2 Monza

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 00:56 04/10/2026

Cuộc so tài giữa Stade Brestois 29 và Monza diễn ra vào lúc 23h00 ngày 03/10/2026 đang thu hút sự chú ý khi đội khách bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý vững vàng từ chuỗi kết quả khả quan gần đây. Việc thi đấu xa nhà luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt, song bản lĩnh sân khách của đại diện đến từ Italia hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

Phong độ trái ngược của hai câu lạc bộ

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, Monza đang cho thấy sự khởi sắc rõ nét về mặt tinh thần thi đấu. Đội bóng này vừa giành liên tiếp 2 chiến thắng ở các lần ra sân gần nhất. Tính rộng ra trong 5 trận đấu gần đây, Monza ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Hai khúc khải hoàn liên tiếp là cú hích quan trọng, tạo tiền đề để họ tự tin triển khai lối chơi chủ động và rèn giũa bản lĩnh khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Ở chiều ngược lại, Stade Brestois 29 lại thể hiện bộ mặt tương đối phập phù trong thời gian qua. Đội chủ nhà vừa trải qua trận đấu gần nhất với kết quả thất bại, khép lại chuỗi trận thiếu ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Stade Brestois 29 chỉ có được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự chững lại về phong độ đòi hỏi ban huấn luyện đội bóng phải nhanh chóng tìm ra phương án xốc lại tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Kỳ vọng vào thế trận chặt chẽ

Với lợi thế sân nhà, Stade Brestois 29 chắc chắn muốn kiểm soát nhịp độ nhằm tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi phong độ chưa thật sự như ý. Sự cẩn trọng nơi tuyến phòng ngự sẽ là yếu tố được đội bóng ưu tiên nhằm tránh lặp lại những sai sót đã xuất hiện ở các trận thua trước đó.

Trong khi đó, Monza hành quân đến sân khách với sự tự tin cao độ nhờ 2 thắng lợi liên tiếp. Khả năng tận dụng cơ hội và sự hưng phấn từ mạch trận tích cực sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của đội khách. Nhiều khả năng cuộc đọ sức sẽ diễn ra giằng co, nơi bản lĩnh của Monza đối đầu trực diện với quyết tâm tìm lại mạch thắng của Stade Brestois 29.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)