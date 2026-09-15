Rượt đuổi nghẹt thở, Fulham loại West Ham để tiến vào vòng 1/8 League Cup

📊 Xem thống kê chi tiết trận West Ham 2-3 Fulham: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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West Ham2 - 3FulhamKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

West Ham tiếp đón Fulham.

13'Rodrigo Muniz mở tỷ số cho Fulham

Phút 13, Rodrigo Muniz dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới đội chủ nhà sau đường kiến tạo của Cesar Palacios Perez, đưa Fulham vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn ngay trên sân London Stadium.

15'Fulham nắm quyền chủ động trên sân

Sau 15 phút thi đấu, Fulham vẫn đang duy trì lợi thế dẫn 1-0 và kiểm soát tốt cục diện trên sân với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 56% (so với 44% của West Ham). Đội chủ nhà gần như bế tắc trong khâu tấn công khi chưa có nổi pha dứt điểm nào, trong khi Fulham đã có 2 lần bắn phá khung thành và kiếm về 1 quả phạt góc.

16'Felipe Morato lập công gỡ hòa 1-1 cho West Ham

Chỉ 3 phút sau bàn thua chóng vánh, Felipe Morato đã kịp thời tỏa sáng ở phút 16' để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho West Ham. Trận đấu tại London Stadium nhanh chóng trở lại vạch xuất phát với diễn biến đầy sôi nổi.

27'Fulham tích cực dứt điểm sau bàn gỡ

Trận đấu trôi qua gần nửa giờ thi đấu với thế trận giằng co sau khi hai đội hòa 1-1. Dù West Ham nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46%, Fulham lại là bên tạo ra nhiều pha uy hiếp hơn khi dẫn 1 - 3 về số cú dứt điểm (trúng đích 1 - 2).

37'Cesar Palacios Perez đưa Fulham tái lập thế dẫn bàn

Phút 37, nhận đường kiến tạo chuẩn xác từ Joachim Andersen, Cesar Palacios Perez dứt điểm tung lưới West Ham, nâng tỷ số lên 1-2 cho Fulham. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách tiếp tục nắm lợi thế dẫn trước ngay trên sân London Stadium.

39'Fulham nắm quyền chủ động

Tiến gần về cuối hiệp một, Fulham vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn 1-2 trước West Ham nhờ lối chơi chủ động. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% và tạo ra sức ép cụ thể qua thông số dứt điểm 3-5 (trúng đích 1-3), buộc West Ham phải căng mình chống đỡ.

45+2'West Ham gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính

Đúng vào phút bù giờ 45+2', Pablo Felipe Pereira de Jesus đã tỏa sáng để ghi bàn thắng quý giá đưa West Ham quân bình tỷ số 2-2. Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ngay trong hiệp một tại London Stadium tiếp tục đưa trận đấu vòng loại trực tiếp trở về vạch xuất phát.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'West Ham tung Jarrod Bowen vào sân

Phút 51, West Ham quyết định làm mới hàng công khi tung Jarrod Bowen vào sân thế chỗ cho Divine Mukasa. Trong thế trận giằng co với tỷ số hòa 2-2, sự xuất hiện của Bowen được kỳ vọng sẽ tạo thêm đột biến cho đội chủ nhà.

51'West Ham tăng cường hàng công với Manor Solomon

Phút 51, West Ham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Manor Solomon được tung vào sân thế chỗ J. Ajala. Trong thế trận rượt đuổi tỷ số 2-2 đầy căng thẳng, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới để tìm kiếm bàn thắng vươn lên.

52'Thế trận đôi công giằng co sau giờ nghỉ

Bước sang phút 52, trận đấu vẫn diễn ra rất cởi mở khi tỷ số đang là 2-2. West Ham nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%, nhưng đôi bên tỏ ra cân bằng tuyệt đối ở số pha dứt điểm (6 - 6), trong đó các vị khách Fulham có phần sắc bén hơn với số cú sút trúng đích áp đảo 2 - 4.

63'Fulham làm mới tuyến giữa với Shea Charles

Phút 63, Fulham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Shea Charles được tung vào sân thay thế Harrison Reed. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng ở khu trung tuyến trong bối cảnh hai bên đang giằng co nghẹt thở với tỷ số hòa 2-2.

63'Fulham điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 63, Fulham thực hiện sự thay đổi người khi Hugo Larsson rời sân nhường chỗ cho Manuel Ángel Morán. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, đội khách cần luồng sinh khí mới để tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu.

64'West Ham tăng cường hàng công

Phút 64, West Ham quyết định làm mới hàng công khi tung Taty Castellanos vào sân thế chỗ Pablo Felipe Pereira de Jesus. Trong thế trận đang hòa 2-2 đầy căng thẳng tại vòng loại trực tiếp League Cup, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội chủ nhà.

64'Thế trận đôi công giằng co

Bước sang phút 64, thế trận trên sân vẫn diễn ra vô cùng cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng chia đều ở mức 49% - 51%. Fulham nhỉnh hơn đôi chút về mặt uy hiếp với số pha dứt điểm trúng đích 2 - 5, trong khi đôi bên tiếp tục giằng co quyết liệt với số lần phạt góc ngang ngửa 3 - 3.

68'Thẻ vàng cho Emile Smith Rowe

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Emile Smith Rowe của Fulham sau một pha phạm lỗi. Thế trận giằng co với tỷ số 2-2 khiến các pha tranh chấp trên sân London Stadium ngày càng trở nên quyết liệt.

68'Fulham làm mới hàng công

Phút 68, Fulham quyết định có sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Gonzalo García được tung vào sân để thế chỗ Rodrigo Muniz. Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng luồng gió mới này sẽ tạo nên khác biệt trong thế trận giằng co nghẹt thở.

69'Fulham làm mới hàng công với Oscar Bobb

Phút 69, Fulham quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Oscar Bobb được tung vào sân thế chỗ Kevin Santos Lopes de Macedo. Trong thế trận đang hòa 2-2 đầy căng thẳng tại London Stadium, sự xuất hiện của Bobb được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo thêm đột biến trên mặt trận tấn công.

69'Fulham rút Emile Smith Rowe ra nghỉ

Phút 69, ban huấn luyện Fulham quyết định rút Emile Smith Rowe rời sân để nhường chỗ cho Josh King. Tiền vệ này vừa phải nhận thẻ vàng chỉ một phút trước đó, và sự điều chỉnh nhân sự này có thể nhằm làm mới sức tấn công trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

76'Thế trận giằng co nghẹt thở

Bước sang phút 76, tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2 trong một thế trận đôi công vô cùng cởi mở. West Ham nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 52% - 48%, nhưng Fulham lại tỏ ra sắc bén hơn ở những pha bắn phá khi sở hữu số cú sút trúng đích áp đảo 2 - 5 (tổng dứt điểm 8 - 9).

78'Oscar Bobb đưa Fulham vượt lên dẫn trước

Phút 78, Oscar Bobb lên tiếng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-3 cho Fulham. Màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân London Stadium lại một lần nữa chứng kiến đội khách vươn lên chiếm ưu thế.

83'West Ham tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 83, West Ham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joel Piroe được tung vào sân thế chỗ Lewis Orford. Đang bị dẫn trước 2-3 trong trận đấu loại trực tiếp, đội chủ nhà buộc phải dồn toàn lực tấn công trong những phút ít ỏi còn lại.

83'West Ham tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 83, West Ham có sự điều chỉnh khi Ollie Scarles được tung vào sân thế chỗ cho Felipe Morato. Đang bị dẫn 2-3 trong bối cảnh thời gian trận đấu không còn nhiều, đội chủ nhà buộc phải dồn lực tìm kiếm bàn gỡ để níu giữ cơ hội.

88'Fulham nắm quyền chủ động cuối trận

Bước sang phút 88, Fulham vẫn đang kiểm soát tốt thế trận với 58% thời lượng giữ bóng và dẫn trước 3-2. Đội khách tỏ ra sắc bén hơn hẳn trong các pha lên bóng khi sở hữu số cú sút trúng đích áp đảo 6-2 (tổng dứt điểm 11-9), buộc hàng thủ West Ham phải hoạt động rất vất vả trong những phút cuối.

KTKết thúc: West Ham 2-3 Fulham

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:40 16/09/2026

West Ham sẽ tiếp đón Fulham trên sân vận động London Stadium vào lúc 01:45 ngày 16/09 trong khuôn khổ vòng 1/16. Bước vào một trận cầu mang tính chất loại trực tiếp, cả hai đội bóng đều hiểu rõ tính chất then chốt của cuộc so tài: đội giành chiến thắng sẽ chính thức đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ lập tức dừng bước.

Bối cảnh sinh tử ở thể thức loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng vốn còn cơ hội sửa sai qua từng lượt điểm, vòng 1/16 áp dụng thể thức loại trực tiếp hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc không còn chỗ cho sự toan tính đường dài hay bảo toàn vị trí, mà kết quả của 90 phút thi đấu (hoặc hơn) sẽ quyết định trực tiếp tấm vé vào vòng sau.

Lợi thế sân nhà London Stadium thuộc về West Ham, nhưng áp lực phải thắng cũng đè nặng lên vai đội chủ nhà trước một đối thủ đang có trạng thái tinh thần tốt.

Phong độ khởi sắc của hai đội bóng

Về mặt phong độ thi đấu, West Ham đang cho thấy sự ổn định khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất. Chuỗi 2 trận toàn thắng này mang lại sự hưng phấn đáng kể cho lối chơi của đội chủ sân London Stadium trước thềm trận đấu cúp quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, Fulham cũng không hề kém cạnh khi vừa sở hữu chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Việc giữ được nhịp thắng giúp đội khách sẵn sàng tạo ra thế trận sòng phẳng trong chuyến hành quân lần này.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Nhìn vào những lần chạm trán trong quá khứ, tương quan giữa hai câu lạc bộ đang ở trạng thái cân bằng. Trong 5 lần so tài gần nhất, West Ham giành 2 chiến thắng, hai đội hòa nhau 1 trận và Fulham cũng có 2 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng này phản ánh cục diện khó lường mỗi khi đôi bên đụng độ. West Ham có điểm tựa sân bãi cùng chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, nhưng Fulham với chiến thắng ở trận gần nhất cùng kết quả đối đầu cân bằng trong quá khứ hoàn toàn đủ khả năng thách thức chủ nhà.

Trong một trận đấu mang tính một mất một còn, yếu tố bản lĩnh và sự chính xác ở những tình huống quyết định sẽ phân định thắng thua, mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)