Rượt đuổi kịch tính 6 bàn, Peterborough và Barnsley hòa nghẹt thở tại League Cup

📊 Xem thống kê chi tiết trận Peterborough 3-3 Barnsley: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Peterborough3 - 3BarnsleyKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Peterborough tiếp đón Barnsley.

1'McGeehan mở tỷ số chớp nhoáng cho Barnsley

Trận đấu vừa bắt đầu được 1 phút thì Cameron McGeehan đã lập công mở tỷ số 0-1 cho Barnsley. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội khách chiếm trọn lợi thế tâm lý ngay trên sân Weston Homes Stadium.

15'Barnsley áp đảo toàn diện sau 15 phút

Sau 15 phút thi đấu, Barnsley hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm 57% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Đội khách vượt trội hoàn toàn với tỷ số dứt điểm 2-10 (trúng đích 1-7), buộc thủ môn Peterborough đã phải có tới 5 pha cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

19'Harry Leonard đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 19, Harry Leonard tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Peterborough. Dù Barnsley tạo ra sức ép lớn từ sớm, pha lập công này đã giúp đội chủ nhà nhanh chóng xốc lại tinh thần ở trận đấu loại trực tiếp.

26'Connor O'Riordan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 26, trung vệ Connor O'Riordan bên phía Barnsley phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận giằng co sau khi đôi bên hòa 1-1 khiến những pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn.

27'D. Ormerod đưa Peterborough vươn lên dẫn trước

Phút 27, nhận đường chuyền từ Harley Mills, D. Ormerod dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Peterborough. Màn lội ngược dòng ấn tượng giúp đội chủ sân Weston Homes Stadium nắm giữ lợi thế lớn trong trận đấu loại trực tiếp.

29'Barnsley miệt mài tấn công tìm bàn gỡ

Tiến gần tới phút 30, trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao khi Barnsley liên tục dồn ép hòng gỡ hòa, thể hiện qua vượt trội về số pha dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 5 - 7). Dù vậy, Peterborough vẫn đứng vững với tỷ số 2-1 nhờ sự chủ động cầm bóng 56% - 44% và hàng thủ chơi tập trung.

40'Reyes Cleary gỡ hòa 2-2 cho Barnsley

Phút 40, từ đường chuyền của Arley Kay, Reyes Cleary dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng quý giá cho Barnsley. Pha lập công giúp đội khách đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 trong một hiệp một rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn.

41'Barnsley dồn ép dứt điểm trước giờ nghỉ

Tiến gần tới phút 41, trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ vô cùng cởi mở khi tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2. Dù Peterborough nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng với 54% - 46%, các vị khách Barnsley mới là bên tạo ra sức ép hãm thành dồn dập hơn hẳn với tổng số cú dứt điểm vượt trội 7 - 14 (trúng đích 6 - 7).

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'A. Richards nhận thẻ vàng vì lỗi cản trở

Phút 51, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Richards bên phía Barnsley do lỗi không lùi đủ khoảng cách quy định. Trận đấu trên sân Weston Homes Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội vẫn bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

53'Barnsley dồn ép dù tỷ số đang cân bằng

Bước sang phút 53, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 2-2 nhưng Barnsley đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Peterborough. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 52% - 48% và áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành khi tung ra tới 20 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 10 - 6). Phía bên kia, hàng thủ Peterborough phải căng mình chống đỡ, thể hiện qua việc thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới 8 lần cứu thua so với 4 của đối phương.

57'Peterborough làm mới nhân sự giữa thế trận giằng co

Phút 57, Peterborough quyết định có sự thay đổi người khi Liam Kelly được tung vào sân thế chỗ của Harry Ashfield. Đội chủ nhà cần thêm năng lượng tươi mới để tìm lại thế chủ động trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 2-2.

57'Peterborough làm mới nhân sự tuyến giữa

Phút 57, Peterborough quyết định có sự thay đổi người khi Harrison Jones được tung vào sân thay thế cho Brandon·Singh Khela. Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 2-2 và đội nhà chịu áp lực lớn từ các đợt bắn phá của đối thủ, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp Peterborough lấy lại thế trận.

60'Barnsley làm mới hàng công

Phút 60, Barnsley tiến hành thay đổi nhân sự khi Noah Town được tung vào sân thế chỗ Ben Hamed Touré. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến trong thế trận đôi công nghẹt thở với tỷ số 2-2.

60'Barnsley làm mới nhân sự, Clayton Taylor vào sân

Phút 60, Barnsley quyết định có sự thay đổi về mặt nhân sự khi tung Clayton Taylor vào sân thế chỗ A. Richards. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2 đầy căng thẳng, sự xuất hiện của Taylor được kỳ vọng sẽ tiếp thêm năng lượng cho đội khách.

61'Cameron McGeehan nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 61, tiền vệ Cameron McGeehan bên phía Barnsley phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phản ứng gay gắt. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng khi tỷ số vẫn là 2-2 và Barnsley đã phải nhận tới 3 thẻ vàng từ đầu trận.

65'Barnsley dồn ép dữ dội sau bàn gỡ

Bước sang phút 65, Barnsley đang tạo ra sức ép nghẹt thở khi kiểm soát bóng tới 58% và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 9 - 23 (trúng đích 6 - 11). Tỷ số vẫn tạm thời là 2-2 nhờ vào sự tập trung của hàng thủ Peterborough, thể hiện qua việc thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới 8 - 4 pha cứu thua.

68'Owura Edwards bên phía Peterborough nhận thẻ vàng

Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Owura Edwards bên phía Peterborough vì lỗi không tuân thủ cự ly quy định. Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số hòa 2-2 tại vòng 1/16 League Cup.

74'Reyes Cleary đưa Barnsley vượt lên dẫn trước

Phút 74, Reyes Cleary tỏa sáng ghi bàn giúp Barnsley vươn lên dẫn 2-3 trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính tại Weston Homes Stadium. Pha lập công quý giá này mang lại lợi thế cực lớn cho đội khách ở giai đoạn then chốt của trận đấu thuộc vòng 1/16 League Cup.

75'Peterborough tăng cường nhân sự sau bàn thua

Ngay sau khi để Barnsley vượt lên dẫn 2-3, Peterborough quyết định có sự thay đổi trên sân ở phút 75 khi Bolu Shofowoke được tung vào thay cho Ethan Williams. Đội chủ nhà đang phải nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

76'Harry Leonard nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 76, tiền đạo Harry Leonard bên phía Peterborough phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà vừa bị dẫn 2-3 chỉ hai phút trước đó, tình huống nóng nảy này càng cho thấy sự sốt ruột của các cầu thủ chủ sân Weston Homes Stadium.

77'Barnsley áp đảo về thế trận và dứt điểm

Bước sang phút 77, Barnsley vẫn đang làm chủ hoàn toàn cục diện trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% so với 41% của đội chủ nhà. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tung ra tới 26 pha dứt điểm (14 trúng đích), vượt trội so với con số 10 cú sút của Peterborough.

84'Barnsley thay người gia cố tuyến giữa

Phút 84, Barnsley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Alker được tung vào sân để thay thế Cameron McGeehan. Đội khách đang tạm dẫn 2-3 trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và cần nguồn năng lượng mới để bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

88'D. Ormerod tỏa sáng san bằng cách biệt 3-3

Phút 88, D. Ormerod kịp thời lên tiếng với bàn thắng quý như vàng giúp Peterborough gỡ hòa 3-3. Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Weston Homes Stadium lại được đưa về vạch xuất phát ngay trước khi thời gian thi đấu chính thức khép lại.

90+4'Lucca Mendonça nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+4', Lucca Mendonça bên phía Peterborough phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trong thế trận rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-3 ở những phút cuối, sự căng thẳng tăng cao khi cả hai đội đều nỗ lực bảo toàn kết quả trước khi bước vào thời gian quyết định.

90+4'Peterborough rút Mendonça ra nghỉ sau khi nhận thẻ

Ở phút 90+4, Peterborough đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi Chris Conn-Clarke được tung vào sân thế chỗ Lucca Mendonça. Quyết định thay người diễn ra ngay sau khi Mendonça phải nhận thẻ vàng, trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 3-3 đầy kịch tính.

90'Barnsley dồn ép nghẹt thở cuối trận

Bước sang phút 90, trận đấu vẫn duy trì nhịp độ đôi công vô cùng hấp dẫn khi đôi bên cầm hòa nhau 3-3. Dù phải làm khách, Barnsley tỏ ra vượt trội hoàn toàn về sức ép với tỷ lệ kiểm soát bóng 45% - 55% cùng số pha dứt điểm áp đảo 14 - 28 (trúng đích 8 - 15), liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

KTKết thúc: Peterborough 3-3 Barnsley

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:22 16/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Peterborough và Barnsley tại vòng 1/16 diễn ra vào lúc 01:30 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Weston Homes Stadium mang tính chất đặc biệt then chốt. Đây là trận đấu loại trực tiếp theo đúng nghĩa: đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong, còn đội thua sẽ chính thức dừng bước. Không có chỗ cho sự do dự hay toan tính đường dài khi cơ hội chỉ được định đoạt sau 90 phút thi đấu.

Phong độ ấn tượng của đôi bên trước giờ bóng lăn

Cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận chiến này với trạng thái tinh thần hưng phấn nhờ chuỗi phong độ ổn định. Peterborough đã xuất sắc giành chiến thắng ở cả 2 trận đấu gần nhất. Lối chơi hiệu quả và sự tự tin đang trở lại với đoàn quân chủ nhà, biến Weston Homes Stadium thành điểm tựa vững chắc để họ hướng đến mục tiêu cao nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, Barnsley cũng không hề kém cạnh khi sở hữu thành tích tương tự với 2 trận toàn thắng trong 2 lần ra sân gần đây. Sự thăng hoa về mặt phong độ giúp đội khách duy trì được nhịp độ thi đấu ấn tượng cùng tâm lý thoải mái trước chuyến làm khách được dự báo đầy cam go.

Lịch sử đối đầu: Ưu thế nghiêng về phía Barnsley

Dù có phong độ tương đồng ở giai đoạn gần đây, lịch sử đối đầu lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Barnsley chiếm ưu thế gần như tuyệt đối khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Peterborough không thể có được bất kỳ trận thắng nào.

Thống kê đối đầu vượt trội này chắc chắn sẽ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Barnsley. Ngược lại, việc chưa từng đánh bại đối thủ ở 5 lần so tài gần đây là thách thức tâm lý không nhỏ mà Peterborough cần phải vượt qua nếu muốn bảo vệ lợi thế sân nhà.

Toan tính một mất một còn tại vòng đấu loại trực tiếp

Do tính chất knock-out sinh tử của vòng 1/16, cả Peterborough và Barnsley đều hiểu rằng mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Peterborough nắm trong tay điểm tựa Weston Homes Stadium cùng đà hưng phấn từ 2 trận thắng liên tiếp để tìm kiếm bước đột phá trước đối thủ kỵ dơ. Trong khi đó, Barnsley với bản lĩnh thể hiện qua thành tích đối đầu áp đảo sẽ là bài toán vô cùng nan giải cho tham vọng đi tiếp của đội chủ nhà.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)