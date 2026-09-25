Rượt đuổi kịch tính 5 bàn, Na Uy nhọc nhằn đánh bại Đan Mạch

Na Uy thắng sít sao Đan Mạch trên sân nhà. Ảnh: EPA/Fredrik Varfjell

Rạng sáng 25/9 theo giờ Việt Nam, màn rượt đuổi kịch tính tại Ullevaal đã khép lại với thắng lợi nghẹt thở 3-2 của Na Uy trong cuộc tiếp đón Đan Mạch tại bảng D League A UEFA Nations League.

Cú đúp xuất sắc của Erling Haaland cùng pha mở tỷ số của Oscar Bobb đã giúp đội chủ nhà bảo toàn trọn vẹn ba điểm sau màn đôi công rực lửa.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Na Uy nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gia tăng sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Hàng tiền vệ do đội trưởng Martin Odegaard chỉ huy đã kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, khiến những vị khách áo đỏ gặp vô vàn lúng túng trong khâu triển khai bóng.

Bước ngoặt sớm xuất hiện ở phút 14 khi Oscar Bobb tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của tiền vệ thuộc biên chế Arsenal, pha bóng được công nhận hợp lệ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Chỉ bốn phút sau, tiếp nối phong độ ấn tượng tại đội tuyển quốc gia, Erling Haaland trừng phạt sự lơ đễnh nơi hàng thủ Đan Mạch bằng pha bứt tốc dũng mãnh rồi dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt từ đường chọc khe tinh tế của Antonio Nusa.

Bị dẫn trước hai bàn chóng vánh, Đan Mạch buộc phải vùng lên đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Nỗ lực của đội khách nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 25 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân từ Mikkel Damsgaard với siêu phẩm đá phạt hàng rào đẹp mắt đánh bại thủ thành Orjan Nyland. Bàn rút ngắn cách biệt quý giá giúp đại diện xứ sở cổ tích sốc lại tinh thần và khiến thế trận giằng co quyết liệt hơn ở những phút cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Đan Mạch tiếp tục gia tăng sức ép không ngừng nghỉ về phía vòng cấm đối phương. Thành quả đến ở phút 60 khi chân sút đang khoác áo Napoli, Rasmus Hojlund bật cao đánh đầu dũng mãnh cận thành sau quả phạt góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Không chấp nhận chia điểm trên sân nhà, Na Uy lập tức đẩy cao nhịp độ nhằm tái lập thế dẫn bàn trước sức ép ngày một lớn từ đối thủ. Phút 74, xuất phát từ một tình huống dàn xếp phạt góc bài bản, Martin Odegaard một lần nữa lên tiếng với đường kiến tạo chuẩn xác để Erling Haaland vung chân trái dứt điểm tung nóc lưới Đan Mạch.

Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại tuyển Na Uy. Ảnh: EPA/Fredrik Varfjell

Cú đúp đẳng cấp của tiền đạo chủ lực bên phía Na Uy khiến cầu trường Ullevaal Stadion như nổ tung trong niềm hạnh phúc tột cùng của người hâm mộ.

Những phút cuối diễn ra nghẹt thở khi hậu vệ David Moller Wolfe nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút bù giờ, đẩy Na Uy vào tình cảnh thiếu người đầy hiểm nguy. Song, sự tập trung cao độ cùng tinh thần lăn xả của hàng phòng ngự đã bảo toàn thắng lợi kịch tính cho đội bóng Bắc Âu đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kết quả chung cuộc: Na Uy 3-2 Đan Mạch

Cầu thủ ghi bàn:

Na Uy: Oscar Bobb (14'), Erling Haaland (18', 74')

Đan Mạch: Mikkel Damsgaard (25'), Rasmus Hojlund (60')

Thẻ đỏ: David Moller Wolfe (90+3')