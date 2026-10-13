Rượt đuổi bất thành trước Club Brugge KV, Inter nhận thất bại cay đắng tại San Siro

📊 Xem thống kê chi tiết trận Inter 3-4 Club Brugge KV: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Inter3 - 4Club Brugge KVKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Inter tiếp đón Club Brugge KV.

13'Inter dồn ép Club Brugge sau tiếng còi khai cuộc

Sau gần 15 phút thi đấu, Inter đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 65% - 35%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương và đã tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), buộc thủ môn Club Brugge KV phải có 2 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.

25'Inter gia tăng sức ép tìm kiếm bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của đại diện Serie A khi họ kiểm soát 54% - 46% thời lượng bóng lăn và liên tục bắn phá cầu môn đối phương. Với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), Inter đang đẩy Club Brugge KV vào thế phải gồng mình chống đỡ để giữ vững tỷ số 0-0.

27'Thẻ vàng cho Jorne Spileers

Phút 27, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jorne Spileers bên phía Club Brugge KV sau pha phạm lỗi. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn trên sân San Siro khi Inter chiếm ưu thế dứt điểm 6-3 và tỷ số vẫn đang là 0-0.

29'Hakan Çalhanoğlu nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 29, đến lượt Hakan Çalhanoğlu bên phía Inter phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân San Siro/Giuseppe Meazza đang diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến khi hai đội liên tiếp phải nhận thẻ phạt.

30'Nicolo Tresoldi mở tỷ số trên chấm 11m

Phút 30, Nicolo Tresoldi thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Club Brugge KV vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Inter. Bàn thắng mở tỷ số giúp đại diện nước Bỉ chiếm lợi thế lớn dù đội chủ nhà đang nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn.

37'Inter nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 37, Inter đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng với 54% - 46%. Dù đội chủ nhà đã tung ra tới 10 - 5 cú dứt điểm so với Club Brugge KV, sự hiệu quả vẫn là điều họ còn thiếu khi tỷ số vẫn đang là 0-1 nghiêng về đội khách.

39'Manuel Akanji nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 39, trung vệ Manuel Akanji bên phía Inter phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi với đối phương. Đội chủ nhà không chỉ đang bị dẫn 0-1 mà còn gặp thêm bất lợi về tâm lý khi đã có tới hai cầu thủ phải nhận án phạt cảnh cáo.

44'Lautaro Martínez gỡ hòa quý giá cho Inter

Phút 44, Lautaro Martínez tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Inter ngay trước khi hiệp một khép lại. Pha lập công này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực lớn sau những phút bám đuổi bền bỉ trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Inter gia tăng sức ép ngay đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Inter chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, đại diện Italy tỏ ra vượt trội hoàn toàn về số cơ hội tạo ra với tỷ lệ dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 4 - 1), buộc hàng thủ Club Brugge KV phải căng mình chống đỡ.

61'Club Brugge KV củng cố hàng thủ

Phút 61, Club Brugge KV thực hiện quyền thay đổi người khi Lee Han-beom được tung vào sân để thế chỗ Jorne Spileers. Trong bối cảnh đang tạm dẫn Inter 1-2 ngay trên sân San Siro/Giuseppe Meazza, đội khách có thể muốn gia cố tuyến dưới nhằm bảo toàn lợi thế trước sức ép lớn từ đối thủ.

61'Club Brugge KV điều chỉnh tuyến giữa

Phút 61, Club Brugge KV thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Félix Lemaréchal được tung vào sân để thế chỗ Hugo Vetlesen. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 ngay tại San Siro và việc làm mới đội hình có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để bảo toàn lợi thế trước sức ép lớn từ Inter.

61'Inter gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 61, Inter đang dồn ép mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% và áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 23 - 6 (trúng đích 6 - 1), buộc hàng thủ Club Brugge KV phải làm việc hết công suất khi thủ môn đội khách đã có 0 - 5 lần cứu thua.

63'Nicolo Tresoldi đưa Club Brugge KV tái lập thế dẫn bàn

Phút 63, đón đường chuyền thuận lợi từ Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Club Brugge KV. Dù bị ép sân và lép vế về số lần dứt điểm, đại diện nước Bỉ vẫn thể hiện sự sắc bén tối đa để một lần nữa vượt lên dẫn trước ngay tại San Siro.

67'Inter làm mới tuyến giữa khi bị dẫn bàn

Phút 67, Inter quyết định rút Hakan Çalhanoğlu rời sân để nhường chỗ cho Petar Sučić. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 ngay trên sân nhà dù áp đảo về số cơ hội dứt điểm (24-8), sự thay đổi này có thể nhằm mang lại nguồn năng lượng mới cho tuyến giữa của đại diện Italy.

67'Inter làm mới hàng công khi bị dẫn bàn

Phút 67, Inter quyết định có sự thay đổi trên hàng tấn công khi Pio Esposito được tung vào sân thế chỗ Marcus Thuram. Đang bị Club Brugge KV dẫn trước 1-2 ngay tại San Siro/Giuseppe Meazza, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm làn gió mới nhằm cụ thể hóa ưu thế dứt điểm và tìm kiếm bàn gỡ hòa.

70'Jan Virgili Tenas nhận thẻ vàng

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jan Virgili Tenas bên phía Club Brugge KV sau pha phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-2 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza trước sức ép từ đối thủ.

72'Club Brugge KV điều chỉnh nhân sự ở phút 72

Phút 72, Club Brugge KV quyết định rút Kyriani Sabbe ra nghỉ để nhường chỗ cho Hugo Siquet. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 ngay trên sân San Siro/Giuseppe Meazza và sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế mong manh.

72'Thẻ vàng cho Lee Han-beom

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lee Han-beom sau pha phạm lỗi nhằm giảm bớt áp lực cho hàng thủ Club Brugge KV. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ cách biệt 3-1 trước sức ép liên hồi từ Inter trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

73'Inter dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Inter nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm san bằng cách biệt nhưng vẫn đang bị dẫn 1-2. Đại diện Serie A áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 24 - 9 (trúng đích 6 - 2) và kiểm soát bóng 55% - 45%, song hàng thủ Club Brugge KV vẫn kiên cường bảo toàn lợi thế nhờ 1 - 5 pha cứu thua từ thủ thành của mình.

74'Nicolo Tresoldi nới rộng cách biệt lên 1-3

Phút 74, Nicolo Tresoldi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Club Brugge KV ngay tại Giuseppe Meazza. Dù Inter kiểm soát bóng nhiều hơn và nỗ lực gây sức ép, đội khách mới là những người tận dụng cơ hội hiệu quả để tạo ra khoảng cách hai bàn đầy an toàn.

78'Inter tăng cường hỏa lực tìm bàn gỡ

Phút 78, Inter thực hiện sự thay đổi người khi Ange-Yoan Bonny được tung vào sân thế chỗ tiền vệ Nicolò Barella. Đang bị dẫn trước 1-3 ngay trên sân nhà dù áp đảo về số lần dứt điểm (24-9), đội bóng áo sọc xanh-đen buộc phải dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng trong những phút thi đấu còn lại.

78'Inter thay người tìm kiếm hy vọng

Phút 78, Inter quyết định làm mới hành lang cánh khi rút Federico Dimarco ra nghỉ và tung Djed Spence vào sân. Đang bị Club Brugge KV dẫn trước 1-3 ngay tại Giuseppe Meazza, đội chủ nhà buộc phải tăng cường nhân sự nhằm vớt vát lại thế trận trong những phút cuối.

81'Lautaro Martínez nhen nhóm hy vọng cho Inter

Phút 81, Lautaro Martínez lên tiếng đúng lúc để rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho Inter. Bàn thắng quan trọng này thắp lại hy vọng có điểm cho đội chủ nhà tại Giuseppe Meazza trong những phút thi đấu căng thẳng còn lại.

81'Ivan Leko nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 81, huấn luyện viên Ivan Leko bên phía Club Brugge KV phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng quá gay gắt ngoài đường biên. Không khí trận đấu tại San Siro đang trở nên vô cùng căng thẳng ngay sau khi Inter rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

83'Club Brugge KV làm mới hàng công

Phút 83, Club Brugge KV quyết định rút Nicolo Tresoldi ra nghỉ để nhường chỗ cho Romeo Vermant. Đội khách cần thêm nguồn năng lượng tươi mới trên tuyến đầu nhằm bảo toàn lợi thế mong manh khi tỷ số đang là 2-3 tại San Siro.

83'Club Brugge KV thay người bảo toàn lợi thế

Phút 83, Club Brugge KV có sự điều chỉnh nhân sự khi Mamadou Diakhon được tung vào sân thế chỗ Jan Virgili Tenas. Đội khách đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì khoảng cách mong manh 2-3 trước sức ép tấn công dồn dập từ phía Inter.

85'Inter dồn ép tìm bàn gỡ hòa

Bước sang phút 85, Inter nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 2-3, áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với 27 - 13 (trúng đích 9 - 5). Dù nắm 56% thời lượng kiểm soát bóng, đội bóng áo sọc xanh đen vẫn vấp phải hàng thủ lăn xả của Club Brugge KV với 7 pha cứu thua từ thủ môn đội khách.

87'Romeo Vermant nới rộng cách biệt lên 2-4 cho Club Brugge KV

Phút 87, Romeo Vermant ghi bàn thắng quý giá giúp Club Brugge KV nâng tỷ số lên 2-4 ngay trên sân San Siro/Giuseppe Meazza. Pha lập công xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm khi Inter vừa vùng lên rút ngắn cách biệt, qua đó tái lập khoảng cách an toàn cho đội khách ở những phút cuối.

88'Inter đưa Aleksandar Stankovic vào sân

Phút 88, Inter tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Aleksandar Stankovic vào sân thế chỗ Piotr Zieliński. Đang bị Club Brugge KV dẫn 2-4 ngay trên sân nhà dù áp đảo về số pha dứt điểm (24 - 9), đội bóng áo sọc xanh đen dường như chỉ còn biết trông chờ vào những nỗ lực muộn màng trong ít phút cuối.

90+3'Ange-Yoan Bonny nhen nhóm hy vọng cho Inter

Phút 90+3, đón đường chuyền từ Aleksandar Stankovic, Ange-Yoan Bonny dứt điểm chuẩn xác rút ngắn cách biệt xuống 3-4 cho Inter. Dù thời gian bù giờ còn rất ít, bàn thắng này vẫn thắp lên tia hy vọng mong manh cho đội chủ sân San Siro trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

90+6'Félix Lemaréchal nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+6, Félix Lemaréchal bên phía Club Brugge KV phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 4-3 trước sức ép nghẹt thở từ Inter trong những phút bù giờ cuối cùng.

KTKết thúc: Inter 3-4 Club Brugge KV

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 4.

Cập nhật lúc 03:57 14/10/2026

Inter và Club Brugge KV cùng bước vào trận đấu này với phong độ cao. Đội chủ nhà thắng 3 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng tới 4. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 trên sân San Siro/Giuseppe Meazza.

Hai đội cùng bước vào trận với phong độ cao

Trong 5 trận gần nhất, Inter thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà duy trì được sự ổn định, với hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất.

Club Brugge KV cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng cả 3 trận mới nhất, tạo đà hưng phấn trước chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Dù phong độ tốt, cả hai đội đang đứng cạnh nhau ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Club Brugge KV hiện xếp hạng 24, còn Inter xếp hạng 25. Cả hai cùng có 0 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội vì vậy gần như không có. Mỗi bên đều có lý do để tìm kiếm kết quả tích cực ngay trong trận này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội cùng có chuỗi phong độ tốt, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và sự tập trung trong những thời điểm then chốt. Inter có lợi thế sân nhà và hai chiến thắng liên tiếp gần nhất. Trong khi đó, Club Brugge KV mang theo mạch thắng ba trận liên tiếp, nên họ sẽ không ngại đối đầu trực diện với chủ nhà.

Việc Inter từng thua 1 trận và Club Brugge KV cũng có một trận thua trong chuỗi 5 trận cho thấy cả hai đều có thể bị bắt bài khi để mất sự chắc chắn. Đội nào hạn chế sai sót tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom và có vị trí sát nhau trên bảng xếp hạng. Inter có chuỗi hai trận thắng gần nhất cùng lợi thế sân nhà. Club Brugge KV lại sở hữu tỷ lệ thắng cao hơn và mạch ba trận thắng liên tiếp.

Với những tín hiệu trên, trận đấu hứa hẹn cân bằng và giàu sức hấp dẫn. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào giữ được sự ổn định tốt hơn trong 90 phút.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)