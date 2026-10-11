Rượt đuổi 3-3 kịch tính với Portland Timbers, Sporting Kansas City vẫn chôn chân cuối bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Sporting Kansas City3 - 3Portland TimbersKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Sporting Kansas City tiếp đón Portland Timbers.

10'David Da Costa mở tỷ số cho Portland Timbers

Ngay phút 10, đón đường kiến tạo từ Ariel Lassiter, David Da Costa đã dứt điểm chuẩn xác đưa Portland Timbers vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm trọn lợi thế tinh thần ngay trên sân của Sporting Kansas City.

12'Thẻ vàng cho Vincent Janssen

Phút 12, tiền đạo Vincent Janssen của Portland Timbers phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đội khách đang dẫn trước 0-1, chân sút này sẽ cần phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

12'Portland Timbers làm chủ khu trung tuyến

Sau khi sớm vươn lên dẫn trước 0-1, Portland Timbers chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 33% - 67%. Dù vậy, nhịp độ thi đấu diễn ra khá thận trọng khi cả hai đội vẫn chưa tung ra thêm cú dứt điểm nào (0 - 0).

25'Sporting Kansas City nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Sporting Kansas City dù đang bị dẫn 0-1 nhưng cố gắng kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (2 - 1) lẫn phạt góc (2 - 1), tuy nhiên Portland Timbers vẫn chơi chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

38'Thế trận giằng co chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, trận đấu diễn ra tương đối cân bằng khi Portland Timbers kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 51% so với 49% của Sporting Kansas City. Hai đội thi đấu thận trọng và không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm, thể hiện qua số pha dứt điểm ngang ngửa 2 - 2 (trúng đích 1 - 1) trong khi đội khách vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 0-1.

45+1'VAR can thiệp, Portland Timbers được hưởng phạt đền

Phút 45+1', công nghệ VAR vào cuộc và trọng tài quyết định cho Portland Timbers được hưởng quả phạt đền sau tình huống liên quan đến Kristoffer Velde. Quyết định bước ngoặt ở cuối hiệp một mở ra cơ hội rất lớn cho đội khách củng cố lợi thế dẫn bàn.

45+4'Vincent Janssen nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền

Phút 45+4', Vincent Janssen bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Portland Timbers vươn lên dẫn trước 0-2 ngay trước khi hiệp một khép lại. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách nắm giữ lợi thế cực lớn ngay trên sân Children's Mercy Park.

45+7'André Luiz bỏ lỡ phạt đền đáng tiếc

Phút 45+7', André Luiz bên phía Sporting Kansas City thực hiện không thành công quả phạt đền trong sự tiếc nuối của người hâm mộ tại Children's Mercy Park. Đây là cơ hội vàng bị bỏ lỡ giữa thời điểm đội chủ nhà đang nỗ lực bám đuổi trước đối thủ.

45+7'André Luiz nhen nhóm hy vọng cho Sporting Kansas City

Phút 45+7', André Luiz kịp thời lên tiếng để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Sporting Kansas City ngay trước giờ nghỉ. Pha lập công quý giá này giúp đội chủ sân Children's Mercy Park lấy lại tinh thần sau những phút bù giờ hiệp một đầy biến động.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Portland Timbers giữ thế chủ động đầu hiệp hai

Bước sang phút 51, Portland Timbers vẫn duy trì sự chủ động nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 44% - 56%. Ở chiều ngược lại, Sporting Kansas City dù đang bị dẫn 1-2 vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra nhiều pha hãm thành hơn với thông số dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), nhưng chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đội khách.

63'Portland Timbers làm mới hàng công với Antony

Phút 63, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Antony được tung vào sân thế chỗ Vincent Janssen. Đội khách kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ giúp duy trì thế dẫn bàn sau hiệp một đầy biến động.

63'Portland Timbers điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 63, Portland Timbers tiến hành thay đổi nhân sự khi Jose Caicedo được tung vào sân để thế chỗ cho Diego Chará. Đội khách đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trên sân Children's Mercy Park.

63'Sporting Kansas City gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 63, Sporting Kansas City nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 4 cùng số phạt góc 5 - 1. Dù vậy, Portland Timbers vẫn duy trì khả năng kiểm soát thế trận nhỉnh hơn với 54% thời lượng cầm bóng để bảo toàn tỷ số 1-2.

64'Ariel Lassiter gia tăng cách biệt lên 1-3

Phút 64, Ariel Lassiter lập công chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-3 cho Portland Timbers. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách tái lập khoảng cách an toàn ngay trên sân Children's Mercy Park.

70'Justin Reynolds rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Sporting Kansas City

Phút 70, đón đường chuyền từ Taylor Calheira, Justin Reynolds dứt điểm chuẩn xác lập công cho Sporting Kansas City. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà rút ngắn cách biệt xuống 2-3 và thắp lại hy vọng giành điểm tại Children's Mercy Park.

71'Sporting Kansas City làm mới đội hình

Phút 71, Sporting Kansas City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Ian James được tung vào sân để thế chỗ cho Justin Reynolds. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới lối chơi ngay sau khi vừa rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

71'Sporting Kansas City tăng cường nhân sự

Phút 71, Sporting Kansas City quyết định làm mới đội hình khi tung Ruben Ramos Jr vào sân thế chỗ của Stephen Afrifa. Đội chủ nhà lập tức có sự điều chỉnh nhân sự nhằm duy trì đà hưng phấn sau khi vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

71'Sporting Kansas City làm mới hàng công

Phút 71, Sporting Kansas City thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Seymour Garfield-Reid được tung vào sân thế chỗ Taylor Calheira. Đội chủ nhà lập tức bổ sung sinh lực mới ngay sau khi vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

72'André Luiz gỡ hòa 3-3 cho Sporting Kansas City

Phút 72, nhận đường chuyền từ Seymour Garfield-Reid, André Luiz dứt điểm chuẩn xác san bằng tỷ số 3-3 cho Sporting Kansas City. Màn rượt đuổi tỷ số trên sân Children's Mercy Park trở nên vô cùng kịch tính khi đội chủ nhà ghi liền hai bàn chỉ trong vòng hai phút.

75'Portland Timbers làm mới đội hình sau khi bị gỡ hòa

Phút 75, Portland Timbers quyết định đưa Eric Izoita vào sân thay thế cho Julio Joao Ortiz Landazuri. Đội khách cần nhanh chóng lấy lại sự ổn định sau khi để Sporting Kansas City liên tiếp ghi bàn quân bình tỷ số 3-3.

75'Sporting Kansas City miệt mài dứt điểm

Bước sang phút 75, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng 3-3 đầy kịch tính dù Portland Timbers nhỉnh hơn về thời lượng giữ bóng (46% - 54%). Sporting Kansas City cho thấy sự chủ động trong các pha hãm thành với vượt trội về số lần dứt điểm (10 - 6) cũng như phạt góc (5 - 1), liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

79'Sporting Kansas City tăng cường nhân sự

Phút 79, Sporting Kansas City đưa Jacob Bartlett vào sân thay thế cho Zorhan Bassong. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở để gỡ hòa 3-3 trên sân Children's Mercy Park, đội chủ nhà quyết định làm mới đội hình nhằm củng cố thế trận trong những phút cuối.

82'Sporting Kansas City tăng cường hàng công

Phút 82, Sporting Kansas City quyết định làm mới tuyến đầu khi rút André Luiz ra nghỉ để nhường chỗ cho Shapi Suleymanov. Trong thế trận bám đuổi kịch tính với tỷ số 3-3, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến nhằm hướng tới trọn vẹn 3 điểm trên sân Children's Mercy Park.

87'Portland Timbers làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 87', Portland Timbers quyết định đưa Ian Smith vào sân thế chỗ Ariel Lassiter. Trong bối cảnh tỷ số đang là 3-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở, sự điều chỉnh này có thể nhằm bổ sung thể lực và tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu ở thời gian ít ỏi còn lại.

87'Portland Timbers làm mới hàng công ở phút cuối

Phút 87, Portland Timbers thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alexander Aravena được tung vào sân thế chỗ Kristoffer Velde. Trong bối cảnh tỷ số đang là 3-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở, đội khách hy vọng sự tươi mới trên hàng công có thể tạo nên khác biệt ở những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

87'Sporting Kansas City nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 87 với tỷ số 3-3, Sporting Kansas City vẫn đang dồn sức tìm kiếm bàn thắng quyết định khi áp đảo về số pha dứt điểm 11-7 và vượt trội ở chỉ số phạt góc 6-1. Dù Portland Timbers nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 47% - 53%, thế trận phòng ngự của đội khách đang phải căng mình chịu áp lực liên hồi từ những pha hãm thành của đối thủ.

KTKết thúc: Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 09:44 11/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Sporting Kansas City và Portland Timbers trên sân vận động Children's Mercy Park lúc 07:30 ngày 11/10/2026 thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn. Trong những lần đối đầu trước đây, Portland Timbers luôn là đối thủ gây ra muôn vàn khó khăn cho đội chủ nhà, tạo nên một cục diện tâm lý đầy thử thách trước giờ bóng lăn.

Ưu thế vượt trội từ thành tích chạm trán

Lịch sử những lần chạm trán gần đây đang hoàn toàn ủng hộ câu lạc bộ khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Portland Timbers đã giành tới 4 chiến thắng và có 1 trận hòa, trong khi Sporting Kansas City hoàn toàn không biết đến mùi chiến thắng trước đối thủ này.

Sự áp đảo về kết quả đối đầu phản ánh rõ nét sự kỵ dơ trong lối chơi. Portland Timbers thường xuyên tìm ra phương án phong tỏa các đợt lên bóng của đối phương, qua đó duy trì thế chủ động và biến những cuộc đọ sức với Sporting Kansas City thành sàn diễn của riêng mình.

Sự thất thường trong phong độ của Sporting Kansas City

Không chỉ lép vế về thành tích đối đầu, phong độ thi đấu của Sporting Kansas City trong quãng thời gian vừa qua cũng để lại nhiều nỗi lo. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại.

Chuỗi kết quả thua và thắng xen kẽ liên tục cho thấy sự thiếu ổn định nghiêm trọng trong lối chơi của đội chủ nhà. Việc không thể duy trì được mạch hưng phấn khiến Sporting Kansas City bước vào trận đấu với áp lực tâm lý đè nặng, đặc biệt khi phía bên kia chiến tuyến lại là một Portland Timbers quá quen với cảm giác áp đảo.

Thử thách lớn tại Children's Mercy Park

Mặc dù được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Children's Mercy Park, việc hóa giải cái dớp trước Portland Timbers không phải nhiệm vụ đơn giản đối với Sporting Kansas City. Lối chơi của đội chủ nhà cần sự gắn kết và tập trung cao độ nếu muốn hạn chế sự nguy hiểm từ đối thủ.

Ngược lại, Portland Timbers nắm giữ lợi thế tâm lý rất lớn nhờ thành tích vượt trội trong các lần gặp nhau đã qua. Với sự tự tin vốn có, đội khách hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục áp đặt thế trận và tìm kiếm kết quả tích cực trong chuyến hành quân này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)