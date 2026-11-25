Quảng cáo đánh trúng tâm lý người bệnh

Chỉ cần tìm kiếm những từ khóa như “tiêm bổ não”, “thuốc bổ não”, người dùng mạng xã hội có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt bài đăng, video quảng cáo dịch vụ tiêm truyền tại nhà. Các sản phẩm được giới thiệu với đủ công dụng: cải thiện trí nhớ, giảm đau đầu, chóng mặt, tăng cường lưu thông máu lên não, giảm căng thẳng, mất ngủ, phục hồi thể lực sau thời gian làm việc mệt mỏi, chống đột quỵ, cải lão hoàn đồng…

Quảng cáo dịch vụ tiêm truyền bổ não tràn lan trên mạng

Những lời quảng cáo chủ yếu hướng tới người trung niên, người cao tuổi, người thường xuyên làm việc căng thẳng hoặc có biểu hiện suy nhược cơ thể. Đây là những nhóm đối tượng dễ nảy sinh tâm lý muốn cải thiện sức khỏe nhanh chóng, sẵn sàng bỏ tiền mua các liệu trình truyền dịch được giới thiệu là có tác dụng tức thì.

Để tạo niềm tin, người bán thường sử dụng hình ảnh chai dịch truyền, thuốc tiêm, dụng cụ y tế, hình ảnh người mặc trang phục nhân viên y tế hoặc những lời chứng thực về hiệu quả sau khi sử dụng. Một số nơi còn quảng cáo dịch vụ đến tận nhà, không cần đi bệnh viện, không mất thời gian chờ đợi.

“Thời tiết thay đổi chỉ thấy các bệnh nhân tiền đình mà em thương lắm ạ. Ai gọi cũng trong tình trạng chóng mặt, nôn, đau đầu, không dậy được khỏi giường. Thật sự ai bị rồi mới thấy là chỉ cần choáng váng nhẹ là alo ngay em đến truyền ngay... chứ đừng để lâu và nặng nhé. Dịch vụ y tế tại nhà khu vực Hà Nội: tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, bổ não, dưỡng thai vitamin, bổ thần kinh; truyền dịch muối, glucose, điện giải, vitamin, đạm, thải độc gan, bổ não, truyền trắng, đạm sữa, đạm hoa quả”, một Facebooker quảng cáo trong một hội nhóm.

Ngoài 40 tuổi, công việc công ty bận rộn, chị Nguyễn Minh Nguyệt (Hà Nội) nhớ nhớ quên quên. Nghe lời giới thiệu của người quen, chị cũng nhờ một nhân viên của một spa đến tiêm bổ não tại nhà. Một liệu trình tiêm thuốc bổ não là 10 buổi, giá 350.000 đồng cho 1 lần tiêm. Bệnh nhân phải tiêm liên tục trong 10 ngày liên tiếp. Theo lời quảng cáo của nhân viên này, một năm ít nhất chị phải tiêm truyền bổ não định kỳ 2 lần mới phát huy được tác dụng. Sau khi tiêm hết một liệu trình, chị Nguyệt thấy trí nhớ của mình không được cải thiện là bao nhiêu.

Từ thực trạng quảng cáo và cung cấp dịch vụ tiêm truyền tràn lan trên mạng xã hội, vấn đề đặt ra không chỉ là ý thức của người sử dụng mà còn là trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Công an TP. Hà Nội vừa đình chỉ cơ sở chữa bệnh tại nhà riêng của ông P.V.C (trú tại xã Dương Hòa, TP Hà Nội), bỏ qua quy trình thăm khám, “chỉ cần mô tả triệu chứng là được chỉ định tiêm”.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, hoạt động khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền trái phép đang diễn ra. Cơ sở này có nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc gây tê và thuốc giảm đau chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Tại khu vực được sử dụng để cất giữ thuốc và thăm khám, điều kiện vệ sinh nhếch nhác. Nhiều ống dung dịch đã qua sử dụng bị vứt bỏ ngổn ngang; thuốc được đóng gói, chia liều sẵn nhưng không có tem, nhãn mác để xác định nguồn gốc.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, khoảng một nửa là thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các loại dung dịch tiêm truyền được ông C tự ý chỉ định cho người bệnh.

Tại cơ sở còn có khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải y tế.

Khám xét cơ sở “chỉ cần mô tả triệu chứng là được chỉ định tiêm” của ông P.V.C

Đại diện Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, cho biết, cơ sở của ông P.V.C đã tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân. Nhiều người bệnh không được thăm khám theo quy trình chuyên môn mà chỉ cần mô tả triệu chứng là được chỉ định tiêm thuốc. Đây là phương thức hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Bởi việc sử dụng kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và các dung dịch tiêm truyền đòi hỏi phải có chỉ định chuyên môn phù hợp, đúng liều lượng, đúng đối tượng và được thực hiện bởi người có đủ điều kiện chuyên môn.

Trong khi đó, tiêm truyền thuốc, đặc biệt là kháng sinh và thuốc gây tê, có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm như sốc phản vệ, suy hô hấp, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Đối với các thủ thuật có nguy cơ cao, cơ sở thực hiện phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm nhân lực chuyên môn, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu cần thiết. Việc tự ý tổ chức tiêm truyền tại một địa điểm không đủ điều kiện, với nhân lực hạn chế và thuốc chưa xác định được nguồn gốc, càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người bệnh.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ tai biến trong quá trình tiêm truyền, việc sử dụng bơm kim tiêm và vật tư y tế đã qua sử dụng không được thu gom, xử lý đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở của ông P.V.C. Lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hệ quả khôn lường

Mới đây, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 76 tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tụt huyết áp, run tay chân và rét run.

Theo người nhà, trước đó khoảng một giờ, bệnh nhân được tiêm một loại thuốc được giới thiệu là “bổ não” tại nhà. Thuốc không rõ thành phần, không có chỉ định của bác sĩ và không được theo dõi y tế. Ngay sau tiêm, người bệnh xuất hiện rét run từng cơn, mệt lả, dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm.

Cơ sở khám chữa bệnh nhếch nhác của ông P.V.C

Trước đó, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp nhận một nam bệnh nhân 61 tuổi trong tình trạng sốt cao 39 độ C, rét run, co quắp hai tay chân, mệt nhiều và khó thở nhẹ.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, từng tai biến mạch máu não và đặt stent động mạch vành. Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, ông tự tiêm thuốc Cerebrolysin bổ não tại nhà. Khoảng 2 giờ sau mũi tiêm, bệnh nhân xuất hiện rét run, co quắp tay chân và khó thở.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là người đã có rất nhiều bài viết trên trang cá nhân cảnh báo về tình trạng tiêm truyền thuốc bổ não tràn lan hiện nay. Mới đây trên trang cá nhân, ông chia sẻ về tình trạng tiêm truyền thuốc bổ não, tiêm truyền thải độc, tiêm truyền các chất NAD+(Nicotinamide Adenine Dinucleotide - coenzym điều hòa nhiều quá trình liên quan đến lão hóa và chuyển hóa), NMN (Nicotinamide Mononucleotide - tiền chất NAD để cải lão hoàn đồng, giúp trẻ, khỏe hơn.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu: “Trước hết là chuyện truyền bổ não phòng đột quỵ, hiện nay chưa có loại thuốc hướng thần kinh thường được gọi là bổ não đường tiêm truyền được chứng minh là phòng được đột quỵ ở người đang khỏe. Ngay cả loại thuốc “bổ não” được dùng nhiều ở nước ta và một số nước châu Á, châu Âu, khi các nhà khoa học tổng hợp nghiên cứu ở chính những bệnh nhân đang bị đột quỵ cấp, cũng không thấy lợi ích rõ ràng. Người bệnh đang đột quỵ còn chưa được lợi thì người khỏe truyền để “phòng” lại càng không có cơ sở. Truyền tại nhà còn có thêm nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch... Nhưng điều tôi lo nhất là người bệnh tưởng mình đã được “bảo vệ” rồi nên bỏ bê thuốc huyết áp, thuốc mỡ máu, thuốc chống đông, mà đó mới chính là những thứ phòng được đột quỵ”.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu, nên giữ được mạch máu là giữ được tuổi thọ. Hãy biết ba con số của mình là huyết áp, mỡ máu và đường máu, hãy cố giữ chúng trong ngưỡng an toàn.

Vận động đều đặn hàng ngày để giữ sức bền tim phổi và khối cơ, vì theo nhiều nghiên cứu đây là những yếu tố dự báo sống lâu rất mạnh. “Cùng với đó là khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Với nhiều loại ung thư thường gặp, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ sống trên 5 năm rất cao. Tiền dành cho một lần truyền “trẻ hóa” đủ để làm nhiều đợt tầm soát tử tế. Cũng xin lưu ý cần tầm soát đúng cách, các bạn có thể tham khảo bài viết của tôi về vấn đề này”, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh.