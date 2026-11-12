Rước đèn lồng khổng lồ, diễu hành Việt phục tại phố đi bộ Hà Nội

Nhiều hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh QUỲNH THU

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức sự kiện cộng đồng "Ghé Days 2026", ngày 12-11, TS Bùi Hữu Dược, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa, cho biết, trong bối cảnh đô thị phát triển mạnh mẽ hiện nay, các hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng cao, gần gũi để mọi người dân đều có thể dễ dàng tham gia vẫn còn thiếu vắng. “Chúng tôi mong muốn tổ chức một hoạt động văn hóa mang tính cộng đồng, thiết thực nhất, đơn giản nhất nhưng dễ thực hiện nhất cho tất cả mọi người. Người lớn đến trẻ nhỏ, từ người có điều kiện tới người chưa có điều kiện ai cũng có thể tham gia”, ông nhấn mạnh.

Đây cũng là sự kiện được tổ chức hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện chung tay của các đơn vị đồng hành. Mục đích là lan tỏa giá trị văn hóa đến đông đảo công chúng.

TS Bùi Hữu Dược, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Di sản văn hóa, chia sẻ về ngày hội. Ảnh: QUỲNH THU.

Điểm nhấn của chương trình là đoàn diễu hành gồm nhiều mô hình đèn lồng do nghệ nhân và người dân Tuyên Quang sáng tạo với những người mặc Việt phục. Dự kiến, mỗi ngày có khoảng 200 người tham gia.

Những chiếc đèn lồng kích thước lớn cùng trang phục truyền thống sẽ tạo nên không gian trình diễn đường phố, gợi nhắc nét văn hóa rước đèn trong đời sống người Việt.

Chia sẻ với báo chí, đạo diễn của ngày hội Lê Thu Quỳnh cho biết cùng với các chương trình nghệ thuật, tại không gian đi bộ Trần Nhân Tông cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú.

Người tham gia có thể kể những câu chuyện gắn với tà áo dài của mẹ qua hoạt động “Áo dài của mẹ”; thử sức với cuộc thi nấu ăn không sử dụng lửa “Liệu mà làm” hoặc tham gia giải chạy “Run and Hunt” kết hợp khám phá và săn quà.

Các trải nghiệm về lối sống xanh cũng được tổ chức thông qua không gian giới thiệu công nghệ, phương tiện di chuyển xanh “Future in Motion” và hoạt động đạp xe tạo năng lượng thắp sáng khu vực “Light Garden”...

Một không gian tương tác dành cho thanh thiếu niên và gia đình cũng được bố trí trong khuôn khổ chương trình.

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Sống xanh”, hướng đến việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua những hình thức thể hiện trong đời sống đương đại.