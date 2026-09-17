Running Man Vietnam: Vì sao 'Gia tộc R' vẫn giữ được nhiệt qua mùa 3 và 4?

Từ dàn cast thành một “Gia tộc R” thật sự

Giữ nguyên bảy thành viên từ mùa 3 sang mùa 4 giúp “Running Man Vietnam” không phải xây dựng lại mối quan hệ giữa các thành viên từ đầu. Sau một mùa đồng hành, mỗi người đã dần tạo được dấu ấn riêng trong “Gia tộc R”: Trấn Thành và Lan Ngọc thường xuyên tung hứng, “khắc khẩu”. Liên Bỉnh Phát nổi bật ở những thử thách cần thể lực, còn Atus mang đến nhiều mảng miếng hài hước. Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P cũng để lại những dấu ấn riêng độc đáo.

Sự tương tác giữa các thành viên tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước.

Ngay tập mở màn, bảy thành viên xuất hiện trong bối cảnh tiệc kỷ niệm 101 năm của “Gia tộc R” trên du thuyền. Thử thách “Đẩy xe bò” từng xuất hiện ở mùa 3 cũng được biến tấu thành một phần của thử thách “Đồng Lòng”, với Trấn Thành tiếp tục kéo chiếc xe chở sáu thành viên còn lại. Những chi tiết được nối từ mùa trước khiến “Gia tộc R” có cảm giác như một nhóm đã có câu chuyện riêng, thay vì mỗi mùa lại bắt đầu lại từ đầu.

Thử thách “Đẩy xe bò” ở mùa 3 xuất hiện ở mùa 4 trong thử thách “Đồng lòng”

Ngoài ra, chemistry của đội hình cũng được bồi đắp từ quá trình làm việc ngoài chương trình. Trấn Thành và Lan Ngọc đã biết nhau nhiều năm. Trấn Thành từng kể anh gặp Lan Ngọc khi cô còn là sinh viên năm nhất và hỗ trợ cô chỉnh sửa bài diễn để chuẩn bị cho kỳ thi. Anh nhận xét Lan Ngọc thông minh, chủ động và biết mình cần làm gì khi diễn.

Vì đã có sự hiểu nhau từ trước, những màn chọc ghẹo, tranh luận hay “khắc khẩu” giữa Trấn Thành và Lan Ngọc trên chương trình tạo cảm giác tự nhiên. Từ những tương tác ấy, mối quan hệ của các thành viên trong “Gia tộc R” cũng dần được xây dựng thành một phần câu chuyện xuyên suốt qua hai mùa.

Không chỉ xé bảng tên: Cuộc chơi được làm mới liên tục

Nếu chỉ dựa vào độ quen mặt của dàn cast, Running Man Vietnam khó giữ người xem qua nhiều mùa. Mùa 3 từng tạo dấu ấn khi xây dựng mỗi tập như một “vũ trụ” nhỏ với những concept riêng như cướp biển, nghi phạm, Giáng sinh hay phú hộ - người hầu. Xé bảng tên vẫn là “đặc sản”, nhưng không còn là tất cả những gì khán giả chờ đợi.

Sang mùa 4, cách làm này tiếp tục được biến hóa. Ở tập 3, Gia tộc R cùng Băng nhóm X phải kết hợp thể lực, trí lực, kiến thức và ngoại ngữ trong “lò đào tạo thủ lĩnh”. Băng nhóm X ban đầu là đối thủ nhưng sau đó trở thành người đồng hành, khiến cách chơi không chỉ đơn giản là “đội này đấu đội kia”.

﻿Trò chơi "Hơi thở tri thức" với luật chơi yêu cầu người chơi kết hợp cả sức mạnh lẫn tư duy.

Bên cạnh luật chơi, phần dựng cũng được thêm đồ họa, âm thanh, chú thích và những đoạn cắt nhanh để bắt trọn phản ứng của người chơi. Những trò chơi quen thuộc được lấy lại rồi thay đổi bối cảnh, luật chơi hoặc cách kết hợp, tạo cảm giác vừa thân thuộc vừa khó đoán.

﻿Hiệu ứng, hậu kỳ được đầu tư chỉn chu, bắt mắt.

Mùa 3 cũng để lại một nền tảng đáng kể cho mùa mới. Mùa 3 đạt hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng, tập cuối được đưa ra rạp, thu hút hơn 250.000 khán giả và đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng. Những con số này khiến mùa 4 không chỉ cần quay lại, mà còn phải tìm cách giữ lý do để khán giả tiếp tục theo dõi.

Mỗi khoảnh khắc đều có thể thành “mảng miếng”

Sức hút của Running Man Vietnam không chỉ nằm trong thời lượng phát sóng. Một câu thoại, màn tương tác hay nhân vật xuất hiện trong thử thách đều có thể trở thành chủ đề để khán giả nhắc lại và bàn luận trên mạng xã hội.

Một ví dụ là Lê Nhân, được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh Chị Ca Nô, cũng là một nhân vật được bàn tán nhiều tại Running Man. Từ mùa 3, anh đảm nhận vai trò “Người Dựng Chuyện” - tuyến nhân vật mới của chương trình. Thay vì chỉ đứng ngoài thông báo luật chơi, Lê Nhân trực tiếp hóa thân thành nhiều hình tượng và tham gia dẫn dắt câu chuyện của dàn cast.

﻿Chị Ca Nô Lê Nhân trong màn tương tác vui nhộn khi dẫn dắt câu chuyện.

Cách xây dựng nhân vật này tạo thêm một mảng hài bên cạnh những trò chơi chính. Một số khán giả còn hài hước nhận xét những kịch bản như “Người Thừa Kế”, “Ông Chủ Gián điệp”, “Thầy Giáo”, “Phù Thủy” đều có thể được Chị Ca Nô “cân” trọn.

Mùa 4 tiếp tục tận dụng những mối quan hệ và hình ảnh đã quen thuộc với người xem để tạo ra các khoảnh khắc mới. Ở tập 8, Trấn Thành, Lan Ngọc và Anh Tú Atus cùng tái hiện các nhân vật trong “Cua Lại Vợ Bầu”. Màn hóa thân nhanh chóng trở thành một điểm được khán giả chú ý, đặc biệt là sự đối lập giữa hình ảnh ba diễn viên từng đóng vai tình cảm trên màn ảnh và cách họ tương tác như những người anh em trong “Gia tộc R”.

﻿Trấn Thành chia sẻ tâm tư sau khi tham gia Running Man Vietnam 2025

Từ những chi tiết như vậy, mỗi tập của “Running Man Vietnam” có thể tiếp tục được nhắc đến ngay cả khi đã kết thúc. Người xem không chỉ theo dõi kết quả trò chơi mà còn có thêm những tình huống để bình luận, chia sẻ và chờ xem các thành viên sẽ tạo ra điều gì ở tập tiếp theo.

Đó cũng là cách “Gia tộc R” tránh cảm giác chỉ lặp lại một công thức quen thuộc. Mùa 3 xây dựng tính cách và mối quan hệ giữa các thành viên, sang mùa 4, những chất liệu ấy được giữ lại nhưng đặt vào thử thách, bối cảnh và câu chuyện mới.

Có lẽ, điều giữ chân khán giả không chỉ là câu hỏi ai thắng. Khi đã quen với từng thành viên, người xem còn có thêm một lý do để bật tập mới: “Gia tộc R” lần này sẽ lại có chuyện gì?