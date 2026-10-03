Running Man Vietnam: Trấn Thành đụng độ hotboy làng võ, Lan Ngọc nghênh chiến võ sĩ MMA

Dàn khách mời thể thao “đổ bộ”, cục diện đổi chiều

Tập 10 mang chủ đề “Cao thủ học đường”, quy tụ hai chiến tuyến với màu sắc khá khác biệt. Bên cạnh các thành viên quen thuộc của Khối Diễn Xuất như Trấn Thành, Lan Ngọc, Hari Won, Lê Xuân Tiền, Jung Il Woo..., Khối Thể Thao có sự góp mặt của 9 khách mời gồm 14 Casper, Thái Lê Minh Hiếu, HYO, Đình Khang, Châu Tuyết Vân, Levi, Tiểu Duy, võ sĩ MMA Trần Quang Lộc và vận động viên Jujitsu Nguyễn Tiến Triển.

Sự xuất hiện của dàn khách mời thể thao nhanh chóng tạo ra thế trận khác biệt. Các thử thách trong tập yêu cầu cả khả năng phối hợp lẫn thể lực, khiến những thành viên vốn quen với các màn chơi thiên về ứng biến phải tìm cách thích nghi với đối thủ có lợi thế rõ rệt về sức mạnh.

Một trong những màn đối đầu được chú ý là cuộc chạm trán giữa Tư Ngọc và võ sĩ MMA Trần Quang Lộc. Lan Ngọc phối hợp cùng Trấn Thành để tìm cách né đòn trước đối thủ có nền tảng võ thuật. Trong khi đó, ở những màn đấu khác, Tám Trung và Đình Khang cũng tạo nên loạt tình huống hỗn loạn trên sân.

Hari Won bất đắc dĩ làm "phiên dịch viên cabin"

Không chỉ đối đầu về thể lực, Khối Diễn Xuất còn gặp trở ngại khi phải phối hợp giữa các thành viên khác biệt về ngôn ngữ. Jung Il Woo là người nước ngoài, Hari Won chưa thông thạo tiếng Việt, trong khi Sáu Tút không thể sử dụng giọng nói ở thử thách truyền từ khóa bằng tiếng Anh.

Dù vậy, các thành viên vẫn tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Tám Quân và Út Tuấn phải tìm đủ cách giải thích từ khóa, còn Trấn Thành tiếp tục gây chú ý khi đoán đúng đáp án dù thông tin nhận được khá hạn chế.

Đến phần xé bảng tên, cuộc chơi được chuyển sang hình thức đối kháng trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn. Trấn Thành có màn chạm trán Nguyễn Tiến Triển, được ví von như cuộc đụng độ giữa “xe tải” và “xe container”. Ở một diễn biến khác, Hari Won đối đầu Quang Lộc, khiến Trấn Thành phải lên tiếng xin tha rồi bế vợ về an ủi.

Trong lúc đó, những thành viên thường ít nổi bật hơn như Tám Quân, Tám Trung và Út Tuấn cũng có dịp bung sức khi đội của Trấn Thành đứng trước sức ép lớn từ đối thủ.

Một chi tiết khác tạo tiếng cười cho tập này là màn phối hợp bất đắc dĩ giữa Trấn Thành, Hari Won và Jung Il Woo. Để Jung Il Woo nắm được chiến thuật, Hari Won đảm nhận vai trò “dịch cabin”, trong khi Trấn Thành liên tục truyền đạt kế hoạch. Sự khác biệt ngôn ngữ vốn là trở ngại lại trở thành chất liệu cho loạt tình huống hài hước.

Tập 10 khép lại chặng đua với sự đối đầu giữa hai nhóm có thế mạnh khác nhau: một bên dựa vào khả năng ứng biến, phối hợp và kinh nghiệm chơi game; bên còn lại sở hữu nền tảng thể lực cùng kỹ năng thi đấu. Bên cạnh những màn rượt đuổi và tranh tài, sự lăn xả của dàn khách mời thể thao cũng nhận được sự ghi nhận từ các thành viên chương trình.