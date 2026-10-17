Running Man Vietnam: Trấn Thành đối đầu Liên Bỉnh Phát, Trần Ngọc Vàng tung chiêu

Trần Ngọc Vàng tung tuyệt kỹ “đánh đầu”, Hai Thành lăn xả hết mình

Ở thử thách “Công phá”, các cặp đôi phải phối hợp trên sàn trơn trượt, dùng chiếc mũ gai trên đầu làm vỡ bóng nước trong thời gian giới hạn. Trò chơi đòi hỏi sự ăn ý, khả năng giữ thăng bằng lẫn những chiến thuật linh hoạt.

Tư Ngọc và Út Tuấn nhanh chóng ghi điểm nhờ sự lanh lợi cùng lợi thế chiều cao, chinh phục được 11 quả bóng. Trong khi đó, Tám Quân và Văn Mai Hương gặp không ít khó khăn, liên tục loạng choạng và té ngã trên sàn đấu.

Tâm điểm của thử thách thuộc về Trần Ngọc Vàng khi nam diễn viên nghĩ ra cách chơi “đánh đầu” độc đáo, liên tiếp xử lý những quả bóng nước. Màn thể hiện sáng tạo giúp anh trở thành một trong những nhân tố nổi bật của nhiệm vụ.

Ở một diễn biến khác, Hai Thành và Sáu Tút mang đến loạt tình huống hài hước. Dù việc phối hợp trên sàn trơn không hề dễ dàng, Hai Thành vẫn lăn xả hết mình. Những cú té liên tiếp của anh tạo nên loạt khoảnh khắc gây cười, góp phần giúp thử thách trở nên sôi động hơn.

Tóc Tiên, Văn Mai Hương phát huy thế mạnh

Bước sang nhiệm vụ “Thần tốc”, các thành viên tiếp tục phải cạnh tranh qua những thử thách đòi hỏi phản xạ, sự khéo léo và khả năng phối hợp.

Ở vòng thi tiếng Anh, người chơi phải nhanh chóng giành quyền trả lời và đánh vần chính xác từ vựng. Tám Quân và Út Tuấn gặp đôi chút trở ngại, trong khi Tóc Tiên và Văn Mai Hương thể hiện khả năng phản xạ nhanh nhạy, phát huy thế mạnh của mình trước những câu hỏi được đưa ra.

Thử thách tiếp theo yêu cầu người chơi vận chuyển chai thủy tinh bằng que gỗ mà không sử dụng tay. Những thao tác tưởng chừng đơn giản lại trở thành bài kiểm tra về sự khéo léo và khả năng kiểm soát chuyển động, buộc các thành viên phải tập trung để hoàn thành nhiệm vụ.

Năm Phát đối đầu Hai Thành, Gia Tộc R truy tìm danh tính Thợ Săn

Cao trào của tập 12 đến khi nhiệm vụ cuối cùng chính thức bắt đầu. Đội Thợ Săn xuất hiện, biến Thành Phố R thành địa điểm truy đuổi, nơi các thành viên vừa phải bảo vệ bảng tên, vừa tìm cách xác định đối thủ thực sự.

Năm Phát và Trần Ngọc Vàng lọt vào tầm ngắm, liên tục đối mặt với áp lực bị truy đuổi trong không gian hẹp. Màn giằng co giữa Hai Thành và Năm Phát trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý. Hai Thành tận dụng kinh nghiệm và những pha luồn lách để chống đỡ, nhưng sức mạnh cùng khả năng càn lướt của Năm Phát khiến cuộc đối đầu trở nên quyết liệt.

Trước sức ép từ Thợ Săn, các thành viên Gia Tộc R buộc phải gác lại chiến thuật cá nhân, kết hợp sức mạnh và sự suy luận để bảo toàn bảng tên. Sau những màn truy đuổi căng thẳng, Gia Tộc R đã tìm ra danh tính của hai kẻ Thợ Săn ẩn giấu.

Những thành viên thoát khỏi tòa nhà thành công được tận hưởng phần thưởng tại phòng thiên đường với các món ăn ngon và dịch vụ massage thư giãn, khép lại hành trình nhiều thử thách của tập 12.