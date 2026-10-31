Running Man Vietnam tập 14: Lê Khanh bật khóc trong lễ cưới, Quân A.P có danh phận

Tối 30/10, NSX Running Man Vietnam 2026 công chiếu tập 14, gây bất ngờ với màn giới thiệu khách mời thứ tư là cô dâu của Tám Quân - Lê Khanh. Không chỉ có phần ra mắt cô dâu gây chấn động, sau 2 tiếng lên sóng, đoạn kết với khoảnh khắc Quân A.P "rước nàng về dinh" nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trong không gian được thiết kế sang trọng với tông màu trắng chủ đạo, trang trí đầy hoa và nến, có cả màn hình LED chiếu bức ảnh cưới của cô dâu chú rể, hôn lễ được diễn ra long trọng, ấm cúng.

Đám cưới của Tám Quân có sự chứng kiến của tất cả các anh em Gia tộc R gồm Hai Thành, Tư Ngọc, Năm Phát, Sáu Tút, Tám Trung, Út Tuấn; 3 khách mời Minh Hằng, Sơn.K, Pháp Kiều và ê-kíp sản xuất chương trình. Tiệc cưới còn đong đầy cảm xúc hơn khi nhóm nhạc UPRIZE mang đến tiết mục First Dance dành tặng đôi uyên ương.

Đối diện với giây phút được "nửa kia" dắt tay tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, cô dâu của Quân A.P đã không cầm được nước mắt. Lê Khanh chia sẻ: "Đây là một ngày mà em đã mong đợi rất lâu rồi. Mọi người đã tổ chức một buổi tiệc với rất nhiều anh em, gia đình của Tám Quân. Em cảm thấy rất may mắn, em cảm ơn mọi người rất nhiều".

Cô dâu - chú rể chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt được ê-kíp Running Man Vietnam 2026 chuẩn bị.

Sau khi hôn lễ kết thúc, trên trang cá nhân, Quân A.P đã xả kho ảnh chụp cùng Lê Khanh tại đám cưới, kèm theo những lời cảm ơn dành cho Gia tộc R, ê-kíp chương trình và "nương tử". Nam ca sĩ viết: "Tám Quân đại diện gia đình nhỏ gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị Gia tộc R đã yêu thương và gửi những lời chúc tốt đẹp đến tụi em. Cảm ơn ê-kíp Running Man Việt Nam 2026 đã tạo ra một tập phát sóng vô cùng ý nghĩa và xúc động với Quân... Cảm ơn "nương tử" đã đến Running Man nhá".

Chứng kiến khoảnh khắc cặp đôi "trai tài - gái giỏi" chính thức công khai danh phận, nhiều khán giả bày tỏ trạng thái xúc động, "hạnh phúc lây". Với hành trình bên nhau 14 năm, được đóng dấu bằng màn khóa môi trong tập 14 của Running Man Vietnam, người hâm mộ nóng lòng chờ đợi "hoàng tử" Quân A.P và "công chúa" Lê Khanh sẽ sớm tổ chức một đám cưới cổ tích.

Chuyện tình từ đồng phục học sinh đến váy cưới của Quân A.P và Lê Khanh khiến khán giả ngưỡng mộ.

Về phía Gia tộc R, bên cạnh những chia sẻ trước ống kính, các thành viên cũng đăng bài/bình luận chung vui cùng em út Quân A.P. "Mẹ" Ca Nô trích lại lời nhắn từ ê-kíp: "Nếu cuộc sống luôn có những điều khiến chúng ta phải chạy thật nhanh, mong rằng tình yêu sẽ là nơi để ta được phép chậm lại". Anh Tú Atus chia sẻ: "Tối nay là một đêm thật đáng nhớ và ngập tràn hạnh phúc của bé Cúc nha".

Trong khi đó, sau màn văn nghệ dang dở tại chương trình, Ninh Dương Lan Ngọc háo hức: "Tui tưởng đi đám thiệt không đó, chị nôn đi đám cưới 2 em để hát lắm rồi nè". "Nóc nhà" của Sáu Tút - Diệu Nhi cũng hào hứng đăng ký một suất hát bè trong ngày vui của Quân A.P.

Quang Tuấn hé lộ hậu trường Gia tộc R "góp vui một bài" mừng đám cưới Tám Quân, hứa hẹn đám cưới thật sẽ "quậy" tưng bừng.