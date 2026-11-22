Ngay sau khi thông tin chương trình tiếp tục trở lại rạp được công bố, cộng đồng người hâm mộ đã háo hức chờ đợi lịch chiếu chính thức. Đặc biệt, bên cạnh trải nghiệm thưởng thức bộ phim tại rạp, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thành viên Gia tộc R thông qua chuỗi cine tour dự kiến được tổ chức tại TP. HCM và Hà Nội. Đây sẽ là dịp để các thành viên giao lưu, chia sẻ những câu chuyện hậu trường và cùng người hâm mộ nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt hành trình.

Trailer hé lộ chặng hành trình Về nhà với những bí ẩn chưa được giải đáp, luật chơi mới để tìm ra người chiến thắng và câu hỏi liệu Người thừa kế có phải là đích đến sau cùng. Mỗi thành viên Gia tộc R đều mang trong mình một mong ước, một hành trình và những câu chuyện rất riêng. Có những điều tưởng chừng giản đơn, cũng có những điều từng nghĩ khó lòng trở thành hiện thực, nhưng tất cả đều có cơ hội được trọn vẹn theo một cách đặc biệt.

Đáng chú ý, Running man Vietnam 2026 chính thức ghi nhận hơn 2,5 tỷ tổng lượt xem trên các nền tảng số. Từ những khoảnh khắc hài hước, các màn tranh tài kịch tính đến loạt nội dung được cộng đồng Runnie chia sẻ, sức hút của Gia tộc R tiếp tục lan tỏa trên nhiều nền tảng. Không chỉ dừng ở lượt xem, chương trình còn duy trì sức nóng thảo luận trên mạng xã hội qua từng tập phát sóng, dàn thành viên và các khách mời.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý của mùa giải là sự gắn kết của đội hình 7 thành viên: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo nên sự tung hứng tự nhiên và những tương tác được khán giả yêu thích.

Bên cạnh dàn cast, các thử thách cũng là yếu tố góp phần giữ chân người xem. Chương trình kết hợp yếu tố thể lực với suy luận, chiến thuật và đấu trí, đồng thời đầu tư bối cảnh, tạo hình và câu chuyện cho từng chặng. Những trò chơi quen thuộc như xé bảng tên được biến tấu cùng các tình huống liên minh, phản bội và đối đầu, tạo nên nhiều cao trào.